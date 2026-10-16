114th Cherokee Indian Fair winners in EBCI Cooperative Extension contests

by Oct 16, 2026COMMUNITY sgadugi0 comments

Charlene Wolfe took Best of Show Adult Agriculture as well as first place in the Any Traditional Cherokee Crop not listed in a category with this stunning display. (SCOTT MCKIE B.P./One Feather photo)

 

Agriculture – Adult 

Best of Show Agriculture: Charlene Wolfe

Best of Show Livestock: Paul West

Any Traditional Cherokee Crop not Listed as a Category: 1 – Charlene Wolfe, 2 – Isaiah Armachain

Corn Beads: 1 – Charlene Wolfe, 2 – Isaiah Armachain, 3 – Lolita Sequoyah

Field Corn, 10 Ears, Yellow: 1 – Finley McMillan

Field Corn, 10 Ears, White: Finley McMillan

 

Gourds:

Ornamental, Displayed in an Indian Basket: 1 – Keaton Arch, 2 – Charlene Wolfe

Birdhouse Gourd: 1 – Thomas David Bradley, 2 – Marvin Thomas Bradley Jr.

Dipper Gourd: 1 – Erma McMillan, 2 – Charlene Wolfe, 3 – Isaiah Armachain

Any Other Gourd: 1 – Isaiah Armachain, 2 – Charlene Wolfe, 3 – James Lossiah

Largest Gourd: 1 – James Lossiah

Herb Display: 1 – Isaiah Armachain

 

Indian Beans:

October Beans: 1 – Marvin Thomas Bradley Jr.

Indian Flour Corn, White: 1 – Finley McMillan

Irish Potatoes: 1 – Charlene Wolfe, 2 – Marvin Thomas Bradley Jr.

Popcorn: 1 – Finley McMillan, 2 – Erma McMillan, 3 – Keaton Arch

 

Pumpkin: 

Largest: 1 – Finley McMillan

Other Pumpkin: 1 – Thomas David Bradley

Unusual Vegetable: 1 – Keaton Arch, 2 – James Lossiah

 

Winter Squash:

Candy Roaster: 1 – Marvin Thomas Bradley Jr.

Largest Candy Roaster: 1 – Thomas David Bradley

Any Other Winter Squash: 1 – Erma McMillan, 2 – Finley McMillan, 3 – Thomas David Bradley

 

Livestock: 

Chickens: 1 – Paul West, 2 – Olivia Saunooke, 3 – Angela Gunter

Cows: 1 – David Wolfe, 2 – David Hicks, 3 – Jeremy Wolfe

Horses: 1 – David Hicks, 2 – David Wolfe, 3 – Jeremy Wolfe

Rabbits: 1 – Brittany Hampton, 2 – Keniethea Roy, 3 – Christy Burgess

Swine: 1 – Brittany Hampton, 2 – Angela Gunter

Traditional Crops of the Cherokee: 1 – Charlene Wolfe

 

Flower Arrangements: 

Garden: 1 – Nancy Brown, 2 – Janet Smith

Wild: 1 – Nancy Brown, 2 – Janet Smith, 3 – Brittany Hampton

Dried: 1 – Nancy Brown

 

Agriculture – Young Adult:

Cows: 1 – Jerron Martens

Horses: 1 – Jerron Martens

 

Agriculture – Youth:

Best of Show Agriculture: Jessa Teesateskie

Best of Show Livestock: Gunnar McMillan

Any Traditional Cherokee Crop: 1 – Jessa Teesateskie, 2 – Zaiden Armachain

Corn Beads: 1 – Piper Owle, 2 – Zaiden Armachain, 3 – Jessa Teesateskie

 

Corn:

Field Corn: 1 – Sam McMillan, 2 – Gunnar McMillan

Indian Corn: 1 – Gunnar McMillan, 2 – Sam McMillan

 

Gourds:

Birdhouse Gourd: 1 – Naomi Bird, 2 – Zaiden Armachain

Dipper Gourd: 1 – Sam McMillan, 2 – Jessa Teesateskie, 3 – Gunnar McMillan

Largest Gourd: 1 – Jessa Teesateskie, 2 – Zaiden Armachain

Herb Display: 1 – Waylon Walkingstick, 2 – Zaiden Armachain, 3 – Jessa Teesateskie

