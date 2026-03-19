New enrollees of the Eastern Band of Cherokee Indians (March 1, 2025 – Feb. 28, 2026)

Submitted by EBCI Tribal Enrollment Office

 

This is a list of new enrollees of the Eastern Band of Cherokee Indians who were officially enrolled between March 1, 2025 to Feb. 28, 2026, who, unless otherwise prohibited by law, are eligible to receive a Qualla Enterprises per capita distribution for the period of March 1, 2025 to Feb. 28, 2026.  This list is being published according to Ordinance No. 112 (2026).

 

Lakelyn Rae Abbott

Ellieana Alice-Mae Aguillon

Sofia Mayeli Muzzammil Muhammad Al Zubair

Ilomie Rena Allison

Kennedy Jamar Allison

Sally Lynell Amachain

Vicente Sakonige Arch

Jesse Lee Armachain

Kaison Drevan Armachain

Lainey Mae Autrey

Amelia Jean Barlow

Osmero Dwain Bartelli

Ensley Rae Bateman

Atreus Kanoa Bell

Lennox Bernhisel

Lexis Adadolisdi Bernhisel

Adah Marie Berryman

Elena Hope Bird

Johnn Nathaniel Bird

Marisa Sapphire Aguilar Bird

Emmitt Nali Black

Matti Isabella Blankenship

Oaklee Haize Blankenship

Acadian Mathius Blanton

Millie Sue Blanton

Layton James Bowen

Azariah Blade Bradley

Gianna Grace Bradley

Uweyv Percy Laroi Bradley

Dvnahi Uktena Braun

Rebekah River Bredstrup

Asher Cain Bridges

Caraline Reign Bridges

Solomon Lee Armstrong Brigman

Nevaeh Walela Marie Brinson

Tohi Lee Bryson

Nova Rain Calangan Swayney

Dax Lynn Tythe Campbell

Maddelyn Leighton Elizabeth Campbell

Zaylyn Lovee Piper Campbell

Kimberly Caouette

Lenny Rabbit Carpenter

Krew Daniel Catolster

Journey Mickenly Chiltoskie

Dana Atsila Chubonie

Iris Kaylie Cid

Kal-El Anidohi Climbingbear

Lander Thomas Cole

Rowan James Howard Collins

Filo Martin Contreras

Claire Rylan Cook

Idala Marie Cook

Briar Kate Corbin

Angelo Salatiel Corral

Atzi Berto Corral

Eden Alene Crowe

Harlowe Penelope Ashton Crowe

Isla Amequohi Crowe

Noah Nathaniel Crowe

Tsola Noanie Crowe

Aria Marie Cuevas

Roman Axel Dillard

Macie Rosslyn Dorr

Elliana Brilynn Drakeford

Halle Rya Drakeford

Aria Rayne Driver

Naomi Jean Effler

Adalia Grace French

Brystal Michelle French

Melody Joy French

Kiara Amelia Galanick

Elijah Diamond Garcia

Sage Tsuwa Gilchrist-Myers

Jrue Shon Girty

Kwincy Maximino Gomez

Grace Cannon Goold

Ezra Carson Gosnell

Devin Joshua Gregg

Giana Michelle Gutierrez

Bryce Lee Hamilton

Acacia Rose Hampton

Julian Alexander Harjo

Cassian Makai Henry Hemphill

Stella Christine Henry

Violet Marie Henry

Rhemi Jude Hernandez

Maximus Robert Hill

Evan Quaid Hood

Lena Rose Hornbuckle

Fox Jillian Howard

Nashwa Noquishi Howell

Siana Caila Tala Isbill

Charles Jrue Jackson

Jason Gabe Jackson

Kamilah Nokosoce Jackson

Keaton Dostoni Jackson

Kace Michael Jenkins Blanton

Aria Maylene Johnson French

Gianna Gwen Johnson French

Genesis Cole Johnson

Judiah Priest Johnson

Rylan Symeir Johnson

River James Jones

Salem Briar Jones

Troy Dean Jones

Kainen Dean Jumper

Brewer Blaine Junaluska

Alana Grace Kapileo

John James Kemp

Saylor Tennille Ketzler

