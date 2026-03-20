Cherokee High School 3rd quarter Honor Roll

Submitted by Cherokee High School
8th grade
Principal’s Honor Roll: Laylauna Allison, Uliahna Beheler, Amelia Holiday, Odie Owle, Lily Robertson, Carter Stephens,
Alpha Honor Roll: Keilani Arch, Drayzin Beheler, Makai Hernandez, Emma Milholen, Aryahnie Pheasant, Gabriel Read,
Beta Honor Roll: Kirsten Anderson, Brannon Arch, Makeena Armachain, Uriah Ben, Xavion Davis, Michael Driver, Joseph Garcia-Armachain, Nahnie George, Kody Gloyne, Kaiser Hernandez, Nicolas Holder, Deagan Hornbuckle, Kenleigh Hornbuckle, Shane Hornbuckle, Jakob Jackson, James Ledford, Brayden Littlejohn, Phillip Littlejohn, Jeshua Lossiah, Abelia Mahan-Flores, Emily Maney, Jack D Maney, Story Martens, Curren McCoy, Hunter McMillan, Azurea Miles, Kaelyn Montelongo, Jalen Murphy, Lucas Myers, Piper Owl, Johnavon Postoak, Robert Rattler, Adrian Santos, Sean Schultz, Jabrien Smth, Riley Standingdeer, Rhae-Lynn Stilwell, Adalynn Taylor, Katielynn Taylor, Kynleigh Taylor, Serenity Teesateskie, Nickyle Teesatuskie, Channing Toineeta, Lillianna Toineeta, Skyler Welch,
9th grade
Principal’s Honor Roll: Nazari Bell, Blaze Crowe, Derreus Diaz, Jacqueline Fourkiller-Raby, Maya Lossiah, Jeron Martens, Kennedy Moore, Ava Murphy Walkingstick, Janessa Owl, Greyson Panther, Janiyah Rattler, Kalia Reed, Nyra Reed, Taytem Saunooke,
Alpha Honor Roll: Jaymsey Armachain, Kellin Blankenship, Braelyn Bradley Murphy, Samuel Browning, Cher Crowe-Garcia, Georjie Girty, Dominique Gonzalez, Savannah Hornbuckle, Kyla Keel-Aguilera, Andyn Pheasant, Cambry Stamper, Hailey Winchester, Devyn Wittman,
Beta Honor Roll: Jaylee Arch, Gabriel Arneach, Mathias Arneach, Tyson Calhoun, Xihanna Christian, Dagan Conway, Colton Crowe, Laila Crowe-Taylor, David Davis, Greyson Ledford, Hynasha Ledford, Colin Lossie, Christopher Martinez, Nina Montelongo, McKyan Panther, Blake Sequoyah, Avrix Teesateskie, Joslynn Thompson, Julius Walkingstick, Marissa Wilson, Alexander Antone
10th grade
Principal’s Honor Roll: Zoe De Los Reyes, Dagoberto Guerrero, Morgan Hernandez, Lilly Lossiah, Kylana Sampson, James Smith Jr., Armani Watty,
Alpha Honor Roll: Kiarra Caley, Mason Crowe, Khloe Cucumber, Jean Layno, Haley Locust, Jeremiah Locust, Rayden Locust, Jae McMillan, John Morgan, Thomas Tramper, William Welch,
Beta Honor Roll: Ander Antone, Kyam Arch, Brody Armitage, Lillian Bradley, Marek Brown, Mack Burgess, Keysa-Ann Collins, Kahya Cucumber, Noah Dossett, Gabrielle George, John Calvin Gloyne, Lydon Gloyne, Nanette Hull, Jay-Jay Ledford, Camaron Oocumma, Jayla Pheasant, Preston Roach, Jovane Saunooke, Kimo Sokol, Kylea Swayney, Marcelita Swayney, Christopher Toineeta, Jess Walkingstick, Cainyan Welch, Ezekiel Welch, Carlisle Williams,
11th grade
Principal’s Honor Roll: Sage Bark, Elias Blankenship, Emilee Brady, Jarvis Brady, Courtney Hitt, Chloe Locust, Johnny Long, Christian Luna-Martinez, Emily H Maney, Dawson Panther, Aaliyah Rogers, Joscelyn Stamper, Kaden Stephens, Ava Teesatuskie-Walkingstick, Kingston Welch,
Alpha Honor Roll: Nayaa Addo, Dillon Beam, Brandon Blankenship, Livia Crowe, Kaden Cucumber, Jezakiah Driver, Daisee Fourkiller-Raby, Kiowa George, Kailyana Hornbuckle-Standingwater, Reginald Hyatt, Drallen Ledford, Chaz Martens, Daksh Patel, Auron Taylor, Annie Tramper, Madigan Welch, Dalton Yates
Beta Honor Roll: Jade Arneach, Samuel Arneach, Martin Arteaga, Jameson Bradley, Trennan Calhoun, Carmen Cline, Israel Cotton, Nicholas Ensley, Jonattan Escobar-Mancilla, Ilana George, Aubree Grimes, Kayla Guillen, Braden Howlingcrane, Kyitan Johnson, Ayanna Lambert, Ajalah Locust, Deanna Long, Lyric Owl Kanott, Denver Porterfield, Russell Reed, Rodrigo Santiago, Philip Saunooke, Utsela Saunooke, Kylen Sneed, Luke Stamper, Addison Stewart, Timpson Wildcat,
12th grade
Principal’s Honor Roll: Marleigh Aguilera, Francesca Armachain, Logan Biddix, Owen Bird, Maya Brabham, Brihana Burgos Delgado, Traelin Carey, Zayden Crowe, Payton Driver, Brett Elders, William Ellwood Jr., Emiliano Garcia, Javan Garcia, Oscar Guillien-Swayney, Samuel Hernandez, Marlee Hicks, Isaiah Ledford, Trinity Martinez, Evan Nations, Mato Nierenhausen, Lexcy Ortiz, Dailin Panther, Jadence Saunooke, Yvonne Saunooke, Gabriella Smith, Keith Smith, Jayden Tramper, Pippa Welch,
Alpha Honor Roll: Talan Crowe, Fred George Jr., Riley Lambert, Josilyn Ledford, Leland Locust, Hailey Owle, Jaime Panther, Korbin Sampson, Timber Sampson Rattler, Nia Sequoyah, Elijah Sherrill, Cecily Swimmer, Keeifer Taylor, Madison Teesateskie, Sara Toineeta,
Beta Honor Roll: Tayvin Bark-Cruz, Dante Bigwitch, Hayden Bowling, Audrina Cooper, Christian Malloy, Chaske’ Raines, Jonathan Saylor, Gavin Teesatuskie, Izabella Terrell, Johnathon Thompson, Samantha Toineeta, Dayton Wilnoty, Haylie Woodard,