114th Cherokee Indian Fair winners in EBCI Cooperative Extension contests

Agriculture – Adult
Best of Show Agriculture: Charlene Wolfe
Best of Show Livestock: Paul West
Any Traditional Cherokee Crop not Listed as a Category: 1 – Charlene Wolfe, 2 – Isaiah Armachain
Corn Beads: 1 – Charlene Wolfe, 2 – Isaiah Armachain, 3 – Lolita Sequoyah
Field Corn, 10 Ears, Yellow: 1 – Finley McMillan
Field Corn, 10 Ears, White: Finley McMillan
Gourds:
Ornamental, Displayed in an Indian Basket: 1 – Keaton Arch, 2 – Charlene Wolfe
Birdhouse Gourd: 1 – Thomas David Bradley, 2 – Marvin Thomas Bradley Jr.
Dipper Gourd: 1 – Erma McMillan, 2 – Charlene Wolfe, 3 – Isaiah Armachain
Any Other Gourd: 1 – Isaiah Armachain, 2 – Charlene Wolfe, 3 – James Lossiah
Largest Gourd: 1 – James Lossiah
Herb Display: 1 – Isaiah Armachain
Indian Beans:
October Beans: 1 – Marvin Thomas Bradley Jr.
Indian Flour Corn, White: 1 – Finley McMillan
Irish Potatoes: 1 – Charlene Wolfe, 2 – Marvin Thomas Bradley Jr.
Popcorn: 1 – Finley McMillan, 2 – Erma McMillan, 3 – Keaton Arch
Pumpkin:
Largest: 1 – Finley McMillan
Other Pumpkin: 1 – Thomas David Bradley
Unusual Vegetable: 1 – Keaton Arch, 2 – James Lossiah
Winter Squash:
Candy Roaster: 1 – Marvin Thomas Bradley Jr.
Largest Candy Roaster: 1 – Thomas David Bradley
Any Other Winter Squash: 1 – Erma McMillan, 2 – Finley McMillan, 3 – Thomas David Bradley
Livestock:
Chickens: 1 – Paul West, 2 – Olivia Saunooke, 3 – Angela Gunter
Cows: 1 – David Wolfe, 2 – David Hicks, 3 – Jeremy Wolfe
Horses: 1 – David Hicks, 2 – David Wolfe, 3 – Jeremy Wolfe
Rabbits: 1 – Brittany Hampton, 2 – Keniethea Roy, 3 – Christy Burgess
Swine: 1 – Brittany Hampton, 2 – Angela Gunter
Traditional Crops of the Cherokee: 1 – Charlene Wolfe
Flower Arrangements:
Garden: 1 – Nancy Brown, 2 – Janet Smith
Wild: 1 – Nancy Brown, 2 – Janet Smith, 3 – Brittany Hampton
Dried: 1 – Nancy Brown
Agriculture – Young Adult:
Cows: 1 – Jerron Martens
Horses: 1 – Jerron Martens
Agriculture – Youth:
Best of Show Agriculture: Jessa Teesateskie
Best of Show Livestock: Gunnar McMillan
Any Traditional Cherokee Crop: 1 – Jessa Teesateskie, 2 – Zaiden Armachain
Corn Beads: 1 – Piper Owle, 2 – Zaiden Armachain, 3 – Jessa Teesateskie
Corn:
Field Corn: 1 – Sam McMillan, 2 – Gunnar McMillan
Indian Corn: 1 – Gunnar McMillan, 2 – Sam McMillan
Gourds:
Birdhouse Gourd: 1 – Naomi Bird, 2 – Zaiden Armachain
Dipper Gourd: 1 – Sam McMillan, 2 – Jessa Teesateskie, 3 – Gunnar McMillan
Largest Gourd: 1 – Jessa Teesateskie, 2 – Zaiden Armachain
Herb Display: 1 – Waylon Walkingstick, 2 – Zaiden Armachain, 3 – Jessa Teesateskie
Irish Potatoes: 1 – Jessa Teesateskie, 2 – Zaiden Armachain
Pumpkin:
Largest: 1 – Jessa Teesateskie, 2 – Zaiden Armachain, 3 – Sam McMillan
Ugliest: 1 – Jessa Teesateskie, 2 – Zaiden Armachain
Other Pumpkin: 1 – Gunnar McMillan
Winter Squash:
