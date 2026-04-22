Official results for Dinilawigi (Tribal Council) on April 2

Apr 22, 2026

File Code Sheet for April 2 session 

 

Res. No. / Ord. No. Council action Vote results
Res. No. 27(26) Amd / Passed Hill, V.Wolfe, B.Owle, Smoker, Feather, Parker, Crowe, Swimmer = 69
Against: D.Wolfe, Stamper = 13, Absent: Wachacha, J.Owle = 18
Res. No. 30(26) Passed For: Hill, V.Wolfe, B.Owle, Smoker, Feather, D.Wolfe, Parker, Crowe, Swimmer = 76
Against: Stamper = 6, Absent: Wachacha, J.Owle = 18
Res. No. 125(26) Amd. / Passed For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18
Ord. No. 137(26) Passed For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18
Res. No. 161(26) Passed For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18
Res. No. 162(26) Passed For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18
Res. No. 163(26) Passed For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18
Res. No. 164(26) Passed For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18
Res. No. 165(26) Passed For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18
Res. No. 166(26) Passed For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18
Res. No. 167(26) Passed For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18
Res. No. 168(26) Passed For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18
Res. No. 169(26) Passed For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18
Res. No. 170(26) Passed For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18
Res. No. 171(26) Passed For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18
Res. No. 172(26) Passed For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18
Res. No. 173(26) Passed For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18
Res. No. 174(26) Passed For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18
Res. No. 175(26) Passed For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18
Res. No. 176(26) Passed For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18
Res. No. 177(26) Amd./Passed For: Hill, V.Wolfe, B. Owle, Smoker, Feather, D.Wolfe, Parker, Swimmer, Stamper = 70
Absent: Crowe = 12, Absent: Wachacha, J. Owle = 18
Res. No. 178(26) Passed For: Hill, B.Owle, Smoker, D.Wolfe, Parker, Stamper = 62
Against: V.Wolfe, S. Swimmer = 13, Abstain = 7, Absent: Waccahs
Res. No. 179(26) Amd. / Passed For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18
Res. No. 180(26) Passed For: Hill, V.Wolfe, B.Owle, Smoker, Feather, D. Wolfe, Parker, Swimmer, Stamper = 70
Abstain: Crowe = 12, Absent: Wachacha, J.Owle = 18
Res. No. 181(26) Passed For: Unanimous = 70, Abstain: Crowe = 12, Absent: Wachacha, J.Owle = 18