Irish Potatoes: 1 – Jessa Teesateskie, 2 – Zaiden Armachain

 

Pumpkin:

Largest: 1 – Jessa Teesateskie, 2 – Zaiden Armachain, 3 – Sam McMillan

Ugliest: 1 – Jessa Teesateskie, 2 – Zaiden Armachain

Other Pumpkin: 1 – Gunnar McMillan

 

Winter Squash:

Any Other Winter Squash: 1 – Gunnar McMillan, 2 – Sam McMillan

 

Livestock:

Chickens: 1 – Gunnar McMillan, 2 – Copelyn Beck, 3 – Waylon Walkingeagle

Swine: 1 – Holland Hampton

Goats: 1 – Holland Hampton, 2 – Sloane Hampton

 

Baked Goods – Adult:

Best of Show: Connie Rose, Mary McCoy

Breads: 

Traditional Bean Bread: 2 – Erma McMillan, 3 – Brittney Rogers

Traditional Chestnut Bread: 1 – Mary McCoy, 2 – Lavinia Hicks, 3 – Brittney Rogers

Traditional Gritted Bread: 3 – Erma McMillan

Traditional Lye Bread: 2 – Tammie Ledford, 3 – Lavinia Hicks

Cornbread: 1 – Erma McMillan, 2 – Tammie Ledford, 3 – Reyna Solis

Sourdough: 3 – Kendall Toineeta

Casseroles: 2 – Reyna Solis, 3 – Jason Beck

 

Homemade Cakes: 

Pound Cake: 1 – Connie Rose, 2 – Tina Donkor, 3 – Jason Beck

Applesauce Cake: 1 – Jason beck, 2 – Reyna Solis, 3 – Brittany Frady

Other Cake: 1 – Connie Rose, 2 – Charlene L. Wolfe, 3 – Kimlyn Sneed Lambert

 

Pies:

Cream: 1 – Amorie Gunter, 2 – Jason Beck

Fruit: 1 – Vita Nations, 3 – Shelby Mae Solis

Other Pies (including cobblers): 3 – David Hicks

Diabetic Food: 2 – Charlene L. Wolfe

Other: 1 – Brittney Rogers, 2 – Tammie Ledford, 3 – Kendall Toineeta

 

Baked Goods – Young Adult:

Best of Show: Roxy Solis

Breads: 

Traditional Bean Bread: 3 – Roxy Solis

Traditional Chestnut Bread: 1 – Roxy Solis

Traditional Lye Bread: 1 – Roxy Solis

Cornbread: 1 – Avery Brown, 2 – Roxy Solis

Muffins: 1 – Avery Brown

Cake: 1 – Carlito Perez

Diabetic: 1 – Avery Brown

Other: 1 – Roxy Solis

 

Baked Goods – Youth: 

Best of Show: Atlas Slee

Breads:

Traditional Bean Bread: 1 – Atlas Slee, 2 – Lukas Reed

Traditional Chestnut Bread: 1 – Cedar Sequoyah, 2 – Isreal Solis, 3 – Waylon Walkingeagle

Traditional Lye Bread: 1 – Atlas Slee, 2 – Riley Solis

Cornbread: 1 – Isreal Solis

Muffins: 1 – Vaelyn Owle, 2 – Emberlynn Beck, 3 – Isreal Solis

Cake: 1 – Copelyn Beck, 2 – Vaelyn Owle, 3 – Xaiden Bigmeat

Diabetic: 1 – Jessa Teesateskie

Other: 1 – Riley Solis, 2 – Sam McMillan, 3 – Emberlynn Beck

 

Canning – Adult:

Best of Show: Marvin Thomas Bradley

8 Jar Canning Collection: 1 – Kendall Toineeta, 2 – Angela Gunter

Jam, Fruit, Butters, Jelly, Preserves, and Marmalades Collection: 1 – Kendall Toineeta, 2 – Angela Gunter

Pickles and Relishes Collection: 1 – Brittany Hampton, 2 – Lucy Dean Reed, 3 – Angela Gunter

Vegetable Collection: 1 – Erma McMillan, 2 – Lavinia Hicks, 3 – Angela Gunter

Traditional Foods Collection: 1 – David Hicks, 2 – Erma McMillan, 3 – Lavinia Hicks

Dried Foods Collection: 1 – Alissa Marie Owle

Best Traditional Food: 1 – Marvin Thomas Bradley, 2 – Lavinia Hicks, 3 – David Hicks

Any Canned Food: 1 – Lavinia Hicks, 2 – Alissa Marie Owle, 3 – Donald James Owle

Any Dehydrated Food: 1 – Donald James Owle, 2 – Marvin Thomas Bradley, 3 – Jason Beck

(Note: The results from the Young Adult and Youth canning categories were not ready by press time.)

