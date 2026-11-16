File Code Sheet for Thursday, Nov. 5, 2026
|RES. NO. / ORD. NO.
|COUNCIL ACTION
|VOTE RESULTS
|Ord. No. 251(26)
|withdrawn
|Res. No. 293(26)
|Amd. / Passed
|Unanimous = 81, Absent: Crowe = 12
|Res. No. 341(26)
|Passed
|For: Hill, B.Owle, Feather, D.Wolfe, Parker, J.Owle, Swimmer, Stamper =69
|Against: V.Wolfe = 7, Absent: Smoker, Wachacha, Crowe = 24
|Res. No. 342(26)
|Amd. /Passed
|For: Hill, V.Wolfe, B.Owle, Smoker, Feather, Wachacha, Parker, J.Owle
|Swimmer, Stamper = 81, Against: D.Wolfe = 7, Absent: Crowe = 12
|Res. No. 343(26)
|withdrawn
|Res. No. 344(26)
|Passed
|Unanimous = 88, Absent: Crowe = 12
|Res. No. 345(26)
|Passed
|Unanimous = 88, Absent: Crowe = 12
|Res. No. 346(26)
|Passed
|Unanimous = 88, Absent: Crowe = 12
|Res. No. 347(26)
|Passed
|For: Hill, V.Wolfe, B.Owle, Feather, D.Wolfe, Parker, Swimmer, Stamper = 64
|Against: J. Owle = 12, Absent: Smoker, Wachacha, Crowe = 24