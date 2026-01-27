Official results of Dinilawigi (Tribal Council) on Jan. 8, 2026

File Code Sheet for Jan. 8, 2026
|Res. No. / Ord. No.
|Council action
|Vote results
|Ord. No. 75(26)
|Passed
|For: V.Wolfe, B.Owle, Smoker, Feather, D.Wolfe, Wachacha
|Crowe, J.Owle, Swimmer, Stamper = 81, Against:Hill = 7, Absent: Parker = 12
|Ord. No. 76(25)
|Withdrawn
|Res. No. 79(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 80)26)
|Amd. / Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 81(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 82(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 83(26)
|Passed
|For: Hill, V.Wolfe, B.Owle, Smoker, Feather, Wachacha, Crowe, J.Owle, Swimmer, Stamper = 81
|Against: D. Wolfe, Parker = 19
|Res. No. 84(26)
|Passed
|For: Hill, V.Wolfe, B.Owle, Smoker, Feather, Wachacha, Crowe, J.Owle, Swimmer, Stamper=81
|Against:D. Wolfe, Parker = 19
|Res. No. 85(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 86(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 87(26)
|Passed
|For: Hill, V.Wolfe, B.Owle,Smoker, Feather, D.Wolfe, Wachacha, Crowe, J.Owle, Swimmer, Stamper = 88
|Against: Parker = 12
|Res. No. 91(26)
|Amd. / Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 93(26)
|Failed
|Res. No. 94(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 96(26)
|Amd. / Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 98(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 99(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 100(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res.No. 101(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 102(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 103(26)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 104(26)
|Passed
|Unanimous = 88, Absent: Parker = 12
|Res. No. 105(26)
|Passed
|Unanimous = 100