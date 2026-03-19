New enrollees of the Eastern Band of Cherokee Indians (March 1, 2025 – Feb. 28, 2026)

Submitted by EBCI Tribal Enrollment Office
This is a list of new enrollees of the Eastern Band of Cherokee Indians who were officially enrolled between March 1, 2025 to Feb. 28, 2026, who, unless otherwise prohibited by law, are eligible to receive a Qualla Enterprises per capita distribution for the period of March 1, 2025 to Feb. 28, 2026. This list is being published according to Ordinance No. 112 (2026).
Lakelyn Rae Abbott
Ellieana Alice-Mae Aguillon
Sofia Mayeli Muzzammil Muhammad Al Zubair
Ilomie Rena Allison
Kennedy Jamar Allison
Sally Lynell Amachain
Vicente Sakonige Arch
Jesse Lee Armachain
Kaison Drevan Armachain
Lainey Mae Autrey
Amelia Jean Barlow
Osmero Dwain Bartelli
Ensley Rae Bateman
Atreus Kanoa Bell
Lennox Bernhisel
Lexis Adadolisdi Bernhisel
Adah Marie Berryman
Elena Hope Bird
Johnn Nathaniel Bird
Marisa Sapphire Aguilar Bird
Emmitt Nali Black
Matti Isabella Blankenship
Oaklee Haize Blankenship
Acadian Mathius Blanton
Millie Sue Blanton
Layton James Bowen
Azariah Blade Bradley
Gianna Grace Bradley
Uweyv Percy Laroi Bradley
Dvnahi Uktena Braun
Rebekah River Bredstrup
Asher Cain Bridges
Caraline Reign Bridges
Solomon Lee Armstrong Brigman
Nevaeh Walela Marie Brinson
Tohi Lee Bryson
Nova Rain Calangan Swayney
Dax Lynn Tythe Campbell
Maddelyn Leighton Elizabeth Campbell
Zaylyn Lovee Piper Campbell
Kimberly Caouette
Lenny Rabbit Carpenter
Krew Daniel Catolster
Journey Mickenly Chiltoskie
Dana Atsila Chubonie
Iris Kaylie Cid
Kal-El Anidohi Climbingbear
Lander Thomas Cole
Rowan James Howard Collins
Filo Martin Contreras
Claire Rylan Cook
Idala Marie Cook
Briar Kate Corbin
Angelo Salatiel Corral
Atzi Berto Corral
Eden Alene Crowe
Harlowe Penelope Ashton Crowe
Isla Amequohi Crowe
Noah Nathaniel Crowe
Tsola Noanie Crowe
Aria Marie Cuevas
Roman Axel Dillard
Macie Rosslyn Dorr
Elliana Brilynn Drakeford
Halle Rya Drakeford
Aria Rayne Driver
Naomi Jean Effler
Adalia Grace French
Brystal Michelle French
Melody Joy French
Kiara Amelia Galanick
Elijah Diamond Garcia
Sage Tsuwa Gilchrist-Myers
Jrue Shon Girty
Kwincy Maximino Gomez
Grace Cannon Goold
Ezra Carson Gosnell
Devin Joshua Gregg
Giana Michelle Gutierrez
Bryce Lee Hamilton
Acacia Rose Hampton
Julian Alexander Harjo
Cassian Makai Henry Hemphill
Stella Christine Henry
Violet Marie Henry
Rhemi Jude Hernandez
Maximus Robert Hill
Evan Quaid Hood
Lena Rose Hornbuckle
Fox Jillian Howard
Nashwa Noquishi Howell
Siana Caila Tala Isbill
Charles Jrue Jackson
Jason Gabe Jackson
Kamilah Nokosoce Jackson
Keaton Dostoni Jackson
Kace Michael Jenkins Blanton
Aria Maylene Johnson French
Gianna Gwen Johnson French
Genesis Cole Johnson
Judiah Priest Johnson
Rylan Symeir Johnson
River James Jones
Salem Briar Jones
Troy Dean Jones
Kainen Dean Jumper
Brewer Blaine Junaluska
Alana Grace Kapileo
John James Kemp
Saylor Tennille Ketzler
