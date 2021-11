Wolftown Art Show winners

Photos by Scott McKie B.P.

One Feather Staff

Following are the winners in the Wolftown Community Club Art Show held on Saturday, Nov. 20:

Youth 5-12 Division

Drawing

1 – Mason Crowe

2 – Kaeson Reed

3 – Riannon Postoak

Painting

1 – Mason Crowe

2 – Mason Crowe

3 – Kinley Crowe

Gourd

1 – Kinley Crowe

2 – Kimbo Crowe

3 – Kimbo Crowe

Beadwork

1 – Riannon Postoak

2 – Kinley Crowe

Pottery

1 – Tay Larch

Woodcarving

1 – Tay Larch

2 – Tay Larch

3 – Tay Larch

Sewing

1 – Kinley Crowe

Cornhusk Dolls

1 – Kinley Crowe

Youth 13-17 Division

Drawing

1 – Danica Hill

2 – Kyndra Postoak

Painting

1 – Tama Perkins

2 – Kyndra Postoak

3 – Cam Jackson

Sewing

1 – Tama Perkins

2 – Tama Perkins

Beadwork

1 – Carl McCoy Jr.

2 – Kenj Postoak

Fingerweaving

1 – Tama Perkins

Mats

1 – Cam Jackson

Baskets

1 – Tama Perkins

2 – Tama Perkins

3 – Cam Jackson

Adult Division

Painting

1 – Stephan Walkingstick

2 – Stephan Walkingstick

3 – Leslie Sneed

Beadwork

1 – Angela Armachain

2 – Jeff Catt

3 – Sharon McCoy

Sewing

1 – Nakoa Warrington

2 – Freida Wright

3 – Nakoa Warrington

Woodcarving

1 – Johnny Postoak

2 – Bruce Toineeta

Cornhusk Dolls

1 – Mary Long

2 – Nakoa Warrington

Pottery

1 – Elizabeth Bowers

2 – Dre Crowe

3 – Dre Crowe

Fingerweaving

1 – Amy Postoak

2 – Leighanne Jackson

3 – Leighanne Jackson

Open Category

1 – Bruce Toineeta

2 – Mickie Crowe

3 – Elizabeth Bowers

Mats

1 – Nakoa Warrington

Baskets

1 – Stacy Rogers

2 – Kim Crowe

Drawing

1 – Leslie Sneed