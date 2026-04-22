Official results for Dinilawigi (Tribal Council) on April 2

File Code Sheet for April 2 session
|Res. No. / Ord. No.
|Council action
|Vote results
|Res. No. 27(26)
|Amd / Passed
|Hill, V.Wolfe, B.Owle, Smoker, Feather, Parker, Crowe, Swimmer = 69
|Against: D.Wolfe, Stamper = 13, Absent: Wachacha, J.Owle = 18
|Res. No. 30(26)
|Passed
|For: Hill, V.Wolfe, B.Owle, Smoker, Feather, D.Wolfe, Parker, Crowe, Swimmer = 76
|Against: Stamper = 6, Absent: Wachacha, J.Owle = 18
|Res. No. 125(26)
|Amd. / Passed
|For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18
|Ord. No. 137(26)
|Passed
|For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18
|Res. No. 161(26)
|Passed
|For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18
|Res. No. 162(26)
|Passed
|For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18
|Res. No. 163(26)
|Passed
|For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18
|Res. No. 164(26)
|Passed
|For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18
|Res. No. 165(26)
|Passed
|For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18
|Res. No. 166(26)
|Passed
|For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18
|Res. No. 167(26)
|Passed
|For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18
|Res. No. 168(26)
|Passed
|For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18
|Res. No. 169(26)
|Passed
|For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18
|Res. No. 170(26)
|Passed
|For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18
|Res. No. 171(26)
|Passed
|For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18
|Res. No. 172(26)
|Passed
|For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18
|Res. No. 173(26)
|Passed
|For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18
|Res. No. 174(26)
|Passed
|For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18
|Res. No. 175(26)
|Passed
|For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18
|Res. No. 176(26)
|Passed
|For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18
|Res. No. 177(26)
|Amd./Passed
|For: Hill, V.Wolfe, B. Owle, Smoker, Feather, D.Wolfe, Parker, Swimmer, Stamper = 70
|Absent: Crowe = 12, Absent: Wachacha, J. Owle = 18
|Res. No. 178(26)
|Passed
|For: Hill, B.Owle, Smoker, D.Wolfe, Parker, Stamper = 62
|Against: V.Wolfe, S. Swimmer = 13, Abstain = 7, Absent: Waccahs
|Res. No. 179(26)
|Amd. / Passed
|For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18
|Res. No. 180(26)
|Passed
|For: Hill, V.Wolfe, B.Owle, Smoker, Feather, D. Wolfe, Parker, Swimmer, Stamper = 70
|Abstain: Crowe = 12, Absent: Wachacha, J.Owle = 18
|Res. No. 181(26)
|Passed
|For: Unanimous = 70, Abstain: Crowe = 12, Absent: Wachacha, J.Owle = 18