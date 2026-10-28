Cherokee Middle School Honor Roll – 1st Quarter

Submitted by Cherokee Middle School
7th Grade
Principal Honor Roll: Zaiden Bradley, Leighton Bryson, Ataliana Calhoun, Isabela Crowe,Joselina Crowe-Wilnoty, Taylah Ingram, John Kekahbah, Clarice Smith, Hinlee Taylor, Colin Winchester
Alpha Honor Roll: John Beheler, Tucker Blankenship, Hayleigh Bowman, Brantly Brown, Daaed Climbingbear-Esquivel, Aubrey Crowe, Gia Crowe-Taylor, Tokahey Grant, Ariyana Hornbuckle, Pepper Hoyle, Trinnity Jackson, Branson Ledford, Samuel Lomas, Elijah Milholen, Alavia Owle, Tyran Parker, Niyah Pheasant, Andreas Ramirez, Lula Ramirez-Sequoyah, Alexander Rodriguez-Davis, Addison Sherrill, Tivelle Slinkey, Riley Solis, Camden Standingdeer, Henry Turner, Kyle Wahnetah, Sela Watty, Aliceiah Wolfe, Marcella Wolfe
Beta Honor Roll: Taleah Arch, Chloeanna Arneach, Jonah Biddix, Huxley Blythe, Cullen Bradley, Triniti Caley, Kyden Crowe, Taiquan Driver, James Gammon, Lake-Van Garcia, Kolin Griffin, Annastasia Hull, Kedron Hyatt, Tseque Jackson, Cort Jaimez, Elyza Jones, Jaden Lambert, Aleena Ledford, Syler Ledford,
Dennis Littlejohn, Mitchell Littlejohn, Xander Long, Dine Lopez, Dayla Luna-Martinez, Coleesia Maye, Holden McCormick, Thaydon Murphy, Kylexandra Pheasant, Aubree Reed, Nevaeh Rhinehart, Carter Rickman, Mac-Kinley Roach, Mason Sadler, Christian Serna, Lucy Smith, Mali Smith, Theodore Squirrel, Braylon Squirrell, Camren Stevens, Bailey Swimmer, Eli Taylor, Jacoby Taylor, Niyah Taylor, Elias Teesateskie, Nylah Teesatuskie, Tolden Thomas, Sylas Waldroup, Logan Walker, Leah Walkingstick, Anna Watty, Penelope Watty, Quincy Watty, Kyrin Whitecotton, Kaliyah Wolfe
8th Grade Honor Roll
Principal Honor Roll: Ayden Antone, Bristol Armachain, Cypress Climbingbear-Esquivel, Kale Crowe, Marlie Jones, Mariam Read, Amaya Rodriguez, Daryan Smith, Arian Teesateskie, Catcuce Tiger, Mya Wahnetah
Alpha Honor Roll: Dara Codynah, Ariel Crowe, Drake Donlin, Amaya Eaglestar, Lula Ensley, Jolyssa Hernandez, Tatum Jackson, Ehko Lossiah, Jayla Owl, Colton Owl-Wiggins, Lakshmi Pratama, Mato Raines, Kaeson Reed, Leiland Rhinehart, Gabrielle Shell, Misha Slee, Jabrien Smith, Jayden Teesateskie, Elli Thompson, Tristen Tisho
Beta Honor Roll: Peyton Arch, Bryson Beach, Kabiru Beheler, Jurnee Bernhisel, Brynleigh Bishop, Caitlyn Bone, Mika Bradley, Kinley Crowe, Izabela Crowe-Lossiah, Savannah Driver, Tyla Jackson, Rylan Ledford, Shannon Lineberry, Dayla Long, Makray Lossiah, Christopher Miles, Mary Montelongo, Marley Murphy, Kai Peone, Jerimiah Queen, Loki Raya, Lindsey Reed, Michael Reed, Olivia Rincon-Wahnetah, Luke Rudisill, Khloe Sequoyah, Xavier Shelton, Myranda Sherrill, Eli Simpson, Kaizer Smith, Marilyn Squirrel, Natalie Swimmer, Evelyn Taylor, Keagan Taylor, Conner Thompson, Giovani Welch, Kaylahni Williams, Richard Williams