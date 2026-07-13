Official Results for Dinilawigi on Thursday, June 4

File Count Sheet for Thursday, June 4
|Res. No. / Ord. No.
|Council action
|Vote results
|Ord. No. 11(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Ord. No. 136(26)
|Passed
|Unanimous =100
|Res. No.160(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Ord. No. 185(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Ord. No. 186(26)
|Amd./Passed
|For: Hill, B.Owle, Smoker, Feather, D.Wolfe, Wachacha, Parker, Crowe,
|J.Owle, Swimmer, Stamper = 93, Against: V.Wolfe = 7
|Ord. No. 188(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 213(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 214(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 215(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 216(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 217(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 218(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 219(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 220(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 222(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 223(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 224(26)
|Amd./Passed
|For:Hill, V.Wolfe, B.Owle, Smoker, D.Wolfe, Wachacha, Parker, J.Owle = 69
|Against: Crowe, Swimmer, Stamper = 24, Abstain: Feather = 7
|Res. No. 225(26)
|Passed
|Unanimous = 100