 

Hobby – Adult:

Best of Show: Austin Ryver Gunter

Cherokee Traditional Craft:

Basket: 1 – Lori Reed, 2 – Dianna Brady, 3 – Amanda Lanning

Mat: 1 – Waylon Long

Jewelry: 1 – Olivia Owle, 2 – Mary E. McCoy, 3 – Rebecca Shane Howell

Diamond Art: 1 – Sky Sampson, 2 – Brittany Hampton, 3 – Anna Mintz

Woodworking: 1 – Austin Ryver Gunter, 2 – Gregory Wyatt Bradley, 3 – William McCoy

Dried or Decorated Gourd: 1 – Nancy Brown, 2 – Charlene L. Wolfe, 3 – Janna Girty

Graphic Design/Digital: 1 – Sky Sampson

 

Drawing:

Pencil/Charcoal/Pastel: 1 – Bayley McKenna Wright

Mixed or Other: 1 – Bayley McKenna Wright

 

Painting:

Acrylic: 1 – Laurel Welch, 2 – Bayley McKenna Wright, 3 – William Harris

Watercolor: 1 – Nancy Brown

Mixed or Other: 1 – Brian Aaron Lambert, 2 – Sky Sampson

Poetry or Creative Writing: 1 – Brittany Hampton, 2 – Kimlyn Sneed Lambert, 3 – Madeline Welch-Carroll

Other Hobby Reflecting the Fair Theme: 1 – Nancy Brown, 2 – Kayla Bigmeat, 3 – Brittany Hampton

 

Hobby – Young Adult: 

Best of Show: James Smith Jr.

Cherokee Traditional Craft:

Basket: 1 – James Smith Jr., 2 – Ava Walkingstick, 3 – Cher Crowe-Garcia

Jewelery: 1 – Avery Brown, 2 – Odie Owle, 3 – Nina Montelongo

Decorated Dried Gourd: 1 – Avery Brown

Cornhusk Doll: 1 – Avery Brown, 2 – Aliyah Watty

Other Jewelry: 1 – Avery Brown

Drawing: 1 – Nygel James, 2 – Avery Brown

Painting: 1 – Reece Kerbow, 2 – Avery Brown

Ceramics: 1 – Karyn Bradley, 2 – Avery Brown, 3 – Mason Crowe

 

Woven Paper Basket or Mat:

Basket: 1 – Taytem Saunooke, 2 – James Smith Jr., 3 – Cher Crowe-Garcia

Mat: 1 – Dagoberto Guerrero, 2 – Cher Crowe-Garcia

Essay, 1,000 word: 1 – Avery Brown

Other Hobby: 1 – Samuel Wachacha, 2 – Avery Brown, 3 – Nina Montelongo

Other Hobby: 1 – Odie Owle

 

Hobby – Youth:

Best of Show: Mataya Sampson

 

Cherokee Traditional Craft:

Basket: 3 – Aubrey Arch

Mat: 1 – Aubrey Arch

Jewelry: 1 – Mataya Sampson, 2 – Aubrey Arch, 3 – Patrick Lambert

Decorated Dried Gourd: 1 – Mataya Sampson, 2 – Jessa Teesateskie, 3 – Kathryn Owle

Cornhusk Doll: 1 – Mataya Sampson, 2 – Naomi Bird

Other Jewelry: 1 – Shaye Thompson, 2 – Mataya Sampson, 3 – Wally Watty

Drawing: 1 – Piper Owle, 2 – Kathryn Owle

Painting: 1 – Vaelyn Owle, 2 – MaKayla Kerbow, 3 – Kathryn Owle

Ceramics: 1 – Mataya Sampson, 2 – Atlas Slee, 3 – Aubrey Arch

 

Woven Paper Basket or Mat:

Mat: 1 – Piper Owle

Other Hobby: 1 – Patrick Lambert, 2 – Allana Kemp, 3 – Piper Owle

Other Hobby: 1 – Piper Owle, 2 – Mataya Sampson, 3 – Patrick Lambert

 

