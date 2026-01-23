Cherokee Elementary School Honor Rolls 2025-26 (first and second nine weeks)

Submitted by Cherokee Elementary School
1st 9wks. Grading Period
3rd Grade Principal Honor Roll: Addisyn Teesateskie, Ani Bradley, Athena Crowe, Aviana Jones, Aydin Welch, Camdyn “Skylar” Johnson, Charlotte Young, Colton Cloer, Daxton Littlejohn, Ember Buckner, Isabella Rodriguez, Jayven Crowe, Jericho Queen, Kaius Blanton, Kristaleena Archer, Lavenia Hyatt, Misty Beheler, Naomi Reed, Nixon Davis, Ramona Bigwitch, Rhett Lambert, Rogue Jones, Samuel McMillan, Thomas Crawford, Tristan Barnes
3rd Grade A Honor Roll: Audree Waldroup, Avi Maney, Bentley Arch, Zoey Reed
3rd Grade B Honor Roll: Aaliyah Collins, Addison Wildcatt, Alex Cruz, Aliceanah Carroll, Ariel Swayney, Augustus Shuler, Aurora Lira, Barrett Smoker, Braylin Welch, Brayonna Tucker, Chaos Whitecotton, Connor Wiggins, Dax Davis, Derrick Saunooke, Eldon Crowe, Grayson Currie, Harli Sherrill, Hayven Johnson, Janiyah Owl, Jasiah Saunooke, Jaxen Ross, Jaxon Jimenez, Juniper Morales, Lennox Lambert, Mackenziee Rhinehart, Margo Mahan-Flores, Mataya Sampson, Mika Johnson, Milah Hernandez, Nathan “ Eli” Haynes, Nevaeh Saunooke, Sean “SJ” Stamper, Sti-wi Lambert, Tristen Long, Zillon Swayney
4th Grade Principal Honor Roll: Aaron Beach, Alfred Brady, Analee Garcia-Hernandez, Ayla Winter Wildcatt, Damiyn Squirrel, Declan Junaluska, Erik Treadway, Fallon Litteldave, Fischer Deck, Hihanni Red Bird, Jessilyn Tipton-Lambert, Julian Santos, Kamryn Saunooke, Keedan Lossie, Lawson Davis, Lyla Davis, Preston Wright, Raylyn Watson, Samuel Sampson, Venus Diaz, William Wolfe, Zayden Kalonaheskie
4th Grade A Honor Roll: Andi Watty, Avaleena Teesatuskie-Taylor, Tucker George
4th Grade B Honor Roll: Achaia Johnson, Addie Martens, Aliya Thompson, Avery Owle, Caiden Tortalita, Cassia Crowe, Charity West, Ellis George, Harper Walkingstick, Ian Lopez, Izzabell Taylor, Jamison Lambert, Kiona French, Kyler Huskey, Landyn Thompson, Lyla McCormick, Michael Trotter, Nevaeh Teesateskie, Osley Blankenship, Rauzlynn Allison, Theseus West, Timbi Panther, Tobius Williams, Vaelyn Owl, Zaiden Armachain, Zeldon Martinez
2nd 9wks. Grading Period
3rd Grade Principal Honor Roll: Addisyn Teesateskie, Aliceanah Carroll, Ani Bradley, Athena Crowe, Audree Waldroup, Avi Maney, Aydin Welch, Bentley Arch, Camdyn “Skylar” Johnson, Colton Cloer, Daxton Littlejohn, Eldon Crowe, Hayven Johnson, Isabella Rodriguez, Kristaleena Archer, Lavenia Hyatt, Mika Johnson, Naomi Reed, Nixon Davis, Ramona Bigwitch, Rhett Lambert, Rogue Jones, Salem Hornbuckle, Samuel McMillan, Thomas Crawford, Tristan Barnes, Zoey Reed
3rd Grade A Honor Roll: Ariel Swayney, Grayson Currie, Harli Sherrill, Mataya Sampson, Milah Hernandez, Nathan “Eli” Haynes
3rd Grade B Honor Roll: Aaliyah Collins, Abbagail Walls, Augustus Shuler, Aurora Lira, Aviana Jones, Barrett Smoker, Braylin Welch, Brayonna Tucker, Charli Sherrill, Charlotte Young, Connor Wiggins, Dax Davis, Daylen Rodriguez, Derrick Saunooke, Easton Toineeta, Elaina Alexander, Haiden Lambert, Janiyha Owl, Jaxon Jimenez, Jayven Crowe, Jericho Queen, Kaius Blanton, Konchance Morris-Jenkins, Kylee Villa, Lennox Lambert, Margo Mahan-Flores, Mia Spurlock, Misty Beheler, Oakland Woodard, Oaklyn Buchanan, Scarlett Bradley, Sti-wi Lambert, Tripp Pruitt, Tristen Long
4th Grade Principal Honor Roll: Aaron Beach, Addie Martens, Ayla Winter Wildcatt, Berklee Hicks, Damiyn Squirrel, Declan Junaluska, Erik Treadway, Hihanni Red Bird, Kamryn Saunooke, Keedan Lossie, Mattie Moore, Nevaeh Teesateskie, Preston Wright, Raylyn Watson, Rauzlynn Allison, Samuel Sampson, Tobius Williams, Venus Diaz, Zaiden Armachain,
4th Grade A Honor Roll: Andi Watty
4th Grade B Honor Roll: Achaia Johnson, Aliya Thompson, Amrie Pauli, Analee Garcia-Hernandez, Auley Taylor, Avery Owle, Blair Owle, Cassia Crowe, Charity West, Colton Hill, Fallon Littledave, Harper Walkingstick, Ian Lopez, Izzabell Taylor, Journie Armachain, Julian Santos, Landyn Thompson, Lawson Davis, Lyla Davis, Nya Queen, Osley Blankenship, Remington George, Ronyi Fulford-Roland, Ryker Walkingstick, Theseus West, Timbi Panther, Tucker George, William Wolfe, Zayden Kalonaheskie