Ellie Mae Kirby
Rubi Cylas-Blake Klein
Brock Charles Lamar
Stacy Ann Gloria Landry
Ellie Anna Lane
Vernon Wudeligi James Lane
Opal Mae Lemons
Luski Isaiah Lineberry
Jude Campbell Little
Edward William Long
Lykaios Apollo Long
Rome Rhett Lossiah
Nyjah Ren Lossie
Lilyana Naomi Malloy
Hartlynn Whitley Maney
Kashton James Maney
Lev David Mark
Bri’Ellynn Melaine Matos
Eliana Alyse McConnell
Alanah Jade McCoy
Suede Kaius McCoy
Walela Jade McCoy
Baylor Rue McMillan
Ryett Hayes McMillan
Jenevieve Grace McNichols
Zaiel Meza
Na-Nu Lo-Si Miller
Baylee Aurora Mills
Anova Reign Moore
Kaycen Daniel Mowery
Navy Jane Mowery
Khloe Bree Murray
Oliver Hughes Murray
Alucard Aleeko Nightwater
Alyne Parker Oocumma
Hazel Ashley Otter
Amber Renee Owle
Jaxxon Thomas Owle
Weston Jacob Owle
Cheyenne Rose Palmer
Aniyah Margaret Marie Palomo
Monique Noreen Panther
Zakiyah Itzelina Perez
Denahi Nvda Usdi Pheasant
Theodore Onur Pheasant
Victoria Rose Phillips
Gustaver Alvin-Rez Pitman
Elias Hvresse Hokkolen Postoak
Kora Amelia Postoak
Sage Elizabeth Postoak
Angel Dove Powers
Axle Jace Powers
Anthony Ryan Powers, Jr.
Aponi Nicole Marie Pressell
Janaya Nevaeh Pressell
John Robert Pressell, Jr.
Nova Daire Price
Silas Octavian Price
Ike James Putman
Taraji Carlotta Elikai Queen
Jaxxon Cash Ramsey
Anabel Jayde Ratermann
Izabel Jayde Ratermann
Isla-Mae Noelle Rattler
Kenyan Tank Rattler
Magnolia Ruth Rattler
Tiana Rose Rattler
Ziggy Rhys Rattler
Naylani Lynn Rattler-Owle
Payton Cierra Rattler-Welch
Wahya Smoker Raya
Aileen Jaime Reagan
Nayana Kaye Reed
Oaklyn Grace Reed
Kade Allen Riet-Kerk
Tito Ricardo Rios
Micah Josiah Rivera
Randy Waylon Robbins
Arabella Luna Robles
Kaia June Marie Rooster
Chosen Ditlihi Ruff
Dwayne Awohali Ruff, III
Delias Jahnie Wayne Saine
Eliora Mae Salazar
Wrenleigh Saige Sample
Jaxyn Rhys Sampson
River Flynn Blythe Sampson
Catalina Estrella Santiz
Dasiuym Agryi Saunooke Walkingstick
Arelli Ann Saunooke
Mylee Jean Saunooke
Sterling David Saunooke
Waylon Odell Screamer
Silas Blaze Ryker Shell
Silas Ray Shell
Alahnie Sarah Smith
Caiyah Marie Smith
Kyndall Jay Smith
Usdi Wasoli Smith
William Manley Smith
Oaklyn Amy Smoker
Arteus Ta-ne-gwa Sneed
Wahya Cornell Spencer
Aquilla Patrice Sprouse-Sequoyah
Everleigh Nicole Stanberry
Eloise Rhine Stiles-Arneach
Willow Skye Sutton
Ezelia Nicolette Swayney
Joneyli Breece Swayney
Snow Araya love Tatum
Amiyah Raine Taylor
Jude Meriella Taylor
River Waya Tharp
Me-Li Joy Thomas
Noah Sebastian Thomas
Alexandria Faye Thompson
Nakari Kalai Thompson
Titus Lee Trejo
Kelton Jace James Trull
Nech Allen Tsatoke
Braedyn Kye Turner
Beckett Craig Vandelune
Evangeline Sky Villareal
Simon Grant Virtanen
Maelee Elizabeth Wachacha
Zion Kaydence Wayne Waldroop
Asuyedv Adanvdo Walters
Tobi Joe Ward
Vivian Mae Welch
Madilyn Jen Wildcat
Forever Uwoduhi Wildcatt
Kamari Ross Wildcatt
Ko’hani Alice Wildcatt
Kashlyn Zaniah E-Wa-Ni Wolfe
Kola Tsv-Da-Tsi Wolfe
Everett Timothy Daniel Wright
Grayson David Wright
Eleanor Ernestine Younce
Conner Allen Young