Official Results for Dinilawigi (Tribal Council) Session on Wednesday, Sept. 2

by Sep 29, 2026Council Results0 comments

File Code Sheet for Wednesday, Sept. 2, 2026

Res. No. / Ord. No. Council action vote results
Protest Denied
Ord. 21(26) Passed For: Hill, V.Wolfe, B.Owle, Smoker, Feather, D.Wolfe, Wachacha, Parker, Crowe,
J.Owle, Swimmer = 94, Against: Stamper = 6
Ord. 159(26) withdrawn
Ord. 210(26) withdrawn
Ord. 226(26) withdrawn
Ord. 228(26) passed For: V.Wolfe, B.Owle, Smoker, Feather, D.Wolfe, Wachacha, Parker, Crowe,
J. Owle = 81, Against: Hill, Swimmer, Stamper = 19
Res. 244(26) passed Unanimous = 88, Absent: Smoker, Wachacha = 12
Res. 245(26) passed unanimous = 100
Ord. 250(26) passed unanimous = 100
Ord. 253(26) Amd/passed For: V.Wolfe, B.Owle, Smoker, D.Wolfe, Wachacha, J.Owle, Stamper = 56
Against: Hill, Feather, Parker, Crowe, Swimmer = 44
Res. 288(26) passed Unanimous = 100
Res. 289(26) passed unanimous = 100
Res. 290(26) Amd/passed unanimous = 100
Res. 292(26) passed unanimous = 82, Absent: Wachacha, Parker = 18
Res. 295(26) passed unanimous = 100
Res. 296(26) passed unanimous = 100
Res. 297(26) passed unanimous = 100
Res. 298(26) passed unanimous = 100
Res. 299(26) passed unanimous = 100
Res. 300(26) passed unanimous = 100
Res. 301(26) passed unanimous = 100
Res. 302(26) Amd/passed unanimous = 100
Res. 303(26) passed Unanimous = 64, Absent: Smoker, Wachacha, Crowe, Swimmer, Stamper = 36
Res. 304(26) passed Unanimous = 64, Absent: Smoker, Wachacha, Crowe, Swimmer, Stamper = 36