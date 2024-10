New enrollees of the Eastern Band of Cherokee Indians for the period April 1 – Sept. 30, 2024

This is a list of new enrollees of the Eastern Band of Cherokee Indians who were officially enrolled between April 1 – Sept. 30, 2024, who, unless otherwise prohibited by law, are eligible to receive a per capita distribution of distributable net gaming revenue for the period of April 1 – Sept. 30, 2024. This list is being published according to Cherokee Code Section 16C-4.

Augustus Wren Abiseid

Rya Joy Adkins

Savani Alvarez

Beau Zephyr Carlon Anderson

Asa Anagaliha Arch

Jacqueline Kemalynn Arch

Kayomi Nicole Arch

Mariah Nicole Elsie Bahe

Carson Kenneth Biddle

Kailo Hana Biddle

Luna Ayla Wu-De-Li-Gv Nv-Ya Bigwitch

Amaya Nicole Billy

Kaylee Marie Billy

Minnie Alinegwa Bird

Donald Jeffrey Boyer

Wrenlee Jaelene Bradley

John Samuel Brady

Kinzey Fae Brady

Jameson Equoni-Sage Brown

Chalice Dawn Bryson

Omree Maeve Buchanan

Caine Tyler Burnette, II

Vailey Star Calangan Swayney

Riot Jennifer Rose Catt

Ryder Cory Cole

Luxley Bowen Colindres

Amari J-Lynn Crowe

Cian Tsvquaga Fredrick Crowe

Luca Robert Crowe

Poppy Rae Crowe

Remi May Crowe

Neideciah Hatima Cutlip

Montana Cheyenne Donaldson

Francis Skirving Dunn, V

Cooper Ray Edington

Lincoln Jay Edington

Parker Grey Edington

Trevon Cain Emory-Izquierdo, Jr.

Wrenley Mae Ensley

Enola Melissa Rose Esparza

Emmett David Esquivel

Isidro Daniel Fajardo

Zuriel Fajardo, Jr.

Jquan Amani Foster

Aspen Riley Fowler

Christopher Lawrence Raven Franks

Josiah Cecil Henery Garcia

Legend Avery Garcia

Violet Olivia Haze George

Liam Michael Gerard

Lillian Mae Gerard

A-Tsi-La Faye Hall

Kylar Jariah Hensley

Jesse Uhyasga Hill

Kassidy Rae Hinds

Payton Elizabeth Hitchcock

Karma Rashae Ivey

Jace Mekhi Jackson

Oakley O’Neal Jackson

Olivia Jordan Jackson

Wyatt Beaux Jackson

Lydia Elizabeth Jemewouk

Rennie Lou Johnson

Sufiya Sue Khalid

William Case Lambert

Hamiyah Brynn Littlejohn

Sylvie Mavelyn Logan

Wesley Paul Long, Jr.

Rainer Woods Long

Sochan Ned Long

Sadie Gracelyn Rose Lowery

Wassiah Jay Ma-Ga-Yi

Eira Edith Maney

Kaylani Kya Martinez

Ishmael Bruin Odell Mead

Caleb Noah Meier

Itzel Ciklali Meza-Walkingstick

Makenzie Hope Miller Presnell

Riley Tate Mintz

Dean Thunder Montelongo

Leona-Grace Hummingbird Montelongo

Vernon Bahem Qhale Montelongo

Tayson Emmett Joshua Mordhorst

Meisha Lee Nash

Jasper Desmond Neal-Estill

Braxton Kane Ornelas

Walela Donella Overby

Beckham Boone Owle

Marco Ray Palmer

Alexander Lee Parker

Blain Lee Parker

Kyrie Rose Parker

Rayne-Lynn Olivia Parker

Scarlett Rose Parker

Ezekiel Demetrius Payes

Cyson’Martin Ko-Ga Perez

Kyle Shaw Pesely

Samuel Joseph Pesely

Simon Maxwell Pesely

Liliana Elaine Price

Jacqui Lynn Pruitt

Merlin Theodore Quattlebaum

Alice Lavaughn Queen Huskey

Kolston James Quick

Payson Lou-Anne Rattler-Welch

River Kai Reed

Malachi Lee Rios

Irvin Eugene Ritter

Octavia Esther-Marie Rivera

Lennon Blythe Sampson

Dyani Anais Santiago

Autumn Rei Saveluc

Caine River Sequoyah

Eugene Baker Smith

Kobe Makoa Scott Smoker

A-Gv-Yi Wa-Du-Li-Shi A-De-La Sneed

U-Wo-Du-Hi A-Ge-Ya Sneed

Crue Russel Soap

Derrick Damian Lupe Solis

Nora Blakelynn Squirrell

Cyrus Bull Standingdeer

Zaidenn Ryan Jay Stephansen

Karlie Mae Suggs

Jakyiah Promise Swayney

Allen Junior Talk

Kai Jonah Teesateskie

Truett Perry Teesateskie

Sharon Marie Teesatuskie

Jessie Joe Terrazas

Aria E-Tsi-Li Thompson

Charlotte Grace Thompson

Rowdy Bronze Thompson

Sage Eden Thompson

Joseph Michael Thuemler, Jr.

Udatli Kaagaagi Thundersky

Tokala Waci Win Thundersky-Catt

Austin Kai Watson

Savannah WaLeLa Welch

Kzya Iyani West

Makari Keifer West

Kensi Noel Wildcat

Jaxston Pierce Williams

Devante Sylvester Joe Williams, Jr.

Rachel Lynn Wilson

Terrence Rome Wood

Talon Lee Wooten

Luca Lavonne Younce