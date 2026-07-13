Official Results for Dinilawigi on Wednesday, July 1

File Count Sheet for Wednesday, July 1
|Res. No. / Ord. No.
|Council action
|Vote results
|Ord. No. 186(26)
|Passed
|For: V.Wolfe, B.Owle, Smoker, Feather, D.Wolfe, Wachacha, Parker,
|Crowe, J.Owle, Stamper = 87, Against: Hill = 7, Absent: Swimmer = 6
|Ord. No. 211(26)
|Withdrawn
|Res. No. 221(26)
|Amd. / Passed
|For: B. Owle, D.Wolfe, Parker, Crowe, J.Owle, Stamper = 61, Against: Hill,V.Wolfe,
|Smoker, Feather, Wachacha, Swimmer = 39
|Res. No. 229(26)
|Passed
|Unanimous = 94, Absent: Swimmer = 6
|Res. No. 230(26)
|Passed
|Unanimous = 94, Absent: Swimmer = 6
|Res. No. 231(26)
|Passed
|Unanimous = 94, Absent: Swimmer = 6
|Res. No. 232(26)
|Passed
|Unanimous = 94, Absent: Swimmer = 6
|Res. No. 233(26)
|Passed
|Unanimous = 94, Absent: Swimmer = 6
|Res. No. 234(26)
|Passed
|Unanimous = 94, Absent: Swimmer = 6
|Res. No. 235(26)
|Passed
|Unanimous = 94, Absent: Swimmer = 6
|Res. No. 236(26)
|Passed
|Unanimous = 94, Absent: Swimmer = 6
|Res. No. 237(26)
|Passed
|Unanimous = 94, Absent: Swimmer = 6
|Res. No. 238(26)
|Passed
|Unanimous = 94, Absent: Swimmer = 6
|Res. No. 239(26)
|Passed
|Unanimous = 94, Absent: Swimmer = 6
|Res. No. 240(26)
|Passed
|Unanimous = 94, Absent: Swimmer = 6
|Res. No. 241(26)
|Passed
|Unanimous = 94, Absent: Swimmer = 6
|Res. No. 242(26)
|Passed
|Unanimous = 94, Absent: Swimmer = 6
|Res. No. 243(26)
|Passed
|Unanimous = 94, Absent: Swimmer = 6
|Res. No. 246(26)
|Passed
|Unanimous = 94, Absent: Swimmer = 6
|Res. No. 247(26)
|Amd. / Passed
|Unanimous = 94, Absent: Swimmer = 6
|Res. No. 248(26)
|Amd. / Passed
|Unanimous = 94, Absent: Swimmer = 6
|Res. No. 249(26)
|Passed
|Unanimous = 94, Absent: Swimmer = 6