Official results for Dinilawigi for Aug. 6, 2026

by Aug 28, 2026Council Results0 comments

File Code Sheet for Thursday, Aug. 6, 2026

 

Res.No. / Ord. No. Council Action Vote Results
Ord. No. 227(26) Failed
Res. No. 255(26) Passed Unanimous = 100
Res. No. 256(26) Passed Unanimous = 100
Res. No. 257(26) Passed Unanimous = 100
Res. No. 258(26) Passed Unanimous = 100
Res. No. 259(26) Passed Unanimous = 100
Res. No. 260(26) Passed Unanimous = 100
Res. No. 261(26) Passed Unanimous = 100
Res. No. 262(26) Passed Unanimous = 100
Res. No. 263(26) Passed Unanimous = 100
Res. No. 264(26) Passed Unanimous = 100
Res. No. 265(26) Passed Unanimous = 100
Res. No. 266(26) Passed Unanimous = 100
Res. No. 267(26) Passed Unanimous = 100
Res. No. 268(26) Passed Unanimous = 100
Res. No. 269(26) Passed Unanimous = 100
Res. No. 270(26) Passed Unanimous = 100
Res. No. 271(26) Passed Unanimous = 100
Res.No. 272(26) Passed Unanimous = 100
Res. No. 273(26) Amd./Passed Unanimous = 100
Res. No. 274(26) Amd./Passed Unanimous = 100
Res. No. 275(26) Passed Unanimous = 100
Res. No. 276(26) Passed Unanimous = 100
Res. No. 277(26) Passed Unanimous = 100
Res. No. 278(26) Passed Unanimous = 100
Res. No. 279(26) Passed Unanimous = 100
Res. No. 280(26) Passed For: B.Owle, Smoker, D.Wolfe, Parker, J.Owle, Stamper = 55
Against: Hill, V.Wolfe, Feather, Wachacha, Crowe, Swimmer = 45
Res. No. 281(26) Passed For:Hill, V.Wolfe, B.Owle, Smoker, D.Wolfe, Parker, J.Owle, Stamper = 69
Against: Feather, Wachacha, Crowe, Swimmer = 31
Res. No. 282(26) Passed For: Hill, V.Wolfe, B.Owle, Smoker, D.Wolfe, J.Owle = 51,
Against: Feather, Wachacha, Crowe, Swimmer, Stamper = 37, Abstain: Parker
Res. No. 284(26) Passed Unanimous = 100
Res. No. 285(26) Amd./Passed Unanimous = 100