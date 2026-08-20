CROSS COUNTRY: Results from Union County Season Opener meet

One Feather Staff Report
BLAIRSVILLE, Ga. – The Cherokee High School varsity cross country teams participated in the Union County Season Opener at Meek’s Park in Blairsville, Ga. on Wednesday, Aug. 19. Other teams competing included: Georgia Cumberland Academy (Ga.), Gilmer High School (Ga.), Johnson High School (Ga.), Rabun County High School (Ga.), Swain Co. High School (N.C.), Towns Co. High School (Ga.), Tri-County Early College (N.C.), Union Co. High School (Ga.), White Co. High School (Ga.), and Woody Gap High School (Ga.).
Following are the results, per milesplit.com, showing the top seven finishers in each event and all Cherokee finishers:
Girls
1 – Carly Black, White Co., 21:25.54
2 – Ella Schwartz, Gilmer, 22:40.86
3 – Kinley Jones, Rabun Co., 23:04.16
4 – Jennifer Garcia-Garcia, Gilmer, 23:13.17
5 – Kyla Keel-Aguilera, Cherokee, 24:52.01
6 – Elizabeth Hilson, Rabun Co., 25:28.27
7 – Tessa Schurter, Union Co., 23:35.65
23 – Maya Lossiah, Cherokee, 28:23.40
33 – Angelica A-kwi-na, Cherokee, 30:34.72
62 – Makeena Armachain, Cherokee, 37:02.84
Boys
1 – Aiden Cline, White Co., 18:16.93
2 – Maddux Oakey, Union Co., 18:21.77
3 – Andrew Nushtayev, Union Co., 18:39.28
4 – Konnor Sosebee, White Co., 18:54.32
5 – Reid Murphey, White Co., 18:54.58
6 – Ander Faulkner, Union Co., 19:14.92
7 – Oliver Hillman, Union Co., 19:19.30
23 – Vincent Walker, Cherokee, 21:18.64
44 – Jeshua Lossiah, Cherokee, 23:17.31
45 – Ogana Swimmer, Cherokee, 23:19.70
65 – Marek Brown, Cherokee, 24:36.85
75 – Trae Drakeford, Cherokee, 25:17.11
80 – Chaz Martens, Cherokee, 25:52.85
83 – Sean Schultz, Cherokee, 26:15.37
104 – Lucas Myers, Cherokee, 30:54.64
106 – Jae McMillan, Cherokee, 32:41.64
111 – Kody Smith, Cherokee, 43.28.59