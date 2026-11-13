Smokey Mountain Elementary 1st Quarter Honor Roll

by Nov 13, 2026COMMUNITY sgadugi0 comments

Submitted by Smokey Mountain Elementary

 

Principal’s Honor Roll

Students earning the Principal’s Honor Roll achieved grades of 95 percent or higher in all academic subjects.

Grade 3: Benson Arkansas, Jayana Braswell, Nevaeh Littlejohn, Miakoda Roseman, and Tyler Watkins

Grade 4: Deylyla Mason, Chase Brady, Alexia Aguilera Reyes, Finley Taylor and Abbey You

Grade 8: Angelina Ly

 

A Honor Roll

Students earning A Honor Roll achieved grades of 90 percent or higher in all academic subjects.

Grade 3: Olivia Blankenship, Ethan Calderon Guzman, Brently Conner, and Subira McGhee

Grade 4: Zayden Lambert, Lillie Hampton, Jaylyn Lecco, Shelby Walden and Maxwell Ciangiulli

Grade 5: Hallie Sutton

Grade 6: Samantha Benjamin

Grade 7: Charley Orcutt

Grade 8: Derick Ibarra, Emily Keat, Jesse Peppers and MJ Tafoya

 

A/B Honor Roll

Students earning A/B Honor Roll achieved grades of 80 percent or higher in all academic subjects.

Grade 3: Geyv George, Edward Hampton, Avian Leonard-Canamar, Jackson Peppers, Emberly Sams, Lily Ward, Jaxan Blanton, Briar Conseen and Jayden Albury

Grade 4: Sunny Beasley, Aiden Carr, Kairav Gupta, Ariella Perez-Silva, Audree Waldroup, Gabriel Ward, Gregory Griffiths, Destiny Martin, Anjell Queen, Jayden Wike and Craigan Wildcat

Grade 5: Campbell Bark, John Hornbuckle, Aubria McGhee and Nikolaj Wachacha

Grade 6: Jordan Rhinehardt, Lupita Perez, Scarlett Frederick, Kylie Cannon, Bentley Cucumber and Riley Tercero

Grade 7: Madison Bort, Tori Brogan, Konner Cucumber, Raine Hughes, Kim Norton, Rachel Solorzano, Alysha Trejo, Jordan Watkins, Harper Weeks, Lawson Ledford, Henry West and Arihia Johnson

Grade 8: Aubrey Bodfield, Piper Goelz, Aaron James, Jess Mason, Gabriel Threadgill, Grace Whitfield, and William Conner

 