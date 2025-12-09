Official results of Dinilawigi (Tribal Council) for Nov. 3, 2025

File Code Sheet for Nov. 3, 2025

 

Res. No. / Ord. No. Council Action Vote Results
Res. No. 40(25) Passed Unanimous = 93, Absent: Hill = 7
Res. No. 41(225) Passed Unanimous = 93, Absent: Hill = 7
Res. No. 42(25) Passed Unanimous = 93, Absent: Hill = 7
Res. No. 43(25) Passed Unanimous = 93, Absent: Hill = 7
Res. No. 44(25) Passed Unanimous = 93, Absent: Hill = 7
Res. No. 45(25) Passed Unanimous = 93, Absent: Hill = 7
Res. No. 46(25) Passed Unanimous = 93, Absent: Hill = 7
Res. No. 47(25) Passed Unanimous = 93, Absent: Hill = 7
Res. No. 48(25) Passed Unanimous = 93, Absent: Hill = 7
Res. No. 49(25) Passed Unanimous = 93, Absent: Hill = 7
Res. No. 50(25) Passed Unanimous = 93, Absent: Hill = 7
Res. No. 51(25) Amd./Passed Unanimous = 93, Absent: Hill = 7
Res. No. 52(25) Passed For: V.Wolfe, B.Owle, Smoker, Parker, Crowe, J.Owle =61
Against:Feather, D.Wolfe, Wachacha, Swimmer, Stamper = 32, Absent:Hill=7
Res. No. 53(25) Passed Unanimous = 93, Absent: Hill = 7