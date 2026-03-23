Official results for Dinilawigi on Thursday, March 5

File Code Sheet for March 5, 2026

 

Res. No. / Ord. No. Council action Vote results
Res. No. 28(25) Withdrawn
Res. No. 92(26) Passed Hill, V.Wolfe,B.Owle, Smoker, Feather, D.Wolfe, Wachacha, Crowe,
J.Owle, Swimmer, Stamper = 88, Against: Parker = 12
Res. No. 97(26) Passed Unanimous = 100
Ord. No. 107(26) Withdrawn
Ord. No.108(26) Amd. / Passed For:Hill, B.Owle, Smoker, Feather, D.Wolfe, Wachacha, Crowe,
J.Owle, Swimmer, Stamper = 81, Against: V.Wolfe, Parker = 19
Ord. No. 109(26) Withdrawn
Ord. No. 110(26) Killed Unanimous =100
Ord. No. 111(26) Withdrawn
Ord. No. 112(26) Amd. / Passed For:Hill, V.Wolfe, B.Owle, Smoker, Feather, Wachacha, J.Owle,
Swimmer, Stamper =69, Against: D.Wolfe, Parker, Crowe = 31
Res. No. 122(26) Passed For: Hill, V.Wolfe, B.Owle, Smoker, Feather, D.Wolfe, Wachacha,
Crowe, J.Owle, Swimmer, Stamper = 88, Against: Parker = 12
Res. No. 138(26) Passed Unanimous = 100
Res. No. 139(26) Passed Unanimous = 100
Res. No. 140(26) Passed Unanimous = 100
Res. No. 141(26) Passed Unanimous = 100
Res. No. 142(26) Passed Unanimous = 100
Res. No. 143(26) Passed Unanimous = 100
Res. No. 144(26) Passed Unanimous = 100
Res. No. 145(26) Passed For: Hill, V.Wolfe, B.Owle, Smoker, Feather,Wachacha, Crowe,
J.Owle, Swimmer, Stamper = 81 Against: Parker = 12, Absent: D. Wolfe = 7
Res. No. 146(26) Passed Unanimous = 100
Res. No. 147(26) Withdrawn
Res. No. 148(26) Passed Unanimous = 58, Absent: Smoker, Wachacha, Crowe, J.Owle, Stamper = 42
Res. No. 149(26) Passed Unanimous = 76, Absent: Smoker, Wachacha, J.Owle = 24
Res. No. 150(26) Passed For:B.Owle, Feather, D.Wolfe, Parker, Crowe, J.Owle = 62,
Against: Hill, V.Wolfe, Swimmer, Stamper = 26, Absent: Smoker, Wachacha = 12
Res. No. 151(26) Amd. / Passed Unanimous = 88, Absent: Smoker, Wachacha = 12
Res. No. 152(26) Amd. / Passed Unanimous = 88, Absent: Smoker, Wachacha = 12
Res. No. 153(26) Passed Unanimous = 88, Absent: Smoker, Wachacha = 12
Res. No. 154( 26) Passed Unanimous = 88, Absent: Smoker, Wachacha = 12
Res. No. 155(26) Passed Unanimous = 88, Absent: Smoker, Wachacha = 12