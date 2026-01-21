Official results of Dinilawigi (Tribal Council) on Dec. 4, 2025

File Code Sheet for Dec. 4, 2025
|Res. No. / Ord. No.
|Council action
|Vote results
|Ord. No. 2(25)
|Amd. / Passed
|Unanimous 94, Absent: Smoker = 6
|Ord. No. 3(25)
|Passed
|Unanimous 94, Absent: Smoker = 6
|Ord. No. 4(25)
|Passed
|Unanimous 94, Absent: Smoker = 6
|Ord. No. 5(25)
|Passed
|Unanimous 94, Absent: Smoker = 6
|Res. No. 10(25)
|Killed
|For: Wachacha = 6, Against: V.Wolfe, B.Owle, Smoker, D.Wolfe
|Parker, Crowe, J.Owle, Swimmer, Stamper = 80, Abstain: Hill, Feather = 14
|Ord. No. 12(25)
|Amd. / Passed
|Unanimous = 100
|Ord. No. 13(25)
|Amd. / Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 20(25)
|Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 36(25)
|Amd. / Passed
|Unanimous = 81, Absent: B.Owle, Feather = 19
|Res. No. 55(25)
|Passed
|Unanimous = 94, Absent: Smoker = 6
|Res. No. 56(25)
|Passed
|Unanimous = 94, Absent: Smoker = 6
|Res. No. 57(25)
|Passed
|Unanimous = 94, Absent: Smoker = 6
|Res. No. 58(25)
|Passed
|Unanimous = 94, Absent: Smoker = 6
|Res. No. 59(25)
|Passed
|Unanimous = 94, Absent: Smoker = 6
|Res. No. 61(25)
|Passed
|Unanimous = 94, Absent: Smoker = 6
|Res. No. 62(25)
|Passed
|Unanimous = 94, Absent: Smoker = 6
|Res. No. 63(25)
|Amd. / Passed
|Unanimous = 100
|Res. No. 65(25)
|Amd. / Passed
|Unanimous = 88, Absent: B.Owle = 12
|Res. No. 66(25)
|Passed
|Unanimous = 88, Absent: B.Owle = 12
|Res. No. 67(25)
|Passed
|Unanimous = 88, Absent: B.Owle = 12
|Res. No. 68(25)
|Passed
|Unanimous = 88, Absent: B.Owle = 12
|Res. No. 69(25)
|Passed
|Unanimous = 88, Absent: B.Owle = 12
|Res. No. 70(25)
|Passed
|Unanimous = 88, Absent: B.Owle = 12
|Res. No. 71(25)
|Passed
|Unanimous = 88, Absent: B.Owle = 12
|Res. No. 72(25)
|Passed
|For: Hill, V.Wolfe, Smoker, Feather, D.Wolfe, Wachacha, Parker
|J.Owle, Swimmer, Stamper = 76, Abstain: Crowe = 12, Absent: B.Owle
|Res. No. 73(25)
|Passed
|Unanimous = 88, Absent: B.Owle = 12
|Res. No. 74(25)
|Passed
|Unanimous = 81, Absent: B.Owle, D.Wolfe= 19
|Res. No. 77(25)
|Passed
|Unanimous = 81, Absent: B.Owle, D.Wolfe= 19
|Res. No. 78(25)
|Passed
|Unanimous = 81, Absent: B. Owle, D. Wolfe = 19