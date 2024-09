CROSS COUNTRY: Cherokee runners win at Keith Payne Memorial Invitational meet

One Feather Staff Report

KITUWAH – The Cherokee Middle School (CMS) Lady Braves team won the Keith Payne Memorial Invitational meet held at Kituwah on the morning of Saturday, Sept. 21. Led by Austin Fourkiller-Raby, who won the middle school girls race with a time of 12:08.43, the CMS Lady Braves won with a score of 33 followed by Smoky Mountain at 59.

Cherokee High School’s (CHS) Ogana Swimmer won the high school boys race with a time of 16:03.77.

Following are results, per nc.milesplit, showing the top seven finishers in each race and all CHS and CMS finishers:

Middle School Girls

1 – Austin Fourkiller-Raby, Cherokee, 12:08.43

2 – Jessa Efird, Smoky Mountain, 12:32.87

3 – Makenna Moss, Hayesville, 12:36.50

4 – Natalie Swimmer, Robbinsville, 13:02.92

5 – Rebecca Carver, Carolina Mountain XC, 13:25.45

6 – Malyiah Carey, Swain County, 13:27.44

7 – Cambry Stamper, Cherokee, 13:28.85

8 – Aiyana Evans, Cherokee, 13:29.60

9 – Uliahna Beheler, Cherokee, 13:30.64

12 – Maya Lossiah, Cherokee, 13:37.13

23 – Makeena Armachain, Cherokee, 14:17.31

24 – Lolo Bell, Cherokee, 14:18.06

30 – Taytem Saunooke, Cherokee, 14:28.84

37 – Taya Jackson, Cherokee, 15:01.79

38 – Amelia Holiday, Cherokee, 15:02.63

52 – Jolyssa Hernandez, Cherokee, 16:07.02

58 – Ehko Lossiah, Cherokee, 16:34.61

59 – Kaylahni Williams, Cherokee, 16:37.80

60 – Keilani Arch, Cherokee, 16:43.40

69 – Viola Williams, Cherokee, 17:13.86

82 – Mika Bradley, Cherokee, 19:40.92

84 – Amaya Rodriguez, Cherokee, 20:25.04

94 – Ariel Crowe, Cherokee 22:36.09

96 – Kinley Crowe, Cherokee, 22:59.18

Team Scores

1 – Cherokee 33

2 – Smoky Mountain 59

3 – Murphy 67

4 – Swain County 109

5 – Hayesville 129

6 – Robbinsville 163

7 – Mountain Discovery Charter School 179

High School Girls

1 – Annie Lewis, Swain County, 18:38.22

2 – Angelina Lomelli, Swain County, 19:52.91

3 – Emily Grey Stargell, Swain County, 19:53.24

4 – Fern Crayton, Tri-County Early College, 20:23.15

5 – Morgan Cress, Franklin, 20:47.48

6 – Ellie Miller, Smoky Mountain, 21:17.82

7 – Amy Mendoza Lopez, Franklin, 21:19.54

11 – Livia Crowe, Cherokee, 22:19.33

18 – Lilly Lossiah, Cherokee, 23:38.19

22 – Daisee Fourkiller-Raby, Cherokee, 24:03.06

57 – Dvdaya Swimmer, Cherokee, 29:00.55

Team Scores

1 – Swain County 27

2 – Franklin 48

3 – Smoky Mountain 89

4 – Murphy 125

5 – Tri-County Early College 127

6 – Hayesville 141

7 – Summit Charter 174

Middle School Boys

1 – Elliott Salinas, Andrews 10:26.70

2 – Levi Clark, Andrews, 10:34.61

3 – Benjamin Frederick, Carolina Mountain XC, 10:56.87

4 – Jayce Donaldson, Andrews, 11:13.65

5 – Luke Clark, Andrews, 11:15.43

6 – Eli Cheeks, Hayesville, 11:19.17

7 – Matt Woodard, Robbinsville, 11:20.03

8 – Kingzlli Beheler, Cherokee, 11:37.15

14 – Odie Owle, Cherokee, 12:03.92

27 – Carter Stephens, Cherokee, 12:31.07

29 – Jeron Martens, Cherokee, 12:46.60

31 – Hunter McMillan, Cherokee, 12:50.35

39 – Drayzin Beheler, Cherokee, 13:18.85

44 – Lucas Myers, Cherokee, 13:36.43

48 – Wyatt Moore, Cherokee, 13:55.63

58 – Kaiser Hernandez, Cherokee, 14:23.15

68 – Kabiru Beheler, Cherokee, 14:58.35

73 – Makai Hernandez, Cherokee, 15:38.93

75 – Loki Raya, Cherokee, 15:40.31

103 – Kody Smith, Cherokee, 20:22.19

105 – Mato Raines, Cherokee, 22:29.08

Team Scores

1 – Andrews 31

2 – Hayesville 83

3 – Cherokee 105

4 – Swain County 123

5 – Robbinsville 154

6 – Murphy 156

7 – Smoky Mountain 156

8 – Carolina Mountain XC 184

9 – Hiwassee Dam/Ranger 185

10 – Mountain Discovery Charter School 269

High School Boys

1 – Ogana Swimmer, Cherokee, 16:03.77

2 – Ethan Russell, Hiwassee Dam, 16:06.39

3 – O’Malley Salinas, Andrews, 16:20.14

4 – Oscar Page, Hiwassee Dam, 16:53.20

5 – Nathan Fredrick, Robbinsville, 17:49.11

6 – Aidan Menickelli, Smoky Mountain, 17:52.51

7 – Matheson Post, Franklin, 18:02.18

33 – Kaden Cucumber, Cherokee, 20:10.82

34 – Kaden Stephens, Cherokee, 20:19.53

36 – Utsela Saunooke, Cherokee, 20:26.20

55 – Dillon Beam, Cherokee, 22:51.01

59 – Carlito Perez, Cherokee, 23:00.81

76 – Jess Walkingstick, Cherokee, 26:24.61

80 – Isaiah Ledford, Cherokee, 28:16.75

Team Scores

1 – Hiwassee Dam 48

2 – Hayesville 85

3 – Smoky Mountain 96

4 – Franklin 102

5 – Swain County 115

6 – Cherokee, 135

7 – Murphy 144

8 – Tri-County Early College 165