Cherokee High School 4th quarter Honor Roll

8th grade
Principal’s Honor Roll: Makai Hernandez, Amelia Holiday, Odie Owle, Aryahnie Pheasant, Gabriel Read, Lily Robertson, Adrian Santos, Carter Stephens, Katielynn Taylor
Alpha Honor Roll: Laylauna Allison, Kirsten Anderson, Brannon Arch, Drayzin Beheler, Uliahna Beheler, Michael Driver, Hunter McMillan, Emma Milholen, Lucas Myers, Piper Owl
Beta Honor Roll: Keilani Arch, Makeena Armachain, Tybee Back, Uriah Ben, Rihanna Calhoun, Aurora Crowe, Xavion Davis, Nahnie George, Kody Gloyne, Kaiser Hernandez, Nicolas Holder, Deagan Hornbuckle, Kenleigh Hornbuckle, Shane Hornbuckle, A-ge-yv Jenkins, Kealan Jumper, James Ledford, Brayden Littlejohn, Phillip Littlejohn, Jeshua Lossiah, Abelia Mahan-Flores, Emily Maney, Story Martens, Curren McCoy, Azurea Miles, Kaelyn Montelongo, Joey Panther, Robert Rattler, Sean Schultz, Riley Standingdeer, Rhae-Lynn Stilwell, Adalynn Taylor, Kynleigh Taylor, Serenity Teesateskie, Nickyle Teesatuskie, Channing Toineeta, Lillianna Toineeta, Skyler Welch, Selina Yanez
9th grade
Principal’s Honor Roll: Nazari Bell, Blaze Crowe, Cher Crowe-Garcia, Jacqueline Fourkiller-Raby, Kodesgi Jackson, Maya Lossiah, Jeron Martens, Kennedy Moore, Ava Murphy Walkingstick, Janessa Owl, Janiyah Rattler, Kaila Reed, Nyra Reed, Taytem Saunooke, Hailey Winchester
Alpha Honor Roll: Jaymsey Armachain, Kellin Blankenship, Derreus Diaz, Georjia Girty, Dominique Gonzalez, Savannah Hornbuckle, Kyla Keel-Aguilera, Greyson Panther, Jordan Panther, Cambry Stamper, Elliott Wildcat
Beta Honor Roll: Angelica A-kwi-na, Jaylee Arch, Gabriel Arneach, Mathias Arneach, Samuel Browning, Xihanna Christian, Laila Crowe-Taylor, David Davis, Greyson Ledford, Hynasha Ledford, Colin Lossie, Christopher Martinez, Riley McCoy, McKyan Panther, Kirk Reed, Blake Sequoyah, Avrix Teesateskie, Devyn Wittman, Ko’dee Wolfe, Trigger Young
10th grade
Principal’s Honor Roll: Lillian Bradley, Mason Crowe, Khloe Cucumber, Zoe De Los Reyes, Gabrielle George, Nanette Hull, Jean Layno, Lilly Lossiah, James Smith Jr., Thomas Tramper, Armani Watty, William J. Welch
Alpha Honor Roll: Kyam Arch, Brody Armitage, Mack Burgess, Kahya Cucumber, John C. Gloyne, Lydon Gloyne, Dagoberto Guerrero, Morgan Hernandez, Ariel Hoyle, Jae McMillan, Aydn Sampson, Taliyah Sequoyah, Kimo Sokol, Alana Squirrell, Brendan Wolfe
Beta Honor Roll: Alexander Antone, Ander Antone, Marek Brown, Keysa-Ann Collins, Kimberly Crowe, Eloise Frady, Eva Hill, Haley Locust, Elvia McCoy, John Morgan, Taleeah Murphy, Camaron Oocumma, Nicolas Paramo, Jayla Pheasant, Kylana Sampson, Ivan Santos, Ashton Saylor, Kiara Sneed, Kylea Swayney, Marcelita Swayney, Briann Teesateskie, Kaidyn Walkingstick, Aliyah Watty, Cainyan Welch, Eveie Welch, Ezekiel Welch, Laranzo Wilnoty
11th grade
Principal’s Honor Roll: Sage Bark, Dillon Beam, Emilee Brady, Jarvis Brady, Kayla Guillen, Courtney Hitt, Reginald Hyatt, Christian Luna-Martinez, Emily Maney, Aaliyah Rogers, Utsela Saunooke, Joscelyn Stamper, Kingston Welch, Dalton Yates
Alpha Honor Roll: Nayaa Addo, Samuel Arneach, Martin Arteaga, Brandon Blankenship, Elias Blankenship, Livia Crowe, Kaden Cucumber, Jezakiah Driver, Daisee Fourkiller-Raby, Kyitan Johnson, Drallen Ledford, Johnny Long, Chaz Martens, Levi Oocumma, Dawson Panther, Addison Stewart, Ava Teesatuskie-Walkingstick
Beta Honor Roll: Carter Bird, Trennan Calhoun, Chloe Cooper, Israel Cotton, Kiowa George, Alexis Grimes, Aubree Grimes, Kailyana Hornbuckle-Standingwater, Braden Howlingcrane, Ayanna Lambert, Chloe Locust, Daksh Patel, Denver Porterfield, Russell Reed, Eric Rudisill, Rodrigo Santiago, Kylen Sneed, Luke Stamper, Kaden Stephens, Auron Taylor, Madigan Welch
12th grade
Principal’s Honor Roll: Marleigh Aguilera, Francesca Armachain, Logan Biddix, Maya Brabham, Brihana Burgos Delgado, Traelin Carey, Zayden Crowe, Payton Driver, Brett Elders, Emiliano Garcia, Javan Garcia, Fred George Jr., Marlee Hicks, Isaiah Ledford, Josilyn Ledford, Leilah Lossie, Michael Lozano-Rodriguez, Evan Nations, Lexcy Ortiz, Dailin Panther, Nia Sequoyah, Gabriella Smith, Keith Smith, Cecily Swimmer, Jayden Tramper
Alpha Honor Roll: Krenston Armachain, Owen Bird, Talan Crowe, Da-Wo-Ni Dv-di-s-di, Oscar Guillien-Swayney, Samuel Hernandez, Conner Junaluska, Ayden Lambert, Trinity Martinez, Jocelyn Saunooke, Elijah Sherrill, Matix Stamper, Keeifer Taylor, Gavin Teesatuskie, Samantha Toineeta, Sara Toineeta, Pippa Welch, Dayton Wilnoty, Haylie Woodard
Beta Honor Roll: Tayvin Bark-Cruz, Kyrus Bell, Larindo Ben Jr., Dante Bigwitch, Hayden Bowling, Audrina Cooper, Winter Crowe, William Ellwood Jr., Elora Fuson, Taylor Kazhe, Mato Nierenhausen, Hailey Owle, Chaske’ Raines, Calvin Roan Eagle-Littlejohn, Timber Sampson Rattler, Jadence Saunooke, Yvonne Saunooke, Jonathan Saylor, Madison Teesateskie, Izabella Terrell, Slevin Youngdeer