Any Other Winter Squash: 1 – Gunnar McMillan, 2 – Sam McMillan
Livestock:
Chickens: 1 – Gunnar McMillan, 2 – Copelyn Beck, 3 – Waylon Walkingeagle
Swine: 1 – Holland Hampton
Goats: 1 – Holland Hampton, 2 – Sloane Hampton
Baked Goods – Adult:
Best of Show: Connie Rose, Mary McCoy
Breads:
Traditional Bean Bread: 2 – Erma McMillan, 3 – Brittney Rogers
Traditional Chestnut Bread: 1 – Mary McCoy, 2 – Lavinia Hicks, 3 – Brittney Rogers
Traditional Gritted Bread: 3 – Erma McMillan
Traditional Lye Bread: 2 – Tammie Ledford, 3 – Lavinia Hicks
Cornbread: 1 – Erma McMillan, 2 – Tammie Ledford, 3 – Reyna Solis
Sourdough: 3 – Kendall Toineeta
Casseroles: 2 – Reyna Solis, 3 – Jason Beck
Homemade Cakes:
Pound Cake: 1 – Connie Rose, 2 – Tina Donkor, 3 – Jason Beck
Applesauce Cake: 1 – Jason beck, 2 – Reyna Solis, 3 – Brittany Frady
Other Cake: 1 – Connie Rose, 2 – Charlene L. Wolfe, 3 – Kimlyn Sneed Lambert
Pies:
Cream: 1 – Amorie Gunter, 2 – Jason Beck
Fruit: 1 – Vita Nations, 3 – Shelby Mae Solis
Other Pies (including cobblers): 3 – David Hicks
Diabetic Food: 2 – Charlene L. Wolfe
Other: 1 – Brittney Rogers, 2 – Tammie Ledford, 3 – Kendall Toineeta
Baked Goods – Young Adult:
Best of Show: Roxy Solis
Breads:
Traditional Bean Bread: 3 – Roxy Solis
Traditional Chestnut Bread: 1 – Roxy Solis
Traditional Lye Bread: 1 – Roxy Solis
Cornbread: 1 – Avery Brown, 2 – Roxy Solis
Muffins: 1 – Avery Brown
Cake: 1 – Carlito Perez
Diabetic: 1 – Avery Brown
Other: 1 – Roxy Solis
Baked Goods – Youth:
Best of Show: Atlas Slee
Breads:
Traditional Bean Bread: 1 – Atlas Slee, 2 – Lukas Reed
Traditional Chestnut Bread: 1 – Cedar Sequoyah, 2 – Isreal Solis, 3 – Waylon Walkingeagle
Traditional Lye Bread: 1 – Atlas Slee, 2 – Riley Solis
Cornbread: 1 – Isreal Solis
Muffins: 1 – Vaelyn Owle, 2 – Emberlynn Beck, 3 – Isreal Solis
Cake: 1 – Copelyn Beck, 2 – Vaelyn Owle, 3 – Xaiden Bigmeat
Diabetic: 1 – Jessa Teesateskie
Other: 1 – Riley Solis, 2 – Sam McMillan, 3 – Emberlynn Beck
Canning – Adult:
Best of Show: Marvin Thomas Bradley
8 Jar Canning Collection: 1 – Kendall Toineeta, 2 – Angela Gunter
Jam, Fruit, Butters, Jelly, Preserves, and Marmalades Collection: 1 – Kendall Toineeta, 2 – Angela Gunter
Pickles and Relishes Collection: 1 – Brittany Hampton, 2 – Lucy Dean Reed, 3 – Angela Gunter
Vegetable Collection: 1 – Erma McMillan, 2 – Lavinia Hicks, 3 – Angela Gunter
Traditional Foods Collection: 1 – David Hicks, 2 – Erma McMillan, 3 – Lavinia Hicks
Dried Foods Collection: 1 – Alissa Marie Owle
Best Traditional Food: 1 – Marvin Thomas Bradley, 2 – Lavinia Hicks, 3 – David Hicks
Any Canned Food: 1 – Lavinia Hicks, 2 – Alissa Marie Owle, 3 – Donald James Owle
Any Dehydrated Food: 1 – Donald James Owle, 2 – Marvin Thomas Bradley, 3 – Jason Beck
(Note: The results from the Young Adult and Youth canning categories were not ready by press time.)
