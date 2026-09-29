Official Results for Dinilawigi (Tribal Council) Session on Wednesday, Sept. 2

File Code Sheet for Wednesday, Sept. 2, 2026
|Res. No. / Ord. No.
|Council action
|vote results
|Protest
|Denied
|Ord. 21(26)
|Passed
|For: Hill, V.Wolfe, B.Owle, Smoker, Feather, D.Wolfe, Wachacha, Parker, Crowe,
|J.Owle, Swimmer = 94, Against: Stamper = 6
|Ord. 159(26)
|withdrawn
|Ord. 210(26)
|withdrawn
|Ord. 226(26)
|withdrawn
|Ord. 228(26)
|passed
|For: V.Wolfe, B.Owle, Smoker, Feather, D.Wolfe, Wachacha, Parker, Crowe,
|J. Owle = 81, Against: Hill, Swimmer, Stamper = 19
|Res. 244(26)
|passed
|Unanimous = 88, Absent: Smoker, Wachacha = 12
|Res. 245(26)
|passed
|unanimous = 100
|Ord. 250(26)
|passed
|unanimous = 100
|Ord. 253(26)
|Amd/passed
|For: V.Wolfe, B.Owle, Smoker, D.Wolfe, Wachacha, J.Owle, Stamper = 56
|Against: Hill, Feather, Parker, Crowe, Swimmer = 44
|Res. 288(26)
|passed
|Unanimous = 100
|Res. 289(26)
|passed
|unanimous = 100
|Res. 290(26)
|Amd/passed
|unanimous = 100
|Res. 292(26)
|passed
|unanimous = 82, Absent: Wachacha, Parker = 18
|Res. 295(26)
|passed
|unanimous = 100
|Res. 296(26)
|passed
|unanimous = 100
|Res. 297(26)
|passed
|unanimous = 100
|Res. 298(26)
|passed
|unanimous = 100
|Res. 299(26)
|passed
|unanimous = 100
|Res. 300(26)
|passed
|unanimous = 100
|Res. 301(26)
|passed
|unanimous = 100
|Res. 302(26)
|Amd/passed
|unanimous = 100
|Res. 303(26)
|passed
|Unanimous = 64, Absent: Smoker, Wachacha, Crowe, Swimmer, Stamper = 36
|Res. 304(26)
|passed
|Unanimous = 64, Absent: Smoker, Wachacha, Crowe, Swimmer, Stamper = 36