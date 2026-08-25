CROSS COUNTRY: Middle School Lady Braves win season opener at Hayesville

One Feather Staff Report
HAYESVILLE, N.C. – The Cherokee Middle School cross country teams traveled to Hayesville for their season-opening meet on Saturday, Aug. 22, and the Tsalagi Anata Anitsvyasdi (Cherokee Lady Braves) took first place in the team contest. They were led by three runners who finished in the top seven including: Hinlee Taylor, Bristol Armachain, and Kimbo Crowe.
The Tsalagi Anitsvyasdi (Cherokee Braves) took second place in the team contest with Uweluga Swimmer leading the way with a first place finish and Andres Ramirez taking fifth.
Results, per milesplit.com, are shown with the top seven finishers in each race plus all Cherokee runners:
Boys
1 – Uweluga Swimmer, Cherokee Middle, 11:47.61
2 – Eli Danico, Hayesville Middle, 11:55.87
3 – Gage Jones, Hayesville Middle, 11:56.56
4 – Jackson Badger, Hayesville Middle, 11:58.18
5 – Andres Ramirez, Cherokee Middle, 12:45.72
6 – Caiden Curtis, Hayesville Middle, 12:53.02
7 – Anthony Page, Hiwassee Dam Middle, 12:56.19
24 – Bryson Beach, Cherokee Middle, 14?17.80
25 – Wyatt Moore, Cherokee Middle, 14:33.41
26 – Catche Tiger, Cherokee Middle, 14:44.54
43 – Sean Slee, Cherokee Middle, 17:08.09
47 – Kaeson Reed, Cherokee Middle, 17:34.12
49 – Tokahey Grant, Cherokee Middle, 18:03.58
50 – Charlie Driver, Cherokee Middle, 18:14.00
54 – Peyton Arch, Cherokee Middle, 19:02.09
55 – Elias Teesateskie, Cherokee Middle, 19:26.25
60 – Andre Williams, Cherokee Middle, 21:08.59
61 – Alex Holiday, Cherokee Middle, 21:17.89
Team Scores
1 – Hayesville Middle 23
2 – Cherokee Middle 69
3 – Carolina Mountain XC 95
4 – Hiwassee Dam Middle 104
5 – Mountain Discovery Charter School 105
6 – Robbinsville Middle 119
Girls
1 – Eliza Meiners, Carolina Mountain XC, 13:44.91
2 – McKinley Pusch, Summit Charter Middle, 14:02.41
3 – Hinlee Taylor, Cherokee Middle, 14:12.65
4 – Finnley Swimmer, Robbinsville Middle, 14:17.57
5 – Bristol Armachain, Cherokee Middle, 14:42.24
6 – Zoe Lecureaux, Mountain Discovery Charter, 14:50.74
7 – Kimbo Crowe, Cherokee Middle, 14:56.75
10 – Jolyssa Hernandez, Cherokee Middle, 14:59.24
14 – Izley Bell, Cherokee Middle, 15:58.30
15 – Penelope Stamper, Cherokee Middle, 15:58.50
25 – Chloeanna Arneach, Cherokee Middle, 17:35.78
27 – Dai/Myah Toineeta, Cherokee Middle, 17:41.70
28 – Reece Williams, Cherokee Middle, 17:42.18
32 – Sangelina Hernandez, Cherokee Middle, 18:10.86
34 – Mali Smith, Cherokee Middle, 18:12.42
38 – Jacqueline Arch, Cherokee Middle, 18:24.96
42 – Savannah Driver, Cherokee Middle, 19:54.90
43 – Nikola Thomas, Cherokee Middle, 20:05.06
51 – Taylah Ingram, Cherokee Middle, 22:36.35
55 – Klarajane Hernandez, Cherokee Middle, 23:17.69
56 – Marley Murphy, Cherokee Middle, 24:30.79
59 – Kinley Crowe, Cherokee Middle, 24:54.63
62 – Tinley Ross, Cherokee Middle, 26:24.40
Team Scores
1 – Cherokee Middle 36
2 – Robbinsville Middle 68
3 – Carolina Mountain XC 68
4 – Summit Charter Middle 79
5 – Murphy Middle 106