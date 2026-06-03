Official results from Dinilawigi on Thursday, May 7, 2026

File Code Sheet for May 7, 2026
|Res. No. / Ord. No.
|council action
|vote results
|Ord. No. 88(26)
|Amd. / Passed
|Unanimous = 94, Absent: Smoker = 6
|Ord. No. 157(26)
|Passed
|Unanimous = 94, Absent: Smoker = 6
|Ord. No. 158(26)
|Passed
|Unanimous = 94, Absent: Smoker = 6
|Res. No. 189(26)
|Passed
|Unanimous = 87, Absent: V.Wolfe, Smoker = 13
|Res. No. 190(26)
|Passed
|Unanimous = 87, Absent: V.Wolfe, Smoker = 13
|Res. No. 192(26)
|Passed
|Unanimous = 87, Absent: V.Wolfe, Smoker = 13
|Res. No. 193(26)
|Passed
|Unanimous =94, Absent: Smoker = 6
|Res. No. 194(26)
|Passed
|Unanimous = 94, Absent: Smoker = 6
|Res. No. 195(26)
|Passed
|Unanimous = 94, Absent: Smoker = 6
|Res. No. 196(26)
|Passed
|Unanimous = 94, Absent: Smoker = 6
|Res. No. 197(26)
|Passed
|Unanimous =94, Absent: Smoker = 6
|Res. No. 198(26)
|Passed
|Unanimous = 94, Absent: Smoker = 6
|Res. No. 199(26)
|Passed
|Unanimous = 94, Absent: Smoker = 6
|Res. No. 200(26)
|Passed
|Unanimous = 94, Absent: Smoker = 6
|Res. No. 201(26)
|Passed
|Unanimous = 94, Absent: Smoker = 6
|Res. No. 202(26)
|Passed
|Unanimous = 94, Absent: Smoker = 6
|Res. No. 204(26)
|Withdrawn
|Res. No. 205(26)
|Passed
|Unanimous = 82, Absent: Smoker, J.Owle = 18
|Res. No. 206(26)
|Amd. / Passed
|Unanimous = 87, Absent:Hill, Smoker = 13
|Res. No. 207(26)
|Passed
|Unanimous = 94, Absent: Smoker = 6
|Res. No. 208(26)
|Passed
|Unanimous = 94, Absent: Smoker = 6
|Res No. 209(26)
|Passed
|For: Hill, B.Owle, Feather, D.Wolfe, Wachacha, Parker, Crowe
|J.Owle, Swimmer, Stamper = 87, Against: V. Wolfe = 7, Absent: Smoker = 6
|Res. No. 191(26)
|Passed
|Unanimous = 94, Absent: Smoker = 6