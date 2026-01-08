Cherokee High School 2nd quarter Honor Roll

8th grade
Principal’s Honor Roll: Keilani Arch, Uliahna Beheler, Amelia Holiday, Emma Milholen, Odie Owle, Gabriel Read, Carter Stephens,
Alpha Honor Roll: Drayzin Beheler, Nahnie George, Kaiser Hernandez, Piper Owl, Aryahnie Pheasant, Lily Robertson, Adalynn Taylor,
Beta Honor Roll: Laylauna Allison, Kirsten Anderson, Brannon Arch, Makeena Armachain, Tybee Back, Uriah Ben, Xavion Davis, Michael Driver, Tai Foalima, Leland Goforth, Makai Hernandez, Nicolas Holder, Deagan Hornbuckle, Kenleigh Hornbuckle, A-ge-yv Jenkins, Kealan Jumper, James Ledford, Brayden Littlejohn, Jeshua Lossiah, Abelia Mahan-Flores, Emily Maney, Jack Maney, Story Martens, Curren McCoy, Hunter McMillan, Kaelyn Montelongo, Lucas Myers, Kyleigh Porter, Johnavon Postoak, Robert Rattler, Adrian Santos, Sean Schultz, Jabrien Smith, Riley Standingdeer, Katielynn Taylor, Kynleigh Taylor, Nickyle Teesatuskie, Lillianna Toineeta, Skyler Welch, Selina Yanez
9th grade
Principal’s Honor Roll: Nazari Bell, Kellin Blankenship, Blaze Crowe, Georjia Girty, Dominique Gonzalez, Hynasha Ledford, Maya Lossiah, Jeron Martens, Kennedy Moore, Ava Murphy Walkingstick, Janessa Owl, Andyn Pheasant, Janiyah Rattler, Kalia Reed, Nyra Reed, Cambry Stamper, Elliott Wildcat, Hailey Winchester,
Alpha Honor Roll: Mathias Arneach, Cher Crowe-Garcia, Derreus Diaz, Jacqueline Fourkiller-Raby, Kodesgi Jackson, Colin Lossie, Riley McCoy, Greyson Panther, Josue Rivera, Devyn Wittman,
Beta Honor Roll: Jaylee Arch, Jaymsey Armachain, Khrystyna Armachain, Kingzlli Beheler, Laila Crowe-Taylor, David Davis, Genesis Ensley, Kyson Jenkins, Kyla Keel-Aguilera, Jordan Panther, Boomer Pheasant, Nakai Pheasant, Kirk Reed, Taytem Saunooke, Blake Sequoyah, Joslynn Thompson, Julius Walkingstick, Ko’dee Wolfe,
10th grade
Principal’s Honor Roll: Ander Antone, Jessica Arsana, Lillian Bradley, Khloe Cucumber, Zoe De Los Reyes, Ariel Hoyle, Jean Layno, Jae McMillan, Camaron Oocumma, Kiara Sneed, Briann Teesateskie, Armani Watty,
Alpha Honor Roll: Kiarra Caley, Kimberly Crowe, Mason Crowe, Nanette Hull, Felix Lossiah, Lilly Lossiah, Julissa Martin, Elvia McCoy, James Smith Jr., Roxy Solis, William J Welch,
Beta Honor Roll: Alexander Antone, Kyam Arch, Marek Brown, Mack Burgess, Rubiana-Lyn Conner, Kahya Cucumber, Eloise Frady, Gabrielle George, John Gloyne, Dagoberto Guerrero, Morgan Hernandez, Raul Hernandez, Olivia Huskey-Morales, Trenten Larch, Jay-Jay Ledford, Caius Littlejohn, Haley Locust, Rayden Locust, John Morgan, Taleeah Murphy, Nicolas Paramo, Ernest Pheasant, Jayla Pheasant, Kahmera Pheasant, Meikka Pheasant, Preston Roach, Preston Roach, Ivan Santos, Kimo Sokol, Alana Squirrell, Kylea Swayney, Marcelita Swayney, Jayanna Thompson, Thomas Tramper, Jess Walkingstick, Aliyah Watty, Cainyan Welch,
11th grade
Principal’s Honor Roll: Nayaa Addo, Sage Bark, Dillon Beam, Brandon Blankenship, Israel Cotton, Livia Crowe, Kymani Foalima-Squirrell, Daisee Fourkiller-Raby, Kiowa George, Kayla Guillen, Courtney Hitt, Reginald Hyatt, Johnny Long, Chaz Martens, Elizabeth Myers, Aaliyah Rogers, Utsela Saunooke, Joscelyn Stamper,
Alpha Honor Roll: Martin Arteaga, Carter Bird, Emilee Brady, Jarvis Brady, Carmen Cline, Aubree Grimes, Christian Luna-Martinez, Levi Oocumma, Denver Poterfield, Kaden Stephens, Dalton Yates,
Beta Honor Roll: Jade Arneach, Elias Blankenship, Chloe Cooper, Marley Crowe, Kaden Cucumber, Tanner Davenport, Ayaisha Driver, Jezakiah Driver, Nicholas Ensley, Ilana George, Braden Howlingcrane, Kyitan Johnson, Drallen Ledford, Chloe Locust, Emily Maney, Dawson Panther, Daksh Patel, Rodrigo Santiago, Kylen Sneed, Luke Stamper, Addison Stewart, Annie Tramper, Kingston Welch, Madigan Welch, Lucas Wildcat,
12th grade
Principal’s Honor Roll: Maya Brabham, Brihana Burgos Delgado, Brett Elders, Jayvin George, Samuel Hernandez, Marlee Hicks, Shawnee Kirkland, Isaiah Ledford, Evan Nations, Dailin Panther, Jonathan Saylor, Gabrielle Smith, Keith Smith, Cecily Swimmer, Keeifer Taylor, Samantha Toineeta
Alpha Honor Roll: Tayvin Bark-Cruz, Traelin Carey, William Ellwood, Javan Garcia, Oscar Guillien-Swayney, Hailey Owle, Jocelyn Saunooke, Yvonne Saunooke, Izabella Terrell,
Beta Honor Roll: U-sgwa-ni-gdi A-kwi-na, Marleigh Aguilera, Francesca Armachain, Krenston Armachain, Logan Biddix, Dante Bigwitch, Owen Bird, Hayden Bowling, Audrina Cooper, Talan Crowe, Zayden Crowe, Payton Driver, Tsa-li Dv-di-s-di, Elora Fuson, Emiliano Garcia, Fred George Jr., Tyler Jones, Conner Junaluska, Taylor Kazhe, Ayden Lambert, Leland Locust, Leilah Lossie, Kayla Morgan, Jaime Panther, Noah Perez-Driver, Ayden Queen, Chaske’ Raines, Calvin Roan Eagle-Littlejohn, Alicia Sampson, Timber Sampson Rattler, Nia Sequoyah, Sara Toineeta,