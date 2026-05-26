Cherokee High School Athletic Awards 2025-26

by May 26, 2026

Submitted by Cherokee High School Athletics

 

Varsity Football

  • Co-MVP – Jonathan Saylor
  • Co-MVP – Javan Garcia
  • Most Improved – Charlie Swayney
  • Coach’s Award – Jayden Tramper

 

JV Football

  • MVP – Jordan Panther
  • Most Improved – Greyson Ledford
  • Coach’s Award – Greyson Panther

 

Varsity Cheerleading

  • MVP – Chloe Cooper
  • Coach’s Award – Zoe De Los Reyes

 

JV Cheerleading

  • MVP – Misha Slee
  • Most Improved – Ava Davis
  • Coach’s Award – Nahnie George

 

Varsity Volleyball

  • MVP – Joscelyn Stamper
  • Most Improved – Morgan Hernandez
  • Coach’s Award – Yvonne Saunooke

 

JV Volleyball

  • MVP – Nazari “Lolo” Bell
  • Most Improved – Maya Lossiah
  • Coach’s Award – Kyla Keel-Aguilera

 

Men’s Cross Country

  • MVP – Kingzlli Beheler
  • Top Runner Award – Marek Brown
  • Top Runner Award – Matix Stamper

 

Women’s Cross Country

  • MVP – Dvdaya Swimmer
  • Top Runner Award – Livia Crowe
  • Top Runner Award – Lilly Lossiah

 

Men’s Golf

  • Most Dedicated Golfer – Jae McMillan
  • Most Improved – Zayden Crowe
  • Most Consistent Golfer – Matix Stamper

 

Men’s Wrestling

  • MVP – Levi Tramper
  • Most Improved – Siah Teesateskie
  • Coach’s Award – Darius Taylor

 

Women’s Wrestling

  • MVP – Pippa Welch
  • Most Improved – Hailey Winchester
  • Coach’s Award – Livia Crowe

 

Men’s Indoor Track

  • MVP – Zaynon Squirrell Taylor
  • Most Improved – Reginald Hyatt
  • Coach’s Award – Johnny Long

 

Women’s Indoor Track

  • MVP – Joscelyn Stamper
  • Most Improved – Roxy Solis
  • Coach’s Award – Dvdaya Swimmer

 

Varsity Men’s Basketball

  • MVP – Samuel Hernandez
  • Most Improved – Matix Stamper
  • Coach’s Award – Zayden Crowe

 

Varsity Women’s Basketball

  • MVP – Madison Rogers
  • Defensive Specialist – Lilly Lossiah
  • Best All-Around – Dvdaya Swimmer
  • Best All-Around – Joscelyn Stamper
  • Playmaker Award – Daisee Fourkiller-Raby

 

JV Boys Basketball

  • MVP – Felix Lossiah
  • Most Improved – Gauge Gunter
  • Coach’s Award – Jeron Martens

 

JV Girls Basketball

  • MVP – Morgan Hernandez
  • Most Improved – Kyla Keel-Aguilera
  • Coach’s Award – Maya Lossiah

 

Varsity Soccer

  • MVP – Brihana Burgos
  • Most Improved – Audrina Cooper
  • Coach’s Award – Layla Thompson

 

JV Girls Soccer

  • MVP – Khrystyna Armachain
  • Most Improved – Jordin Eaglestar
  • Coach’s Award – Janessa Owl

 

Women’s Golf

  • Most Dedicated Player – Jayla Pheasant
  • Most Improved – Jean Layne
  • Most Consistent Golfer – Marlee Hicks

 

Softball

  • Co-MVP – Livia Crowe
  • Co-MVP – Emilee Brady
  • Most Improved – Blaze Crowe
  • Coach’s Award – Taytem Saunooke

 

Baseball

  • MVP – Emiliano “Mili” Garcia
  • Most Improved – Jay Jay Ledford
  • Coach’s Award – Talan Crowe

 

Men’s Track and Field

  • Field MVP – Johnny Long
  • Field Coach’s Award – Marek Brown
  • Track MVP – Tsula Howlingcrane
  • Track Coach’s Award – Kingzlli Beheler
  • Field Coach’s Award – Zaynon Squirrell Taylor
  • Track Coach’s Award – Jonathan Saylor

 

Women’s Track and Field

  • Field MVP – Joscelyn Stamper
  • Field Coach’s Award – Briann Teesateskie
  • Track MVP – Dvdaya Swimmer
  • Track Coach’s Award – Kyla Keel-Aguilera
  • Field Coach’s Award – Livia Crowe
  • Track Coach’s Award – Lilly Lossiah

 

Specialty Awards

  • Barbara Sequoyah Most Determined Female Athlete – Lilly Lossiah
  • Ray Owle Most Determined Male Athlete – Zayden Crowe
  • Vernon Hornbuckle Christian Male Athlete – Reginald Hyatt
  • Vernon Hornbuckle Christian Female Athlete – Morgan Hernandez
  • Noah Powell Memorial Leadership Award: Male – Jonathan Saylor
  • Noah Powell Memorial Leadership Award: Female – Daisee Fourkiller-Raby
  • Ray Kinsland Memorial Sportsmanship Award: Male – Kaden Stephens
  • Ray Kinsland Memorial Sportsmanship Award: Female – Marlee Hicks
  • Chief John A. Crowe Memorial Most Dedicated Award: Male – Kingzlli Beheler
  • Chief John A. Crowe Memorial Most Dedicated Award: Female – Yvonne Saunooke, Kyla Keel-Aguilera
  • Noland Crowe Memorial: Mr. Brave – Samuel Hernandez
  • Miranda Long Stamper Honorarium: Ms. Brave – Livia Crowe
  • Tye Mintz Honorarium Male Braveheart Award – Johnny Long
  • Peaches Squirrell Memorial Female Braveheart Award – Emilee Brady
  • CCS Booster Club Male Spirit of the Braves Award – Levi Tramper
  • CCS Booster Club Female Spirit of the Braves Award – Jean Layno
  • Mary Lambert Memorial Hustle Award: Male – Javan Garcia
  • Mary Lambert Memorial Hustle Award: Female – Madison Rogers
  • Pat Hornbuckle Memorial Outstanding Volunteer: Student – Jayla Pheasant
  • Pat Hornbuckle Memorial Outstanding Volunteer: Community Member – Moe Hernandez
  • James “Hogeye” Taylor Male Athlete of the Year – Matix Stamper, Johnny Long
  • Bertha Saunooke Memorial Female Athlete of the Year – Joscelyn Stamper, Dvdaya Swimmer
  • Sam Taylor Memorial Exemplary Assistant Coach Award – Mike Winchester
  • Kent Briggs Honorarium Exemplary Coach Award – Ahli-sha Stephens, Miranda Stamper
  • Charlie Stamper Memorial Academic Award: Male – Johnny Long
  • Charlie Stamper Memorial Academic Award: Female – Nayaa Addo

 