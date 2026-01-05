WRESTLING: Cherokee takes second place at Enka Duals Girls meet

One Feather Staff Report
The Tsalagi Anata Anitsvyasdi (Cherokee Lady Braves) varsity wrestling team took second place in Pool B at the Enka Duals Girls meet in Candler, N.C. on Saturday, Jan. 3.
Following are results per trackwrestling.com:
Cherokee High School defeated Clyde A. Erwin High School 72-0
- 100 – Caidyn Teesateskie (Cherokee High School) over Alison Del Villar Cruz (Clyde A. Erwin High School) Fall 0:22
- 107 – Meikka Pheasant (Cherokee High School) over Katie Lopez (Clyde A. Erwin High School) Fall 1:10
- 114 – Dahilia Long (Cherokee High School) over Unknown (Unattached) Forf
- 120 – Eloise Frady (Cherokee High School) over Unknown (Unattached) Forf
- 126 – Dahilia Long (Cherokee High School) over Unknown (Unattached) Forf
- 132 – Livia Crowe (Cherokee High School) over Jitzel Salazer (Clyde A. Erwin High School) Fall 2:30
- 138 – Sara Toineeta (Cherokee High School) over Unknown (Unattached) Forf
- 145 – Jamee McMillan (Cherokee High School) over Brianna Caldwell (Clyde A. Erwin High School) Fall 0:36
- 152 – Pippa Welch (Cherokee High School) over Unknown (Unattached) Forf
- 165 – Annie Tramper (Cherokee High School) over Unknown (Unattached) Forf
- 185 – Harper Welch (Cherokee High School) over Abigail Valladares (Clyde A. Erwin High School) Fall 4:30
- 235 – Hailey Winchester (Cherokee High School) over Unknown (Unattached) Forf
Enka High School defeated Cherokee High School 36-35
- 114 – Destinee Morris (Enka High School) over Dahilia Long (Cherokee High School) Fall 1:18
- 120 – Riley Spencer (Enka High School) over Eloise Frady (Cherokee High School) Fall 0:37
- 126 – Tehya Morrison (Enka High School) over Dahilia Long (Cherokee High School) Fall 0:42
- 132 – Livia Crowe (Cherokee High School) over Layla Harwood (Enka High School) TF 18-1
- 138 – Sara Toineeta (Cherokee High School) over Unknown (Unattached) Forf
- 145 – Violet Darnell (Enka High School) over Jamee McMillan (Cherokee High School) Fall 1:31
- 152 – Pippa Welch (Cherokee High School) over Unknown (Unattached) Forf
- 165 – Shannon Gobble (Enka High School) over Annie Tramper (Cherokee High School) Fall 3:32
- 185 – Harper Welch (Cherokee High School) over Emma Lewellin (Enka High School) Fall 3:54
- 235 – Hailey Winchester (Cherokee High School) over Unknown (Unattached) Forf
- 100 – Solstice Park (Enka High School) over Caidyn Teesateskie (Cherokee High School) Fall 2:57
- 107 – Meikka Pheasant (Cherokee High School) over Erika Herrera (Enka High School) Fall 5:52
Cherokee High School defeated North Buncombe High School 54-18
- 126 – Jaylee Arch (Cherokee High School) over Reagan Hawkins (North Buncombe High School) Fall 0:00
- 132 – Samantha Gangemi (North Buncombe High School) over Kahya Cucumber (Cherokee High School) Fall 0:33
- 138 – Livia Crowe (Cherokee High School) over Baileigh davis (North Buncombe High School) Fall 0:18
- 145 – Sara Toineeta (Cherokee High School) over Carly Franklin (North Buncombe High School) Fall 0:40
- 152 – Pippa Welch (Cherokee High School) over Unknown (Unattached) Forf
- 165 – Nayaa Addo (Cherokee High School) over Gracie Duncan (North Buncombe High School) Fall 0:54
- 185 – Harper Welch (Cherokee High School) over Gabby Trull (North Buncombe High School) Fall 0:29
- 235 – Kinzlee Buckner (North Buncombe High School) over Hailey Winchester (Cherokee High School) Fall 1:30
- 100 – Caidyn Teesateskie (Cherokee High School) over Unknown (Unattached) Forf
- 107 – Meikka Pheasant (Cherokee High School) over Unknown (Unattached) Forf
- 114 – Eloise Frady (Cherokee High School) over Caelyn Bowen (North Buncombe High School) Fall 1:13
- 120 – Khole Beck (North Buncombe High School) over Kaidyn Walkingstick (Cherokee High School) Fall 0:32
Cherokee High School defeated St. Stephens High School 42-24
- 132 – Livia Crowe (Cherokee High School) over Unknown (Unattached) Forf
- 138 – Sara Toineeta (Cherokee High School) over Unknown (Unattached) Forf
- 145 – Anel Chavez (St. Stephens High School) over Unknown (Unattached) Forf
- 152 – Double Forfeit
- 165 – Pippa Welch (Cherokee High School) over Trenady Sprenger (St. Stephens High School) Fall 0:23
- 185 – Harper Welch (Cherokee High School) over Harper Pyatte (St. Stephens High School) Fall 2:41
- 235 – Hailey Winchester (Cherokee High School) over Unknown (Unattached) Forf
- 100 – Sydney Baker (St. Stephens High School) over Caidyn Teesateskie (Cherokee High School) Fall 0:42
- 107 – Meikka Pheasant (Cherokee High School) over Kylie Xiong (St. Stephens High School) Fall 0:44
- 114 – Karla Martinez (St. Stephens High School) over Dahilia Long (Cherokee High School) Fall 0:51
- 120 – Nevaeh Smith (St. Stephens High School) over Eloise Frady (Cherokee High School) Fall 0:49
- 126 – Deanna Long (Cherokee High School) over Savannah Lasher (St. Stephens High School) Fall 2:30