Sewing and Needlework – Adult:

Best of Show: Keyonna Rodriguez

Historical Cherokee Clothing, 1800’s era: 1 – Erma McMillan

Traditional Cherokee Garment: 1 – Marvel Welch, 2 – Amy Postal

 

Ribbon:

Skirt: 1 – Kathryn Queen, 2 – Keyonna Rodriguez, 3 – Marvel Welch

Set: 1 – Kayla Wood

 

Moccasins:

Pucker Toe: 1 – Kelly Murphy, 2 – Janna Girty

 

Contemporary Clothing: 

Advanced Level: 1 – Marvel Welch, 2 – Janna Girty, 3 – Rachel Slee

Stuffed Toy: 1 – Vita Nations, 2 – Keyonna Rodriguez, 3 – Madeline Carroll

Other Sewn Item: 1 – Mary E. McCoy, 2 – Keyonna Rodriguez, 3 – Lori Ann Reed

Sewn Item Reflecting the Fair Theme: 1 – Kathryn Queen

 

Afghan:

Crochet: 1 – Sharon Leigh Queen, 2 – Madeline Carroll

 

Quilt: 

Baby: 1 – Faith Long Presley

Other (Handsewn) 1 – Nikki Blankenship

Baby Afghan, Crochet, or Knitted: 1 – Madeline Carroll, 2 – Sharon Leigh Queen, 3 – Keyonna Rodriguez

Baby Clothes: 1 – Keyonna Rodriguez, 2 – Madeline Carroll

Sweaters: 2 – Madeline Carroll, 3 – Shelby Mae Solis

Scarf: 2 – Shelby Mae Solis, 3 – Keyonna Rodriguez

Crochet, Other: 1 – Sharon Leigh Queen, 2 – Keyonna Rodriguez

 

Cross Stitch:

Counted: 1 – Theresa Ann Robinson, 2 – Frankie Bradley

Stamped: 1 – Charlene L. Wolfe

 

Sewing and Needlework – Young Adult:

Any Other Sewn Item: 1 – Bentley Lambert

Any Crochet or Knitted Item: 1 – Georjia Girty

 

Sewing and Needlework – Youth: 

Accessory: 1 – Patrick Lambert

 

Ribbon:

Skirt: 1 – Amya Welch, 2 – Jessa Teesateskie, 3 – Piper Owle

Shirt: 2 – Zaiden Armachain, 3 – Patrick Lambert

Any Other Sewn Item: 1 – Jessa Teesateskie, 2 – Piper Owle

Any Crochet or Knitted Item: 1 – Copelyn Beck

 

Special Exhibits:

Best of Show: Dennis Jumper

Drawing: 1 – Gabriella Milholen

Painting, Acrylic: 1 – Tsali Welch

Corn Husk Doll: 1 – Dennis Jumper

Pumpkin Banana Muffins: 1 – Gabriella Milholen

Apple Cake: 1 – Dailen Panther

Banana Bread: 1 – Sage Bark

Deer Mask: 1 – Kendra Arch

Mask: 1 – Gabriella Milholen

Corn Husk Doll: 1 – Dennis Jumper

Black Lego Flower: 1 – Dustin Pheasant

Other Hobby: 1 – Tsali Welch

Christmas Tree: 1 – Dailen Panther

 

Senior Elder:

Best of Show: Merritt Youngdeer and Yvonne Bushyhead

Vegetable Collection: 1 – Judith Smith

Lye Bread/Dumplings: 1 – Judith Smith

Cornbread: 3 – Carolyn Huskey

Pound Cake: 1 – Sadie Bradley

Carrot Cake: 1 – Carolyn Huskey

Mexican Cornbread: 2 – Carolyn Huskey

Decorated Gourd: 1 – Merritt Youngdeer

Any Other Gourd: 1 – Merritt Youngdeer

Pucker Toe Moccasins: 1 – Judith Smith

Other Sewn Item: 1 – Reva Brown

Quilt, Pieced: 1 – Yvonne Bushyhead, 2 – Sue McManus

Quilt, Other: 1 – Yvonne Bushyhead, 2 – Sue McManus

Pillow Cases: 1 – Reva Brown

Honey Production: 1 – Juanita Swimmer