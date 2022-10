New Enrollees of the Eastern Band of Cherokee Indians (April 1, 2022 to Sept. 30, 2022)

This is a list of new enrollees of the Eastern Band of Cherokee Indians who were officially enrolled between April 1, 2022 to Sept. 30, 2022, who, unless otherwise prohibited by law, are eligible to receive a per capita distribution of distributable net gaming revenue for the period of April 1, 2022 to Sept. 30, 2022. This list is being published according to Cherokee Code Section 16C-4.

Kehlani Rose Acatitlan

Usdi Yona Acatitlan

Wyatt Stokes Aldridge

Walela Khaleesi Allen

Burkley Wrenn Arch

Daisy Grace Barber

Raelynn Shanae Baumgarner

Corey Lee Beauchamp

Christopher Lee Beauchamp, jr.

Attalee Taylor Biddix

Kai Alexander Bird

Colton Lane Bradley

Wyatt Jameson Brady

Elijah Carter Bredstrup

Edith Jane Brigman

Zaelyn Jaylani Brown

Xayvionn Amir Bush

Elyse Elora Byrnes

Emersyn Jane Chambers

Deker Wahya Chubonie

Edwin Lizandro Colindres

Lukas Owen Usdi Cook

Elohi Maxie Crowe

Katherine Lyndon Crowe

Margo Bo Crowe

Cheryl Kay Davis

Dahlia Irie Davis

Scarlett Anna Storm Davis

Zakkai Yannis Pharaoh Dawkins

Manuela Ollie-Santana Douglas

Jahari Octavious Dunford

Neeva Kristine Dunford

Kal-El Conseen Elder

Rylen Shawn Ellington

Sophie Rose Fernandez

Solomon Drayus Finger

Gavin Rose Fitzsimmons

Bryson Penley Flynn

Emmett William French

Esabella Larain Garcia-Armachain

Lilly Ahmaliha Garcia-Armachain

Elliona Kaira Garrett

Rylee Heath Goguen

Ronan Luther Goings

Zaylee Elise Gomez

Khili Matthew Groenewold

Axel Devonte-Antionus Gullette

Vander Heath Hampton

Zephaniah Aaron Haney

Jaelyn Betty Harris

Zen Devoe Hawkins

Aviana Mae Hernandez

Milagros Erica Hernandez

Arabella Tobi Hernandez-Mejia

Florence Francie Hodge

Alani Layne Hornbuckle

Everleigh Rose Hornbuckle

Tobias Baylor Lee Isbill

Tara Lee Jackson

George Isaac Jenkins

Draya Lee Johnson

Jaycob Laighton Elliott Jones

A’rianna Jakari King

A’rie Jai King

Cairo Reign Lambert

Liam Kash Lambert

Livingston Tohi Bull Lane

Carson Hayes Ledford

Elias Robert Ledford

Kanati Lee-Cooper

Gatlin James Lewis

Ezekiel Lee Littlejohn

Sophia Janet Long

Oscar Shane Lopez

Azlyn Raelyne Lossie

Kaeleigh Eliza Rae Maney

Maverick Lane Martens

Justice Ezekiel Martin

Dominic Rossi Martinez

Harlyn Apricitee McCoy

Idris Amil McCoy

Tristen Michael McCoy, Jr.

Matthew Khrystofor Lee McCoy

Xaeana Den-Lee McCoy-Watty

Abel James McNichols

Olivia Sky Mendoza

Katalina Sage Morales

Mars Fergus Palmer

Ivy Marie Parker

Jordan Thomas Parker

Marisol Valentina Perez

Malaya Ann Jolene Pete

Timothy Treble Nathan Queen, Jr.

Riot Shalene Queen

Kahlia Alora Rafford

Eric James Rhodes

Diego Ignacio Robles

Mia Nicole Rodriguez

Mark Edward Schulze

Harper Quinn Seay

Emilia Grey Servin

Daxtyn Seth Smith

Noa Layne Smith

Knox Carter Sneed

Issandra Chanel Solorio

Sebastian Dean Stanberry

Amanda-Jesse Harmonie Stephens

Crimzyn Wylder Stephenson

Oden Yo-Ha-La-Shi Swimmer

Sawyer Allen Swimmer

Memphis Cash Talalah

Abram James Teasdale

Kayson Lynnex Keith Trull

Jeanna Leanne Turner

Julia Grace Turner

River Lewis Tyree

Ava Nola Rose VanMiddlesworth

Kylin Wayne Waldroop

JoeMike Mackinley-Nova Walkingstick

Londyn Jade Williams

Jameason Jako Yo-Na Shi-Gwo Wilnoty

Zion Inoli Wilnoty

Khylon Ray Winstead

Rogue Didatinidohi Woodard