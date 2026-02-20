Official results of Dinilawigi (Tribal Council) on Feb. 5, 2026

File Code Sheet for Feb. 5, 2026
|Res. No. / Ord. No.
|Council action
|Vote results
|Ord. No. 14(25)
|Amd./ Passed
|Wolfe, B.Owle, Smoker, Feather, Wolfe, Wachacha,
|Crowe, Swimmer, Stamper =69, Against: Hill, Parker, J.Owle = 31
|Ord. No. 54(25)
|Amd./ Passed
|For: Hill, Wolfe, B.Owle, Smoker, Feather, D.Wolfe, Wachacha,
|Parker, Crowe, J.Owle, Swimmer =94, Against: Stamper = 6
|Res. No. 95(26)
|Passed
|For: Hill, Wolfe, B.Owle, Smoker, Feather, D.Wolfe, Wachacha,
|Parker, J.Owle, Swimmer, Stamper = 88, Against: Crowe = 12
|Res. No. 106(26)
|Amd./ Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 113(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 114(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 115(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 116(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 117(26)
|Passed
|Uannimous = 100
|Res. No. 118(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 119(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 120(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 121(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 123(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 124(26)
|Passed
|For: Hill, V.Wolfe, Smoker, Feather, D.Wolfe, Wachacha, Parker, Crowe, Stamper = 70
|Against: B.Owle, J.Owle = 24, Abstain: Swimmer = 6
|Res. No. 126(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 127(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 128(26)
|Amd./ Passed
|Unanimous = 93, Absent: V.Wolfe = 7
|Res. No. 129(26)
|Amd./ Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 131(26)
|Amd./ Passed
|For:Hill, V.Wolfe, B.Owle, Smoker, D.Wolfe, Wachacha, Parker, Crowe, J.Owle, Stamper = 87
|Against: Feather, Swimmer = 13
|Res. No. 132(26)
|Amd./ Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 133(26)
|Passed
|Unanimous = 100