Official results for Dinilawigi for Aug. 6, 2026

File Code Sheet for Thursday, Aug. 6, 2026
|Res.No. / Ord. No.
|Council Action
|Vote Results
|Ord. No. 227(26)
|Failed
|Res. No. 255(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 256(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 257(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 258(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 259(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 260(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 261(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 262(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 263(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 264(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 265(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 266(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 267(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 268(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 269(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 270(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 271(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res.No. 272(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 273(26)
|Amd./Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 274(26)
|Amd./Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 275(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 276(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 277(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 278(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 279(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 280(26)
|Passed
|For: B.Owle, Smoker, D.Wolfe, Parker, J.Owle, Stamper = 55
|Against: Hill, V.Wolfe, Feather, Wachacha, Crowe, Swimmer = 45
|Res. No. 281(26)
|Passed
|For:Hill, V.Wolfe, B.Owle, Smoker, D.Wolfe, Parker, J.Owle, Stamper = 69
|Against: Feather, Wachacha, Crowe, Swimmer = 31
|Res. No. 282(26)
|Passed
|For: Hill, V.Wolfe, B.Owle, Smoker, D.Wolfe, J.Owle = 51,
|Against: Feather, Wachacha, Crowe, Swimmer, Stamper = 37, Abstain: Parker
|Res. No. 284(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 285(26)
|Amd./Passed
|Unanimous = 100