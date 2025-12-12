Indoor Track & Field: Cherokee participates in Polar Panther Invitational

One Feather Staff Report

FRANKLIN, N.C. – Cherokee High School’s (CHS) indoor track team participated in the Polar Panther Invitational hosted by Franklin High School at the Macon Middle School Track in Franklin, N.C. on Wednesday, Dec. 3. The following teams competed in the event: Andrews, Cherokee, Enka, Franklin, Macon Early College, Pisgah, Robbinsville, Rosman, Shining Rock Classical Academy, Smoky Mountain, Swain Co., and Tuscola.

Following is the list of CHS athletes’ performances:

Women’s 1000M Run:

Dvdaya Swimmer, first place, 3:06.28

Women’s Shot Put:

Joscelyn Stamper, first place, 38-6

Roxy Solis, sixth place, 27-6

Briann Teesateskie, 13th place, 22-5

Men’s 300M Dash

Reggie Hyatt, 18th place, 47.53

place, 47.53 Isaiah Ledford, 22nd place, 50.90

Men’s Shot Put

Zaynon Taylor, second place, 40-7

Johnny Long, fifth place, 38-10

Dalton Bradley, 11th place, 31-2

place, 31-2 Jess Walkingstick, 22nd place, 26-8

Following is a listing of winners in each competition:

Men’s Events

55M Dash: Reid Laseter, Franklin, 6.81

300M Dash: Josh Lowe, Pisgah, 39.13

500M Dash: Brandon Jordan, Tuscola, 1:06.86

1000M Run: Benjamin Koeller, Robinsville, 3:00.51

1600M Run: Benjamin Frederick, Robbinsville, 4:54.29

3200M Run: Landon Boxberger, Robbinsville, 11:17.04

55M Hurdles: Jonas Phillips, Franklin, 8.67

4x200M Relay: Pisgah, 1:37.45

4x400M Relay: Franklin, 4:08.34

4x800M Relay: Smoky Mountain, 9:43.48

High Jump: CJ Engert, Franklin 5-11

Long Jump: Rod Latner, unattached, 19-2.5

Triple Jump: Yasir Myels, unattached, 40-4

Pole Vault: Wyatt Outlaw, Swain Co., 8-3

Avery Farley, Robbinsville, 8-3

Shot Put: Logan Patrick, Andrews, 41-4

Women’s Events

55M Dash: Michelle Ortega, Franklin, 7.54

300M Dash: Anna Timan, Franklin, 44.06

500M Dash: Michelle Ortega, Franklin, 1:20.96

1000M Run: Dvdaya Swimmer, Cherokee, 3:06.28

1600M Run: Amy Mendoza-Lopez, Franklin, 5:31.00

3200M Run: Olivia Arnold, Tuscola, 12:07.28

55m Hurdles: Olivia Powll, Pisgah, 9.60

4x200M Relay: Tuscola, 2:05.72

4x400M Relay: Pisgah, 4:27.49

4x800M Relay: Tuscola, 10:19.82

High Jump: Isabella Shope, Franklin, 4-9

Long Jump: Sarah Rhinehart, Pisgah, 16-3.5

Triple Jump: Sarah Rhinehart, Pisgah, 32-5.5

Pole Vault: Channing Ray, Franklin, 7-3

Shot Put: Joscelyn Stamper, Cherokee, 38-6