Ellie Mae Kirby

Rubi Cylas-Blake Klein

Brock Charles Lamar

Stacy Ann Gloria Landry

Ellie Anna Lane

Vernon Wudeligi James Lane

Opal Mae Lemons

Luski Isaiah Lineberry

Jude Campbell Little

Edward William Long

Lykaios Apollo Long

Rome Rhett Lossiah

Nyjah Ren Lossie

Lilyana Naomi Malloy

Hartlynn Whitley Maney

Kashton James Maney

Lev David Mark

Bri’Ellynn Melaine Matos

Eliana Alyse McConnell

Alanah Jade McCoy

Suede Kaius McCoy

Walela Jade McCoy

Baylor Rue McMillan

Ryett Hayes McMillan

Jenevieve Grace McNichols

Zaiel Meza

Na-Nu Lo-Si Miller

Baylee Aurora Mills

Anova Reign Moore

Kaycen Daniel Mowery

Navy Jane Mowery

Khloe Bree Murray

Oliver Hughes Murray

Alucard Aleeko Nightwater

Alyne Parker Oocumma

Hazel Ashley Otter

Amber Renee Owle

Jaxxon Thomas Owle

Weston Jacob Owle

Cheyenne Rose Palmer

Aniyah Margaret Marie Palomo

Monique Noreen Panther

Zakiyah Itzelina Perez

Denahi Nvda Usdi Pheasant

Theodore Onur Pheasant

Victoria Rose Phillips

Gustaver Alvin-Rez Pitman

Elias Hvresse Hokkolen Postoak

Kora Amelia Postoak

Sage Elizabeth Postoak

Angel Dove Powers

Axle Jace Powers

Anthony Ryan Powers, Jr.

Aponi Nicole Marie Pressell

Janaya Nevaeh Pressell

John Robert Pressell, Jr.

Nova Daire Price

Silas Octavian Price

Ike James Putman

Taraji Carlotta Elikai Queen

Jaxxon Cash Ramsey

Anabel Jayde Ratermann

Izabel Jayde Ratermann

Isla-Mae Noelle Rattler

Kenyan Tank Rattler

Magnolia Ruth Rattler

Tiana Rose Rattler

Ziggy Rhys Rattler

Naylani Lynn Rattler-Owle

Payton Cierra Rattler-Welch

Wahya Smoker Raya

Aileen Jaime Reagan

Nayana Kaye Reed

Oaklyn Grace Reed

Kade Allen Riet-Kerk

Tito Ricardo Rios

Micah Josiah Rivera

Randy Waylon Robbins

Arabella Luna Robles

Kaia June Marie Rooster

Chosen Ditlihi Ruff

Dwayne Awohali Ruff, III

Delias Jahnie Wayne Saine

Eliora Mae Salazar

Wrenleigh Saige Sample

Jaxyn Rhys Sampson

River Flynn Blythe Sampson

Catalina Estrella Santiz

Dasiuym Agryi Saunooke Walkingstick

Arelli Ann Saunooke

Mylee Jean Saunooke

Sterling David Saunooke

Waylon Odell Screamer

Silas Blaze Ryker Shell

Silas Ray Shell

Alahnie Sarah Smith

Caiyah Marie Smith

Kyndall Jay Smith

Usdi Wasoli Smith

William Manley Smith

Oaklyn Amy Smoker

Arteus Ta-ne-gwa Sneed

Wahya Cornell Spencer

Aquilla Patrice Sprouse-Sequoyah

Everleigh Nicole Stanberry

Eloise Rhine Stiles-Arneach

Willow Skye Sutton

Ezelia Nicolette Swayney

Joneyli Breece Swayney

Snow Araya love Tatum

Amiyah Raine Taylor

Jude Meriella Taylor

River Waya Tharp

Me-Li Joy Thomas

Noah Sebastian Thomas

Alexandria Faye Thompson

Nakari Kalai Thompson

Titus Lee Trejo

Kelton Jace James Trull

Nech Allen Tsatoke

Braedyn Kye Turner

Beckett Craig Vandelune

Evangeline Sky Villareal

Simon Grant Virtanen

Maelee Elizabeth Wachacha

Zion Kaydence Wayne Waldroop

Asuyedv Adanvdo Walters

Tobi Joe Ward

Vivian Mae Welch

Madilyn Jen Wildcat

Forever Uwoduhi Wildcatt

Kamari Ross Wildcatt

Ko’hani Alice Wildcatt

Kashlyn Zaniah E-Wa-Ni Wolfe

Kola Tsv-Da-Tsi Wolfe

Everett Timothy Daniel Wright

Grayson David Wright

Eleanor Ernestine Younce

Conner Allen Young