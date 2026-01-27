Official results of Dinilawigi (Tribal Council) on Jan. 8, 2026

File Code Sheet for Jan. 8, 2026

Res. No. / Ord. No. Council action Vote results
Ord. No. 75(26) Passed For: V.Wolfe, B.Owle, Smoker, Feather, D.Wolfe, Wachacha
Crowe, J.Owle, Swimmer, Stamper = 81, Against:Hill = 7, Absent: Parker = 12
Ord. No. 76(25) Withdrawn
Res. No. 79(26) Passed Unanimous  = 100
Res. No. 80)26) Amd. / Passed Unanimous  = 100
Res. No. 81(26) Passed Unanimous  = 100
Res. No. 82(26) Passed Unanimous  = 100
Res. No. 83(26) Passed For: Hill, V.Wolfe, B.Owle, Smoker, Feather, Wachacha, Crowe, J.Owle, Swimmer, Stamper = 81
Against: D. Wolfe, Parker = 19
Res. No. 84(26) Passed For: Hill, V.Wolfe, B.Owle, Smoker, Feather, Wachacha, Crowe, J.Owle, Swimmer, Stamper=81
Against:D. Wolfe, Parker = 19
Res. No. 85(26) Passed Unanimous  = 100
Res. No. 86(26) Passed Unanimous  = 100
Res. No. 87(26) Passed For: Hill, V.Wolfe, B.Owle,Smoker, Feather, D.Wolfe, Wachacha, Crowe, J.Owle, Swimmer, Stamper = 88
Against: Parker = 12
Res. No. 91(26) Amd. / Passed Unanimous  = 100
Res. No. 93(26) Failed
Res. No. 94(26) Passed Unanimous  = 100
Res. No. 96(26) Amd. / Passed Unanimous  = 100
Res. No. 98(26) Passed Unanimous  = 100
Res. No. 99(26) Passed Unanimous  = 100
Res. No. 100(26) Passed Unanimous  = 100
Res.No. 101(26) Passed Unanimous  = 100
Res. No. 102(26) Passed Unanimous  = 100
Res. No. 103(26) Passed Unanimous  = 100
Res. No. 104(26) Passed Unanimous = 88, Absent: Parker = 12
Res. No. 105(26) Passed Unanimous = 100