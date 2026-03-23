Official results for Dinilawigi on Thursday, March 5

File Code Sheet for March 5, 2026
|Res. No. / Ord. No.
|Council action
|Vote results
|Res. No. 28(25)
|Withdrawn
|Res. No. 92(26)
|Passed
|Hill, V.Wolfe,B.Owle, Smoker, Feather, D.Wolfe, Wachacha, Crowe,
|J.Owle, Swimmer, Stamper = 88, Against: Parker = 12
|Res. No. 97(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Ord. No. 107(26)
|Withdrawn
|Ord. No.108(26)
|Amd. / Passed
|For:Hill, B.Owle, Smoker, Feather, D.Wolfe, Wachacha, Crowe,
|J.Owle, Swimmer, Stamper = 81, Against: V.Wolfe, Parker = 19
|Ord. No. 109(26)
|Withdrawn
|Ord. No. 110(26)
|Killed
|Unanimous =100
|Ord. No. 111(26)
|Withdrawn
|Ord. No. 112(26)
|Amd. / Passed
|For:Hill, V.Wolfe, B.Owle, Smoker, Feather, Wachacha, J.Owle,
|Swimmer, Stamper =69, Against: D.Wolfe, Parker, Crowe = 31
|Res. No. 122(26)
|Passed
|For: Hill, V.Wolfe, B.Owle, Smoker, Feather, D.Wolfe, Wachacha,
|Crowe, J.Owle, Swimmer, Stamper = 88, Against: Parker = 12
|Res. No. 138(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 139(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 140(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 141(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 142(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 143(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 144(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 145(26)
|Passed
|For: Hill, V.Wolfe, B.Owle, Smoker, Feather,Wachacha, Crowe,
|J.Owle, Swimmer, Stamper = 81 Against: Parker = 12, Absent: D. Wolfe = 7
|Res. No. 146(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 147(26)
|Withdrawn
|Res. No. 148(26)
|Passed
|Unanimous = 58, Absent: Smoker, Wachacha, Crowe, J.Owle, Stamper = 42
|Res. No. 149(26)
|Passed
|Unanimous = 76, Absent: Smoker, Wachacha, J.Owle = 24
|Res. No. 150(26)
|Passed
|For:B.Owle, Feather, D.Wolfe, Parker, Crowe, J.Owle = 62,
|Against: Hill, V.Wolfe, Swimmer, Stamper = 26, Absent: Smoker, Wachacha = 12
|Res. No. 151(26)
|Amd. / Passed
|Unanimous = 88, Absent: Smoker, Wachacha = 12
|Res. No. 152(26)
|Amd. / Passed
|Unanimous = 88, Absent: Smoker, Wachacha = 12
|Res. No. 153(26)
|Passed
|Unanimous = 88, Absent: Smoker, Wachacha = 12
|Res. No. 154( 26)
|Passed
|Unanimous = 88, Absent: Smoker, Wachacha = 12
|Res. No. 155(26)
|Passed
|Unanimous = 88, Absent: Smoker, Wachacha = 12