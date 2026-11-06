Official Results for Dinilawigi on Oct. 27, 2026

by Nov 6, 2026Council Results0 comments

File Code Sheet for Oct. 27

Res. No. / Ord. No. Council action Vote results
Res. No. 334(26) Passed For: Unanimous = 93, Absent: Feather = 7
Res. No. 335(26) Passed For: Unanimous = 93, Absent: Feather = 7
Res. No. 336(26) Passed For: Unanimous = 93, Absent: Feather = 7
Res. No. 337(26) Passed For: Unanimous = 93, Absent: Feather = 7
Res. No. 339(26) Passed For: Hill, V.Wolfe, B.Owle, Smoker, D.Wolfe, Wachacha, Parker, Crowe,
J.Owle, Stamper = 87, Against: Swimmer = 6, Absent: Feather = 7
Res. No. 340(26) Amd. / Passed For: Hill, V.Wolfe, Smoker, D.Wolfe, Wachacha, Parker, Crowe, Swimmer
Stamper = 69, Against: B.Owle, J.Owle = 24, Absent: Feather = 7