New enrollees of the Eastern Band of Cherokee Indians (April 1 – Sept. 30, 2021)

This is a list of new enrollees of the Eastern Band of Cherokee Indians who were officially enrolled between April 1, 2021 to Sept. 30, 2021 who, unless otherwise prohibited by law, are eligible to receive a per capita distribution of distributable net gaming revenue for the period of April 1, 2021 to Sept. 30, 2021. This list is being published according to Cherokee Code Section 16C-4.

Beckham Allen George Abbott

Silas Strummer Adams

Benniah Hershel Adkins

Ariella Olyani Aguilar Watty

Emerald Mae Allan

Jionni Celene MayhPiya Win Arneach

Brynleigh Alice Autrey

Zayden Awohali Barkley

Aigauge Autumn J. Beane

Jacobi Anne Berg

Atsila Blaze Bird

Addilyn Mae Black

Harper Hadiya Blackburn

Jackson Scott Blankenship

Raegan Elizabeth Blankenship

Kalanee Rain Bradley

Sawyer Creed Bradley

Wahlalah Skye Bradley

Emma Grace Broom

Rosalyn Charleigh Sue Brown

Creed Brooks Buchanan

Barrett Wade Cabe

Isabella Laylani Catolster

Kylo William Catt

Nina Lynn Cheromiah

Gunner Lee Cody

Landon Scott Cooper

Elora Lane Corbin

Jace Liam Cornwell

Ashlyn Naomi Cortes Welch

Alivia Raelene Craine

Baylor Levi Crisp

Mason Layne Crisp

Harper Rose Crotts

Brynlee Elena Cruz Bolanos

David Chase Culbertson

Kingston Tyrek Curtis

Zeyah Marie Davis

Tonia Kay DeLosa

Steadman Zeke Dixon, Jr.

Alanna Rae Duda

Cherokee Dawn Elledge

Kiowa Michael Robert Elledge

Colt Vaughn Ensley

Violet Dalencia Finger

Oliver Paul Fox

Tah-Yah Yona Fraire Chavez

Justin Baker Fred

Hallie Grace French

Trinity Marie Gammon

Nil Gadge Garland

Elias Orion Garrett

Nyla Maylea Rose George

Rylee Sawyer George

Jabari Silas Girty

Ella Lucille Goold

Lily Grace Grant

Elijah Thomas Green

Phelix Robert Green

Maxwell Jude Gutierrez

Magnolia Cesilila Hanke-Flores

Michael Cash Hernandez

Mila Coral Hernandez

Alice Janiyah Hicks

Oaklee Rayne Hill

Chavella Tara Hodock

Dustin James Hornbuckle

Alani Jane Hubbard

Adler Sheen Hughes

Hallie Nell Irvine

Brooklyn Ahyoka Jacobs

Alayah Alexandria May Jones

Genesis Khalil Junaluska

Isaiah Mack Junaluska

Christopher Colton Key

Lillian Karen Key

Evin Mikal Kirkland

Lilou Noelle Lambert Gjesdal

Aaron Henry Lambert

Ava Hope Lambert

Alexis Cheyenne Ledford

Charlie Jacob Ledford

Isabella Skye Ledford

Kylie Neveah Ledford

Myah Jayde Ledford

Shamyah Crimson Ledford

Violet Night Ledford

Morea Ailani Lester

Jeremy Truth Lindsey

Emberlyn Rosiah Ann Little

Ailey Lenay Littlejohn

Kenai Littlejohn-McIntire

Asha Nicole Locust

Sdesi Kalvgv Galvladi Lomas

Aaliyah Nicole Long

Link Michael Long

Slade Micah Long

Jiraiya Asher Lossiah

Nevaeh Joellen Lossiah

Huxley Taje Ludwig

Kiera Shea Magness

Ezra Joel Maney

Madilynn Mae McCoy

Phoenix Equoni McCoy

Ira James Marie Mead

Anthony Liam Mendoza

Arayiella Dawn Montelongo

Jessilyn Jun Montelongo

Stevie Jo Simiinekem Montelongo

Summer Lily Montford

Isabella Faith Morgan

Damien Jefferson Murray

Kyler Ed Nunez

Joseph Edward Dean Oocumma

Langston Kobe King Owens-Rodriquez

Reina A’Niya Owens-Rodriquez

Christian Eugene Parham

Zoie Michelle Parham

Lovelynn Penelope Parris

Camila Socorro Perez

Echo Taleen Perez-Brown

A-Tsi-Ni A-Yi-Do Moody Perkins

Icelin Camille Pritchard

Kori Grace Rattler-Burrell

Brooklyn Carter Reed

Eric Michael Reed

Karma Leigh Reed

Zhavia Lynn Rodriguez

Jaxen Trey Ross

Delaney Jane Saine

Roman Kai Maney Sampson

Aurora Ta-Kini Sawdo

Ethereal Alice Sequoyah

Jace Burgess Owen Shane

Daxton Cole Silvers

Isaac Mirakulous Simmons

Greigh Kailen Smith

William Blaze Jesus Smith

Rosa Kyli Smoker

Tulia Willow Sneed

Angel Elias Solorio

Astella Mae Stamper

Alencia Nayeli Stewart

James Russell Styles

Luka Ryleigh Chekelelee Swimmer

Jensen Michael Guy Taylor

Keldon Gary Teesateskie

Kohen Knox Teesateskie

Amelia Gene Rosa Thompson

McKell Wadulisi Thompson

Lucas Thompson-Brimmer

Jillian Iris Thuemler

Atlas Nickolas Toineeta

Kierre Weldon Tomas

Rayleigh Keagan Tramper

Kolton Rhett Tucker

Elaina Mae Turner

Gemale Mondez Tyler, II

Blakelyn Zaeli Wachacha

Aurora Ama Wahnetah Schofield

William Henry Wahnetah

Preston Eli Walkingstick Anastacio

Aubrey Collins Walkingstick

Emma Rae Walkingstick

Harper Rose Walkingstick

Zoey Walkingstick

Eugene James Ward

Jerome Rogers Watson

Colson Quincy Watty

Noelle Nika West

Cora Evelyn Wideman

Emma Cecily Wideman

Lainey Max Wiggins

Gabrielle Dawn Wildcat

Cade Andrew Williams

Iris Kalila Williams

Ryan James Williams

Aspen Rayne Wilson

Ryker Cruz Wilson

Aaliyah Inez Wolfe

Blakely Raylyn Wolfe

Henry Odin Axe Wolfe

Oliver Ray-Elias Youngdeer