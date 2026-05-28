Cherokee Elementary School Honor Roll 2025-26 4th 9wks. Grading Period

Submitted by Cherokee Elementary School
3rd Grade Principal Honor Roll: Addisyn Teesateskie, Aliceanah Carroll, Ani Bradley, Athena Crowe, Audree Waldroup, Avi Maney, Aydin Welch, Camdyn “Skylar” Johnson, Charli Sherrill, Charlotte Young, Colton Cloer, Daxton Littlejohn, Eldon Crowe, Isabella Rodriguez, Jaxon Jimenez, Jesse “Easton” Toineeta, Kristaleena Archer, Lavenia Hyatt, Lennox Lambert, Mataya Sampson, Mia Spurlock, Mika Johnson, Misty Beheler, Naomi Reed, Nathan “Eli” Haynes, Nixon Davis, Ramona Bigwitch, Rhett Lambert, Rogue Jones, Samuel McMillan, Thomas Crawford, Tripp Pruitt, Tristan Barnes, Zoey Reed
3rd Grade A Honor Roll: None
3rd Grade B Honor Roll: Aaliyah Collins, Abbagail Walls, Alex Cruz, Ariel Swayney, Augustus Shuler, Aurora Lira, Averee Parker, Aviana Jones, Axton Taylor, Barrett Smoker, Brayonna Tucker, Connor Wiggins, Daylen Rodriguez, Derrick Saunooke, Ezio Gutierrez, Gabriel George, Grayson Currie, Haiden Lambert, Harli Sherrill, Hashiya “Dax” Davis, Hayven Johnson, Janiyha Owl, Jayven Crowe, Jericho Queen, Julius “Jax” Haynie, Kaius Blanton, Kenley Stilwell, Koda Long, Kylee Villa, Margo Mahan-Flores, Milah Hernandez, Neveah Saunooke, Nolan Rodriguez, Oakland Woodard, Oaklyn Buchanan, Salem Hornbuckle, Scarlett Bradley, Sti-wi Lambert, Tristen Long, Tucker Locust, Zillon Swayney
4th Grade Principal Honor Roll: Aaron Beach, Addie Martens, Aliya Thompson, Amrie Pauli, Analee Garcia-Hernandez, Ayla Winter Wildcatt, Berklee Hicks, Carter Smith, Colton Hill, Damiyn Squirrel, Declan Junaluska, Erik Treadway, Fischer Deck, Jamison Lambert, Jessilyn Tipton-Lambert, Julian Santos, Keedan Lossie, Kiona French, Lawson Davis, Lyla McCormick, Mattie Moore, Nevaeh Hull, Noah Hall, Preston Wright, Raylyn Watson, Rauzlynn Allison, Tobius Williams, Vaelyn Owl, Venus Diaz, William Wolfe, Zaiden Armachain
4th Grade A Honor Roll: Blair Owle, Samuel Sampson
4th Grade B Honor Roll: Andi Watty, Avaleena Teesatuskie-Taylor, Avery Owle, Caiden Tortalita, Calcifer Gloyne, Carleetoe Maye, Cassia Crowe, Chanton Reynolds, Charity West, Fallon Littledave, Francis “Faith” Panther, Harper Walkingstick, Hihanni Red Bird, Ian Lopez, Izzabell Taylor, Jarran Johnson, Jeremiah Read, Kamryn Saunooke, Landyn Thompson, Leyoni “Bella” Frady, Lyla Davis, Makenzy Welch, Micah Ricks, Nya Queen, Osley Blankenship, Remedi Bark, Ryker Walkingstick, Theseus West, Wayne Wiggins, Zayden Kalonaheskie