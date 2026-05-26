Cherokee High School Athletic Awards 2025-26

Submitted by Cherokee High School Athletics
Varsity Football
- Co-MVP – Jonathan Saylor
- Co-MVP – Javan Garcia
- Most Improved – Charlie Swayney
- Coach’s Award – Jayden Tramper
JV Football
- MVP – Jordan Panther
- Most Improved – Greyson Ledford
- Coach’s Award – Greyson Panther
Varsity Cheerleading
- MVP – Chloe Cooper
- Coach’s Award – Zoe De Los Reyes
JV Cheerleading
- MVP – Misha Slee
- Most Improved – Ava Davis
- Coach’s Award – Nahnie George
Varsity Volleyball
- MVP – Joscelyn Stamper
- Most Improved – Morgan Hernandez
- Coach’s Award – Yvonne Saunooke
JV Volleyball
- MVP – Nazari “Lolo” Bell
- Most Improved – Maya Lossiah
- Coach’s Award – Kyla Keel-Aguilera
Men’s Cross Country
- MVP – Kingzlli Beheler
- Top Runner Award – Marek Brown
- Top Runner Award – Matix Stamper
Women’s Cross Country
- MVP – Dvdaya Swimmer
- Top Runner Award – Livia Crowe
- Top Runner Award – Lilly Lossiah
Men’s Golf
- Most Dedicated Golfer – Jae McMillan
- Most Improved – Zayden Crowe
- Most Consistent Golfer – Matix Stamper
Men’s Wrestling
- MVP – Levi Tramper
- Most Improved – Siah Teesateskie
- Coach’s Award – Darius Taylor
Women’s Wrestling
- MVP – Pippa Welch
- Most Improved – Hailey Winchester
- Coach’s Award – Livia Crowe
Men’s Indoor Track
- MVP – Zaynon Squirrell Taylor
- Most Improved – Reginald Hyatt
- Coach’s Award – Johnny Long
Women’s Indoor Track
- MVP – Joscelyn Stamper
- Most Improved – Roxy Solis
- Coach’s Award – Dvdaya Swimmer
Varsity Men’s Basketball
- MVP – Samuel Hernandez
- Most Improved – Matix Stamper
- Coach’s Award – Zayden Crowe
Varsity Women’s Basketball
- MVP – Madison Rogers
- Defensive Specialist – Lilly Lossiah
- Best All-Around – Dvdaya Swimmer
- Best All-Around – Joscelyn Stamper
- Playmaker Award – Daisee Fourkiller-Raby
JV Boys Basketball
- MVP – Felix Lossiah
- Most Improved – Gauge Gunter
- Coach’s Award – Jeron Martens
JV Girls Basketball
- MVP – Morgan Hernandez
- Most Improved – Kyla Keel-Aguilera
- Coach’s Award – Maya Lossiah
Varsity Soccer
- MVP – Brihana Burgos
- Most Improved – Audrina Cooper
- Coach’s Award – Layla Thompson
JV Girls Soccer
- MVP – Khrystyna Armachain
- Most Improved – Jordin Eaglestar
- Coach’s Award – Janessa Owl
Women’s Golf
- Most Dedicated Player – Jayla Pheasant
- Most Improved – Jean Layne
- Most Consistent Golfer – Marlee Hicks
Softball
- Co-MVP – Livia Crowe
- Co-MVP – Emilee Brady
- Most Improved – Blaze Crowe
- Coach’s Award – Taytem Saunooke
Baseball
- MVP – Emiliano “Mili” Garcia
- Most Improved – Jay Jay Ledford
- Coach’s Award – Talan Crowe
Men’s Track and Field
- Field MVP – Johnny Long
- Field Coach’s Award – Marek Brown
- Track MVP – Tsula Howlingcrane
- Track Coach’s Award – Kingzlli Beheler
- Field Coach’s Award – Zaynon Squirrell Taylor
- Track Coach’s Award – Jonathan Saylor
Women’s Track and Field
- Field MVP – Joscelyn Stamper
- Field Coach’s Award – Briann Teesateskie
- Track MVP – Dvdaya Swimmer
- Track Coach’s Award – Kyla Keel-Aguilera
- Field Coach’s Award – Livia Crowe
- Track Coach’s Award – Lilly Lossiah
Specialty Awards
- Barbara Sequoyah Most Determined Female Athlete – Lilly Lossiah
- Ray Owle Most Determined Male Athlete – Zayden Crowe
- Vernon Hornbuckle Christian Male Athlete – Reginald Hyatt
- Vernon Hornbuckle Christian Female Athlete – Morgan Hernandez
- Noah Powell Memorial Leadership Award: Male – Jonathan Saylor
- Noah Powell Memorial Leadership Award: Female – Daisee Fourkiller-Raby
- Ray Kinsland Memorial Sportsmanship Award: Male – Kaden Stephens
- Ray Kinsland Memorial Sportsmanship Award: Female – Marlee Hicks
- Chief John A. Crowe Memorial Most Dedicated Award: Male – Kingzlli Beheler
- Chief John A. Crowe Memorial Most Dedicated Award: Female – Yvonne Saunooke, Kyla Keel-Aguilera
- Noland Crowe Memorial: Mr. Brave – Samuel Hernandez
- Miranda Long Stamper Honorarium: Ms. Brave – Livia Crowe
- Tye Mintz Honorarium Male Braveheart Award – Johnny Long
- Peaches Squirrell Memorial Female Braveheart Award – Emilee Brady
- CCS Booster Club Male Spirit of the Braves Award – Levi Tramper
- CCS Booster Club Female Spirit of the Braves Award – Jean Layno
- Mary Lambert Memorial Hustle Award: Male – Javan Garcia
- Mary Lambert Memorial Hustle Award: Female – Madison Rogers
- Pat Hornbuckle Memorial Outstanding Volunteer: Student – Jayla Pheasant
- Pat Hornbuckle Memorial Outstanding Volunteer: Community Member – Moe Hernandez
- James “Hogeye” Taylor Male Athlete of the Year – Matix Stamper, Johnny Long
- Bertha Saunooke Memorial Female Athlete of the Year – Joscelyn Stamper, Dvdaya Swimmer
- Sam Taylor Memorial Exemplary Assistant Coach Award – Mike Winchester
- Kent Briggs Honorarium Exemplary Coach Award – Ahli-sha Stephens, Miranda Stamper
- Charlie Stamper Memorial Academic Award: Male – Johnny Long
- Charlie Stamper Memorial Academic Award: Female – Nayaa Addo