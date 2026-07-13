Official Results for Dinilawigi on Wednesday, July 1

by Jul 13, 2026NEWS ka-no-he-da0 comments

File Count Sheet for Wednesday, July 1

 

Res. No. / Ord. No. Council action Vote results
Ord. No. 186(26) Passed For: V.Wolfe, B.Owle, Smoker, Feather, D.Wolfe, Wachacha, Parker,
Crowe, J.Owle, Stamper = 87, Against: Hill = 7, Absent: Swimmer = 6
Ord. No. 211(26) Withdrawn
Res. No. 221(26) Amd. / Passed For: B. Owle, D.Wolfe, Parker, Crowe, J.Owle, Stamper = 61, Against: Hill,V.Wolfe,
Smoker, Feather, Wachacha, Swimmer = 39
Res. No. 229(26) Passed Unanimous = 94, Absent: Swimmer = 6
Res. No. 230(26) Passed Unanimous = 94, Absent: Swimmer = 6
Res. No. 231(26) Passed Unanimous = 94, Absent: Swimmer = 6
Res. No. 232(26) Passed Unanimous = 94, Absent: Swimmer = 6
Res. No. 233(26) Passed Unanimous = 94, Absent: Swimmer = 6
Res. No. 234(26) Passed Unanimous = 94, Absent: Swimmer = 6
Res. No. 235(26) Passed Unanimous = 94, Absent: Swimmer = 6
Res. No. 236(26) Passed Unanimous = 94, Absent: Swimmer = 6
Res. No. 237(26) Passed Unanimous = 94, Absent: Swimmer = 6
Res. No. 238(26) Passed Unanimous = 94, Absent: Swimmer = 6
Res. No. 239(26) Passed Unanimous = 94, Absent: Swimmer = 6
Res. No. 240(26) Passed Unanimous = 94, Absent: Swimmer = 6
Res. No. 241(26) Passed Unanimous = 94, Absent: Swimmer = 6
Res. No. 242(26) Passed Unanimous = 94, Absent: Swimmer = 6
Res. No. 243(26) Passed Unanimous = 94, Absent: Swimmer = 6
Res. No. 246(26) Passed Unanimous = 94, Absent: Swimmer = 6
Res. No. 247(26) Amd. / Passed Unanimous = 94, Absent: Swimmer = 6
Res. No. 248(26) Amd. / Passed Unanimous = 94, Absent: Swimmer = 6
Res. No. 249(26) Passed Unanimous = 94, Absent: Swimmer = 6