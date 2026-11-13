Smokey Mountain Elementary 1st Quarter Honor Roll

Submitted by Smokey Mountain Elementary
Principal’s Honor Roll
Students earning the Principal’s Honor Roll achieved grades of 95 percent or higher in all academic subjects.
Grade 3: Benson Arkansas, Jayana Braswell, Nevaeh Littlejohn, Miakoda Roseman, and Tyler Watkins
Grade 4: Deylyla Mason, Chase Brady, Alexia Aguilera Reyes, Finley Taylor and Abbey You
Grade 8: Angelina Ly
A Honor Roll
Students earning A Honor Roll achieved grades of 90 percent or higher in all academic subjects.
Grade 3: Olivia Blankenship, Ethan Calderon Guzman, Brently Conner, and Subira McGhee
Grade 4: Zayden Lambert, Lillie Hampton, Jaylyn Lecco, Shelby Walden and Maxwell Ciangiulli
Grade 5: Hallie Sutton
Grade 6: Samantha Benjamin
Grade 7: Charley Orcutt
Grade 8: Derick Ibarra, Emily Keat, Jesse Peppers and MJ Tafoya
A/B Honor Roll
Students earning A/B Honor Roll achieved grades of 80 percent or higher in all academic subjects.
Grade 3: Geyv George, Edward Hampton, Avian Leonard-Canamar, Jackson Peppers, Emberly Sams, Lily Ward, Jaxan Blanton, Briar Conseen and Jayden Albury
Grade 4: Sunny Beasley, Aiden Carr, Kairav Gupta, Ariella Perez-Silva, Audree Waldroup, Gabriel Ward, Gregory Griffiths, Destiny Martin, Anjell Queen, Jayden Wike and Craigan Wildcat
Grade 5: Campbell Bark, John Hornbuckle, Aubria McGhee and Nikolaj Wachacha
Grade 6: Jordan Rhinehardt, Lupita Perez, Scarlett Frederick, Kylie Cannon, Bentley Cucumber and Riley Tercero
Grade 7: Madison Bort, Tori Brogan, Konner Cucumber, Raine Hughes, Kim Norton, Rachel Solorzano, Alysha Trejo, Jordan Watkins, Harper Weeks, Lawson Ledford, Henry West and Arihia Johnson
Grade 8: Aubrey Bodfield, Piper Goelz, Aaron James, Jess Mason, Gabriel Threadgill, Grace Whitfield, and William Conner