RES. NO. / ORD. NO. COUNCIL ACTION VOTE RESULTS

Ord. No. 251(26) withdrawn

Res. No. 293(26) Amd. / Passed Unanimous = 81, Absent: Crowe = 12

Res. No. 341(26) Passed For: Hill, B.Owle, Feather, D.Wolfe, Parker, J.Owle, Swimmer, Stamper =69

Against: V.Wolfe = 7, Absent: Smoker, Wachacha, Crowe = 24

Res. No. 342(26) Amd. /Passed For: Hill, V.Wolfe, B.Owle, Smoker, Feather, Wachacha, Parker, J.Owle

Swimmer, Stamper = 81, Against: D.Wolfe = 7, Absent: Crowe = 12

Res. No. 343(26) withdrawn

Res. No. 344(26) Passed Unanimous = 88, Absent: Crowe = 12

Res. No. 345(26) Passed Unanimous = 88, Absent: Crowe = 12

Res. No. 346(26) Passed Unanimous = 88, Absent: Crowe = 12

Res. No. 347(26) Passed For: Hill, V.Wolfe, B.Owle, Feather, D.Wolfe, Parker, Swimmer, Stamper = 64