Hobby – Adult:
Best of Show: Austin Ryver Gunter
Cherokee Traditional Craft:
Basket: 1 – Lori Reed, 2 – Dianna Brady, 3 – Amanda Lanning
Mat: 1 – Waylon Long
Jewelry: 1 – Olivia Owle, 2 – Mary E. McCoy, 3 – Rebecca Shane Howell
Diamond Art: 1 – Sky Sampson, 2 – Brittany Hampton, 3 – Anna Mintz
Woodworking: 1 – Austin Ryver Gunter, 2 – Gregory Wyatt Bradley, 3 – William McCoy
Dried or Decorated Gourd: 1 – Nancy Brown, 2 – Charlene L. Wolfe, 3 – Janna Girty
Graphic Design/Digital: 1 – Sky Sampson
Drawing:
Pencil/Charcoal/Pastel: 1 – Bayley McKenna Wright
Mixed or Other: 1 – Bayley McKenna Wright
Painting:
Acrylic: 1 – Laurel Welch, 2 – Bayley McKenna Wright, 3 – William Harris
Watercolor: 1 – Nancy Brown
Mixed or Other: 1 – Brian Aaron Lambert, 2 – Sky Sampson
Poetry or Creative Writing: 1 – Brittany Hampton, 2 – Kimlyn Sneed Lambert, 3 – Madeline Welch-Carroll
Other Hobby Reflecting the Fair Theme: 1 – Nancy Brown, 2 – Kayla Bigmeat, 3 – Brittany Hampton
Hobby – Young Adult:
Best of Show: James Smith Jr.
Cherokee Traditional Craft:
Basket: 1 – James Smith Jr., 2 – Ava Walkingstick, 3 – Cher Crowe-Garcia
Jewelery: 1 – Avery Brown, 2 – Odie Owle, 3 – Nina Montelongo
Decorated Dried Gourd: 1 – Avery Brown
Cornhusk Doll: 1 – Avery Brown, 2 – Aliyah Watty
Other Jewelry: 1 – Avery Brown
Drawing: 1 – Nygel James, 2 – Avery Brown
Painting: 1 – Reece Kerbow, 2 – Avery Brown
Ceramics: 1 – Karyn Bradley, 2 – Avery Brown, 3 – Mason Crowe
Woven Paper Basket or Mat:
Basket: 1 – Taytem Saunooke, 2 – James Smith Jr., 3 – Cher Crowe-Garcia
Mat: 1 – Dagoberto Guerrero, 2 – Cher Crowe-Garcia
Essay, 1,000 word: 1 – Avery Brown
Other Hobby: 1 – Samuel Wachacha, 2 – Avery Brown, 3 – Nina Montelongo
Other Hobby: 1 – Odie Owle
Hobby – Youth:
Best of Show: Mataya Sampson
Cherokee Traditional Craft:
Basket: 3 – Aubrey Arch
Mat: 1 – Aubrey Arch
Jewelry: 1 – Mataya Sampson, 2 – Aubrey Arch, 3 – Patrick Lambert
Decorated Dried Gourd: 1 – Mataya Sampson, 2 – Jessa Teesateskie, 3 – Kathryn Owle
Cornhusk Doll: 1 – Mataya Sampson, 2 – Naomi Bird
Other Jewelry: 1 – Shaye Thompson, 2 – Mataya Sampson, 3 – Wally Watty
Drawing: 1 – Piper Owle, 2 – Kathryn Owle
Painting: 1 – Vaelyn Owle, 2 – MaKayla Kerbow, 3 – Kathryn Owle
Ceramics: 1 – Mataya Sampson, 2 – Atlas Slee, 3 – Aubrey Arch
Woven Paper Basket or Mat:
Mat: 1 – Piper Owle
Other Hobby: 1 – Patrick Lambert, 2 – Allana Kemp, 3 – Piper Owle
Other Hobby: 1 – Piper Owle, 2 – Mataya Sampson, 3 – Patrick Lambert
Sewing and Needlework – Adult:
Best of Show: Keyonna Rodriguez
