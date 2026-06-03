Official results from Dinilawigi on Thursday, May 7, 2026

by Jun 3, 2026Council Results0 comments

File Code Sheet for May 7, 2026

 

Res. No. / Ord. No. council action vote results
Ord. No. 88(26) Amd. / Passed Unanimous = 94, Absent: Smoker = 6
Ord. No. 157(26) Passed Unanimous = 94, Absent: Smoker = 6
Ord. No. 158(26) Passed Unanimous = 94, Absent: Smoker = 6
Res. No. 189(26) Passed Unanimous = 87, Absent: V.Wolfe, Smoker = 13
Res. No. 190(26) Passed Unanimous = 87, Absent: V.Wolfe, Smoker = 13
Res. No. 192(26) Passed Unanimous = 87, Absent: V.Wolfe, Smoker = 13
Res. No. 193(26) Passed Unanimous =94, Absent: Smoker = 6
Res. No. 194(26) Passed Unanimous = 94, Absent: Smoker = 6
Res. No. 195(26) Passed Unanimous = 94, Absent: Smoker = 6
Res. No. 196(26) Passed Unanimous = 94, Absent: Smoker = 6
Res. No. 197(26) Passed Unanimous =94, Absent: Smoker = 6
Res. No. 198(26) Passed Unanimous = 94, Absent: Smoker = 6
Res. No. 199(26) Passed Unanimous = 94, Absent: Smoker = 6
Res. No. 200(26) Passed Unanimous = 94, Absent: Smoker = 6
Res. No. 201(26) Passed Unanimous = 94, Absent: Smoker = 6
Res. No. 202(26) Passed Unanimous = 94, Absent: Smoker = 6
Res. No. 204(26) Withdrawn
Res. No. 205(26) Passed Unanimous = 82, Absent: Smoker, J.Owle = 18
Res. No. 206(26) Amd. / Passed Unanimous = 87, Absent:Hill, Smoker = 13
Res. No. 207(26) Passed Unanimous = 94, Absent: Smoker = 6
Res. No. 208(26) Passed Unanimous = 94, Absent: Smoker = 6
Res No. 209(26) Passed For: Hill, B.Owle, Feather, D.Wolfe, Wachacha, Parker, Crowe
J.Owle, Swimmer, Stamper = 87, Against: V. Wolfe = 7, Absent: Smoker = 6
Res. No. 191(26) Passed Unanimous = 94, Absent: Smoker = 6