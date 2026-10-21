Cherokee High School 1st quarter Honor Roll

Submitted by Cherokee Central Schools
9th grade
Principal’s Honor Roll: Laylauna Allison, Kirsten Anderson, Brannon Arch, Malyiah Carey, Carson Downs, Nahnie George, Kody Gloyne, Makai Hernandez, A-ge-yv-w Jenkins, Kealan Jumper, James Ledford, Hunter McMillan, Emma Milholen, Odie Owle, Gabriel Read, Adrian Santos, Sean Schultz, Carter Stephens, Nickyle Teesatuskie, Kimberlyn Thompson, Lillianna Toineeta
Alpha Honor Roll: Aiyana Arch, Uriah Ben, Michael Driver, Kaiser Hernandez, Abelia Mahan-Flores, Kaelyn Montelongo, Lucas Myers, Piper Owl, Aryahnie Pheasant, Aaliyah Queen, Channing Toineeta
Beta Honor Roll: Keilani Arch, Tybee Back, Joshua Bernhisel, Xavion Davis, Tai Foalima, Shane Hornbuckle, Phillip Littlejohn, Jeshua Lossiah, Emily J Maney, Curren McCoy, Jalen Murphy, Kyleigh Porter, Johnavon Postoak, Clarise Queen, Hayden Rhinehart, Nayati Sequoyah, Riley Standingdeer, Zoey Swimmer, Adalynn Taylor, Katielynn Taylor, Kynleigh Taylor, Serenity Teesateskie, Quinn Velazquez-Lossiah, Hunter Wittman, Selina Yanez
10th grade
Principal’s Honor Roll: Braelyn Bradley Murphy, Blaze Crowe, Derreus Diaz, Ava Efird, Jessa Efird, Dominique Gonzalez, Maya Lossiah, Colin Lossie, Jeron Martens, Kennedy Moore, Janessa Owl, Greyson Panther, Kaila Reed, Nyra Reed, Cambry Stamper, Vincent Walker, Elliott Wildcat, Hailey Winchester, Ko’dee Wolfe
Alpha Honor Roll: Nazari Bell, Kellin Blankenship, Samuel Browning, Cher Crowe-Garcia, Hynasha Ledford, Christopher Martinez, McKyan Panther, Andyn Pheasant
Beta Honor Roll: Angelica A-kwi-na, Jaylee Arch, Jaymsey Armachain, Tyson Calhoun, Sophie Crowe, David Davis, Jordin Eaglestar, Jacqueline Fourkiller-Raby, Georjia Girty, Jody Grant, Savannah Hornbuckle, Greyson Ledford, Phoenix Martin, Ava Murphy Walkingstick, Jordan Panther, Boomer Pheasant, Janiyah Rattler, Kirk Reed, Kylond Stewart, Avrix Teesateskie, Emily Teesateskie, Siah Teesateskie, Joslynn Thompson, Nashoba Tushka, Julius Walkingstick, Harper Welch, Marissa Wilson, Devyn Wittman
11th grade
Principal’s Honor Roll: Alexander Antone, Lillian Bradley, Zoe De Los Reyes, Morgan Hernandez, Ariel Hoyle, Nanette Hull, Jean Layno, Lilly Lossiah, John Morgan, Taliyah Sequoyah, James Smith Jr., Kimo Sokol, Roxy Solis, Briann Teesateskie, Thomas Tramper, William J Welch
Alpha Honor Roll: Kyam Arch, Kahya Cucumber, Khloe Cucumber, Eloise Frady, John C Gloyne, Camaron Oocumma, Armani Watty
Beta Honor Roll: Marek Brown, Kimberly Crowe, Mason Crowe, Dagoberto Guerrero, Raul Hernandez, Olivia Huskey-Morales, Trenten Larch, Haley Locust, Felix Lossiah, Jae McMillan, Nicolas Paramo, Ernest Pheasant, Jayla Pheasant, Jovane Saunooke, Kiara Sneed, Kylea Swayney, Jayanna Thompson, Jess Walkingstick, Ezekiel Welch, Brendan Wolfe
12th grade
Principal’s Honor Roll: Nayaa Addo, Sage Bark, Dillon Beam, Brandon Blankenship, Elias Blankenship, Emilee Brady, Jarvis Brady, Israel Cotton, Livia Crowe, Keedan Drakeford, Jezakiah Driver, Brett Elders, Kayla Guillen, Courtney Hitt, Reginald Hyatt, Ayanna Lambert, Johnny Long, Christian Luna-Martinez, Emily H Maney, Evan Nations, Dailin Panther, Dawson Panther, Denver Porterfield, Utsela Saunooke, Gabriella Smith, Joscelyn Stamper, O-Ga-Na Swimmer, Ava Teesatuskie-Walkingstick, Mia Velazquez-Lossiah, Kingston Welch
Alpha Honor Roll: Martin Arteaga, Nicholas Ensley, Daisee Fourkiller-Raby, Kyitan Johnson, Chaz Martens, Levi Oocumma, Kyndra Postoak, Kaden Stephens, Noah Watty, Dalton Yates
Beta Honor Roll: Jayden Bradley, Trennan Calhoun, Carmen Cline, Chloe Cooper, Kaden Cucumber, Kiowa George, Aubree Grimes, Me-Li Hornbuckle, Braden Howlingcrane, Chloe Locust, Spencer McCoy, Elizabeth Myers, Russell Reed, Eric Rudisill, Philip Saunooke, Nicholai Solis, Zaynon Squirrell Taylor, Auron Taylor, Darius Taylor, Madigan Welch, Lucas Wildcat