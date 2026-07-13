Official Results for Dinilawigi on Thursday, June 4

by Jul 13, 2026Council Results0 comments

File Count Sheet for Thursday, June 4

 

Res. No. / Ord. No. Council action Vote results
Ord. No. 11(26) Passed Unanimous = 100
Ord. No. 136(26) Passed Unanimous =100
Res. No.160(26) Passed Unanimous = 100
Ord. No. 185(26) Passed Unanimous = 100
Ord. No. 186(26) Amd./Passed For: Hill, B.Owle, Smoker, Feather, D.Wolfe, Wachacha, Parker, Crowe,
J.Owle, Swimmer, Stamper = 93, Against: V.Wolfe = 7
Ord. No. 188(26) Passed Unanimous = 100
Res. No. 213(26) Passed Unanimous = 100
Res. No. 214(26) Passed Unanimous = 100
Res. No. 215(26) Passed Unanimous = 100
Res. No. 216(26) Passed Unanimous = 100
Res. No. 217(26) Passed Unanimous = 100
Res. No. 218(26) Passed Unanimous = 100
Res. No. 219(26) Passed Unanimous = 100
Res. No. 220(26) Passed Unanimous = 100
Res. No. 222(26) Passed Unanimous = 100
Res. No. 223(26) Passed Unanimous = 100
Res. No. 224(26) Amd./Passed For:Hill, V.Wolfe, B.Owle, Smoker, D.Wolfe, Wachacha, Parker, J.Owle = 69
Against: Crowe, Swimmer, Stamper = 24, Abstain: Feather = 7
Res. No. 225(26) Passed Unanimous = 100