WRESTLING: Cherokee takes second place at Enka Duals Boys meet

One Feather Staff Report
The Tsalagi Anitsvyasdi (Cherokee Braves) varsity wrestling team took second place in Pool D at the Enka Duals Girls meet in Candler, N.C. on Saturday, Jan. 3.
Following are results per trackwrestling.com:
Cherokee High School defeated Mountain Heritage High School 57-11
- 106 – Colton Wilnoty (Cherokee High School) over Unknown (Unattached) Forf
- 113 – Elliott Wildcat (Cherokee High School) over Unknown (Unattached) Forf
- 120 – Kollin Sampson (Cherokee High School) over Bodhi Glover (Mountain Heritage High School) Dec 11-4
- 126 – Mattias Kelley (Mountain Heritage High School) over Eden Littlejohn (Cherokee High School) TF 19-3
- 132 – Brayon Tucker (Cherokee High School) over Unknown (Unattached) Forf
- 138 – Max Fraiser (Mountain Heritage High School) over Nakai Pheasant (Cherokee High School) Fall 1:35
- 144 – Double Forfeit
- 150 – Siah Teesateskie (Cherokee High School) over Unknown (Unattached) Forf
- 157 – Kimo Sokol (Cherokee High School) over Unknown (Unattached) Forf
- 165 – Kingston Welch (Cherokee High School) over Unknown (Unattached) Forf
- 175 – Kyson Jenkins (Cherokee High School) over Unknown (Unattached) Forf
- 190 – Blake Sequoyah (Cherokee High School) over Unknown (Unattached) Forf
- 215 – Thomas Tramper (Cherokee High School) over Unknown (Unattached) Forf
- 285 – Double Forfeit
Enka High School defeated Cherokee High School 71-9
- 106 – Maddox Crooke (Enka High School) over Colton Wilnoty (Cherokee High School) TF 17-2
- 113 – Jacobie Morrison (Enka High School) over Elliott Wildcat (Cherokee High School) Fall 0:37
- 120 – Colton Farmer (Enka High School) over Kollin Sampson (Cherokee High School) Fall 1:13
- 126 – Sheppard Homan (Enka High School) over Eden Littlejohn (Cherokee High School) Fall 0:38
- 132 – Colson Stroupe (Enka High School) over Brayon Tucker (Cherokee High School) Fall 0:20
- 138 – Jack Redd (Enka High School) over Nakai Pheasant (Cherokee High School) Fall 2:20
- 144 – Kord Moody (Enka High School) over Unknown (Unattached) Forf
- 150 – Titus Nielsen (Enka High School) over Siah Teesateskie (Cherokee High School) Fall 2:53
- 157 – Jackson Gacono (Enka High School) over Unknown (Unattached) Forf
- 165 – Kimo Sokol (Cherokee High School) over Liam Mallory (Enka High School) Dec 11-6
- 175 – Tyler Nielsen (Enka High School) over Kingston Welch (Cherokee High School) Fall 3:47
- 190 – Henry Greathouse (Enka High School) over Kyson Jenkins (Cherokee High School) Fall 2:25
- 215 – Ryan Luther (Enka High School) over Joseph Saunooke (Cherokee High School) Fall 4:47
- 285 – Thomas Tramper (Cherokee High School) over Garren Merrill (Enka High School) Fall 0:39
Tuscola defeated Cherokee High School 66-18
- 126 – Aydan Mull (Tuscola) over Eden Littlejohn (Cherokee High School) Fall 1:31
- 132 – Michael Lettner (Tuscola) over Brayon Tucker (Cherokee High School) Fall 1:19
- 138 – Zachary Duncan (Tuscola) over Nakai Pheasant (Cherokee High School) Fall 1:41
- 144 – Micah Howard (Tuscola) over Unknown (Unattached) Forf
- 150 – Henry Spivey (Tuscola) over Siah Teesateskie (Cherokee High School) Fall 4:46
- 157 – Tanner Lanning (Tuscola) over Unknown (Unattached) Forf
- 165 – Benjamin Ulery (Tuscola) over Kimo Sokol (Cherokee High School) Fall 3:00
- 175 – Kingston Welch (Cherokee High School) over Unknown (Unattached) Forf
- 190 – Brenyn Hatton (Tuscola) over Kyson Jenkins (Cherokee High School) Fall 1:28
- 215 – John Smith (Tuscola) over Blake Sequoyah (Cherokee High School) Fall 3:19
- 285 – Nick Messer (Tuscola) over Thomas Tramper (Cherokee High School) Fall 0:57
- 106 – Colton Wilnoty (Cherokee High School) over Unknown (Unattached) Forf
- 113 – Elijah Youngdeer (Cherokee High School) over Ezra Puett (Tuscola) Fall 0:49
- 120 – David Levi Wood (Tuscola) over Kollin Sampson (Cherokee High School) Fall 2:59