Official results of Dinilawigi (Tribal Council) on Feb. 5, 2026

by Feb 20, 2026Council Results0 comments

File Code Sheet for Feb. 5, 2026

Res. No. / Ord. No. Council action Vote results
Ord. No. 14(25) Amd./ Passed Wolfe, B.Owle, Smoker, Feather, Wolfe, Wachacha,
Crowe, Swimmer, Stamper =69, Against: Hill, Parker, J.Owle = 31
Ord. No. 54(25) Amd./ Passed For: Hill, Wolfe, B.Owle, Smoker, Feather, D.Wolfe, Wachacha,
Parker, Crowe, J.Owle, Swimmer =94, Against: Stamper = 6
Res. No. 95(26) Passed For: Hill, Wolfe, B.Owle, Smoker, Feather, D.Wolfe, Wachacha,
Parker, J.Owle, Swimmer, Stamper = 88, Against: Crowe = 12
Res. No. 106(26) Amd./ Passed Unanimous = 100
Res. No. 113(26) Passed Unanimous = 100
Res. No. 114(26) Passed Unanimous = 100
Res. No. 115(26) Passed Unanimous = 100
Res. No. 116(26) Passed Unanimous = 100
 Res. No. 117(26) Passed Uannimous = 100
Res. No. 118(26) Passed Unanimous = 100
Res. No. 119(26) Passed Unanimous = 100
Res. No. 120(26) Passed Unanimous = 100
Res. No. 121(26) Passed Unanimous = 100
Res. No. 123(26) Passed Unanimous = 100
Res. No. 124(26) Passed For: Hill, V.Wolfe, Smoker, Feather, D.Wolfe, Wachacha, Parker, Crowe, Stamper = 70
Against: B.Owle, J.Owle = 24, Abstain: Swimmer = 6
Res. No. 126(26) Passed Unanimous = 100
Res. No. 127(26) Passed Unanimous = 100
Res. No. 128(26) Amd./ Passed Unanimous = 93, Absent: V.Wolfe = 7
Res. No. 129(26) Amd./ Passed Unanimous = 100
Res. No. 131(26) Amd./ Passed For:Hill, V.Wolfe, B.Owle, Smoker, D.Wolfe, Wachacha, Parker, Crowe, J.Owle, Stamper = 87
Against: Feather, Swimmer = 13
Res. No. 132(26) Amd./ Passed Unanimous = 100
Res. No. 133(26) Passed Unanimous = 100