Cherokee Elementary School Honor Roll – 4th Nine Weeks Grading Period

3rd Grade
Principal’s Honor Roll: Alivia Catolster, Amaya Rodrigues, Arian Teeasateskie, Ariel Crowe, Bryson Beach, Caitlyn Bone, Colton Owl, Connor Thompson, Coralyn Batton, Dahvie Conseen, Dara Codynah, Daryan Smith, Ehko Lossiah, Eli Lane, Eli Simpson, Ella Cline, Elli Thompson, Evelyn Taylor, Flynn Fowler, Izabela Crowe-Lossiah, Jayce West, Jayden Dikowski, Jayden Jones, Jayden Teesateskie, Kaeson Reed, Kai Peone, Kale Crowe, Keagan Taylor, Leiland Rhinehart, Lennox Harper, Makray Lossiah, Mariah Staton, Mariam Read, Marilyn Squirrel, Marley Murphy, Marlie Price, Mary Montelongo, Meeka Taylor, Mike Bradley, Mitchell Johnson, Mya Wahnetah, Oakley Wolfe, Peyton Arch, Richard Williams, Sindhu Arsana, William Howell, Wyatt Moore, Xaldin Bird
A Honor Roll: Amaya Eaglestar, Cheyenne Taylor, Kaylahni Williams, Kenton Welch, Lindsey Reed, Xander Miles, Yoana Meza
B Honor Roll: Christian Saylor, Freddy Estrada, James Gammon, James Plummer, Jayla Owl, Joseph Garcia-Armachain, Joshua Crowe, Jurnee Bernhisel, Kable Cash, Kaizer Smith, Keniethea Wildcat, Khloe Sequoyah, Kinley Crowe, Kyrie Lossiah, Loki Raya, Michael Reed, Peyton Pratama, Raven Swayney, Savannah Driver, Shannon Lineberry, Tye West, William Mestheth, Xavier Shelton
Merit Honor Roll: Aleshaunie Hornbuckle, Anali Kalonaheskie, Ava Bird, Ayden Antone, Beatriz Caztro-Wachacha, Carter Nations, Cole Davis, Cypress Climbingbear-Esquivel, Dayla Long, Ezekiel Sampson-Lossiah, Makenzie Bark, Neymar Mayo-Arkansas, Olivia Rincon-Wahnetah, Rylan Ledford, Zoie Phillips
4th Grade
Principal’s Honor Roll: Abelia Mahan-Flores, Adrian Santos, Amelia Holiday, Aryahnie Pheasant, Chotky Davis, Current McCoy, Gabriel Read, Harvey Batton, Jeshua Lossiah, Kaelyn Montelongo, Kealan Jumper, Kenleigh Hornbuckle, Laylauna Allison, Lillianna Toineeta, Lily Robertson, Lucas Smith, Makai Hernandez, Mariana Cruz, Nathan Taylor, Odie Owle, Sara Reed, Sophia Tremko
B Honor Roll: Ageyv Jenkins, Adalynn Taylor, Aubrey Toineeta, Aurora Crowe, Ava Davis, Carter Cash, Don’Tay Littlejohn, Elliot Myers, Elliot Brown, Emily Maney, Hayden Rhinehart, Jack Maney, James Ledford, J-Leoni Walkingstick, Joey Panther, Joshawa Swayney, Justin West, Kailey James, Kendryck Crowe-Jackson, Kynleigh Taylor, Lula Ensley, Makeena Armachain, Makira Taylor, Michael Driver, Nickyle Teesatuskie, Rhema Anders, Nahnie George, Selina Yanez, Tristen Tisho
Merit Honor Roll: Boyd Taylor, Landon Swayney, Nicholas Holder, Samuel Browning
5th Grade
Principal’s Honor Roll: Blaze Crowe, Braelyn Murphy, Cher Crowe-Garcia, Georjia Girty, Greyson Panther, Hailey Winchester, Janiyah Rattler, Jaylee Arch, Jeron Martens, Julius Walkingstick, Kalia Reed, Kennedy Moore, Ko’dee Wolfe, Lolo Bell, Maya Lossiah, Myra Reed, Shyanna Cash, Taytem Saunooke, Viola Williams
A Honor Roll: Alaina Hull, Dahilia Long, DeMakus Staton, Emily Teesateskie, Jordin Eaglestar, Joseph Saunooke, Josue Rivera, Kirk Reed, Lauren ARsana, McKayla Driver, Natalee Myers, Phoenix Martin, Taythone Larch
B Honor Roll: Andyn Pheasant, Ava Murphy-Walkingstick, Boomer Pheasant, Brayon Tucker, Cambry Stamper, Colin Lossie, Coty Sampson, Dalton Bradley, Devyn Wittman, Garrison Driver, Greyson Ledford, Jacqueline Fourkiller-Raby, Jordan Panther, Josiah Hull, Kaiden Long, Kayden Dial, Kaydence Bradley-Davis, Kellin Blankenship, Kyla Keel-Aguilera, Kyson Jenkins, Malia Brady, Mason York, Nocona Codynah, Riley McCoy, River Long, Sophie Crowe
Merit Honor Roll: Colton Wilnoty, Dominique Gonzalez, Joslynn Thompson, Nellie Lambert, Savannah Hornbuckle, Wilbur Sequoyah