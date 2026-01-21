Official results of Dinilawigi (Tribal Council) on Dec. 4, 2025

by Jan 21, 2026Council Results0 comments

File Code Sheet for Dec. 4, 2025

Res. No. / Ord. No. Council action Vote results
Ord. No. 2(25) Amd. / Passed Unanimous 94, Absent: Smoker = 6
Ord. No. 3(25) Passed Unanimous 94, Absent: Smoker = 6
Ord. No. 4(25) Passed Unanimous 94, Absent: Smoker = 6
Ord. No. 5(25) Passed Unanimous 94, Absent: Smoker = 6
Res. No. 10(25) Killed For: Wachacha = 6, Against: V.Wolfe, B.Owle, Smoker, D.Wolfe
Parker, Crowe, J.Owle, Swimmer, Stamper = 80, Abstain: Hill, Feather = 14
Ord. No. 12(25) Amd. / Passed Unanimous = 100
Ord. No. 13(25) Amd. / Passed Unanimous = 100
Res. No. 20(25) Passed Unanimous = 100
Res. No. 36(25) Amd. / Passed Unanimous = 81, Absent: B.Owle, Feather = 19
Res. No. 55(25) Passed Unanimous = 94, Absent: Smoker = 6
Res. No. 56(25) Passed Unanimous = 94, Absent: Smoker = 6
Res. No. 57(25) Passed Unanimous = 94, Absent: Smoker = 6
Res. No. 58(25) Passed Unanimous = 94, Absent: Smoker = 6
Res. No. 59(25) Passed Unanimous = 94, Absent: Smoker = 6
Res. No. 61(25) Passed Unanimous = 94, Absent: Smoker = 6
Res. No. 62(25) Passed Unanimous = 94, Absent: Smoker = 6
Res. No. 63(25) Amd. / Passed Unanimous = 100
Res. No. 65(25) Amd. / Passed Unanimous = 88, Absent: B.Owle = 12
Res. No. 66(25) Passed Unanimous = 88, Absent: B.Owle = 12
Res. No. 67(25) Passed Unanimous = 88, Absent: B.Owle = 12
Res. No. 68(25) Passed Unanimous = 88, Absent: B.Owle = 12
Res. No. 69(25) Passed Unanimous = 88, Absent: B.Owle = 12
Res. No. 70(25) Passed Unanimous = 88, Absent: B.Owle = 12
Res. No. 71(25) Passed Unanimous = 88, Absent: B.Owle = 12
Res. No. 72(25) Passed For: Hill, V.Wolfe, Smoker, Feather, D.Wolfe, Wachacha, Parker
J.Owle, Swimmer, Stamper = 76, Abstain: Crowe = 12, Absent: B.Owle
Res. No. 73(25) Passed Unanimous = 88, Absent: B.Owle = 12
Res. No. 74(25) Passed Unanimous = 81, Absent: B.Owle, D.Wolfe= 19
Res. No. 77(25) Passed Unanimous = 81, Absent: B.Owle, D.Wolfe= 19
Res. No. 78(25) Passed Unanimous = 81, Absent: B. Owle, D. Wolfe = 19