Historical Cherokee Clothing, 1800’s era: 1 – Erma McMillan
Traditional Cherokee Garment: 1 – Marvel Welch, 2 – Amy Postal
Ribbon:
Skirt: 1 – Kathryn Queen, 2 – Keyonna Rodriguez, 3 – Marvel Welch
Set: 1 – Kayla Wood
Moccasins:
Pucker Toe: 1 – Kelly Murphy, 2 – Janna Girty
Contemporary Clothing:
Advanced Level: 1 – Marvel Welch, 2 – Janna Girty, 3 – Rachel Slee
Stuffed Toy: 1 – Vita Nations, 2 – Keyonna Rodriguez, 3 – Madeline Carroll
Other Sewn Item: 1 – Mary E. McCoy, 2 – Keyonna Rodriguez, 3 – Lori Ann Reed
Sewn Item Reflecting the Fair Theme: 1 – Kathryn Queen
Afghan:
Crochet: 1 – Sharon Leigh Queen, 2 – Madeline Carroll
Quilt:
Baby: 1 – Faith Long Presley
Other (Handsewn) 1 – Nikki Blankenship
Baby Afghan, Crochet, or Knitted: 1 – Madeline Carroll, 2 – Sharon Leigh Queen, 3 – Keyonna Rodriguez
Baby Clothes: 1 – Keyonna Rodriguez, 2 – Madeline Carroll
Sweaters: 2 – Madeline Carroll, 3 – Shelby Mae Solis
Scarf: 2 – Shelby Mae Solis, 3 – Keyonna Rodriguez
Crochet, Other: 1 – Sharon Leigh Queen, 2 – Keyonna Rodriguez
Cross Stitch:
Counted: 1 – Theresa Ann Robinson, 2 – Frankie Bradley
Stamped: 1 – Charlene L. Wolfe
Sewing and Needlework – Young Adult:
Any Other Sewn Item: 1 – Bentley Lambert
Any Crochet or Knitted Item: 1 – Georjia Girty
Sewing and Needlework – Youth:
Accessory: 1 – Patrick Lambert
Ribbon:
Skirt: 1 – Amya Welch, 2 – Jessa Teesateskie, 3 – Piper Owle
Shirt: 2 – Zaiden Armachain, 3 – Patrick Lambert
Any Other Sewn Item: 1 – Jessa Teesateskie, 2 – Piper Owle
Any Crochet or Knitted Item: 1 – Copelyn Beck
Special Exhibits:
Best of Show: Dennis Jumper
Drawing: 1 – Gabriella Milholen
Painting, Acrylic: 1 – Tsali Welch
Corn Husk Doll: 1 – Dennis Jumper
Pumpkin Banana Muffins: 1 – Gabriella Milholen
Apple Cake: 1 – Dailen Panther
Banana Bread: 1 – Sage Bark
Deer Mask: 1 – Kendra Arch
Mask: 1 – Gabriella Milholen
Corn Husk Doll: 1 – Dennis Jumper
Black Lego Flower: 1 – Dustin Pheasant
Other Hobby: 1 – Tsali Welch
Christmas Tree: 1 – Dailen Panther
Senior Elder:
Best of Show: Merritt Youngdeer and Yvonne Bushyhead
Vegetable Collection: 1 – Judith Smith
Lye Bread/Dumplings: 1 – Judith Smith
Cornbread: 3 – Carolyn Huskey
Pound Cake: 1 – Sadie Bradley
Carrot Cake: 1 – Carolyn Huskey
Mexican Cornbread: 2 – Carolyn Huskey
Decorated Gourd: 1 – Merritt Youngdeer
Any Other Gourd: 1 – Merritt Youngdeer
Pucker Toe Moccasins: 1 – Judith Smith
Other Sewn Item: 1 – Reva Brown
Quilt, Pieced: 1 – Yvonne Bushyhead, 2 – Sue McManus
Quilt, Other: 1 – Yvonne Bushyhead, 2 – Sue McManus
Pillow Cases: 1 – Reva Brown
Honey Production: 1 – Juanita Swimmer