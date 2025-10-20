Cherokee High School 1st quarter honor Roll (8th-12th grades)

8th grade
Principal’s Honor Roll: Uliahna Beheler, Amelia Holiday, Odie Owle, Gabriel Read, Lily Robertson, Carter Stephens
Alpha Honor Roll: Makai Hernandez, Emily Maney, Kaelyn Montelongo, Lucas Myers
Beta Honor Roll: Laylauna Allison, Kirsten Anderson, Brannon Arch, Keilani Arch, Makeena Armachain, Drayzin Beheler, Uriah Ben, Xavion Davis, Michael Driver, Aiyana Evans, Tai Foalima, Nahnie George, Kody Gloyne, Kaiser Hernandez, Nicolas Holder, Deagan Hornbuckle, James Ledford, Brayden Littlejohn, Jeshua Lossiah, Abelia Mahan-Flores, Jack Maney, Curren McCoy, Hunter McMillan, Emma Milholen, Piper Owl, Aryahnie Pheasant, Adrian Santos, Sean Schultz, Riley Standingdeer, Adalynn Taylor, Katielynn Taylor, Serenity Teesateskie, Nickyle Teesatuskie, Channing Toineeta, Lillianna Toineeta, Skyler Welch, Selina Yanez
9th grade
Principal’s Honor Roll: Jaymsey Armachain, Nazari Bell, Kellin Blankenship, Blaze Crowe, Cher Crowe-Garcia, Derreus Diaz, Jacqueline Fourkiller-Raby, Georjia Girty, Maya Lossiah, Jeron Martens, Greyson Panther, Janiyah Rattler, Kalia Reed, Nyra Reed, Josue Rivera, Cambry Stamper, Harper Welch, Elliott Wildcat, Hailey Winchester, Ko’dee Wolfe
Alpha Honor Roll: Jaylee Arch, Tyson Calhoun, Dominique Gonzalez, Kyla Keel-Aguilera, Hynasha Ledford, Colin Lossie, Andyn Pheasant, Brayon Tucker, Devyn Wittman
Beta Honor Roll: Angelica A-kwi-na, Khrystyna Armachain, Mathias Arneach, Kingzlli Beheler, Allie Bowling, Dagan Conway, Laila Crowe-Taylor, Genesis Ensley, Paseto Foalima, Kodesgi Jackson, Christopher Martinez, Riley McCoy, Kennedy Moore, Ava Murphy Walkingstick, Janessa Owl, Jordan Panther, Nakai Pheasant, Kirk Reed, Taytem Saunooke, Blake Sequoyah, Emily Teesateskie, Siah Teesateskie, Joslynn Thompson, Julius Walkingstick
10th grade
Principal’s Honor Roll: Alexander Antone, Ander Antone, Lillian Bradley, Kiarra Caley, Khloe Cucumber, Zoe De Los Reyes, John C Gloyne, Jean Layno, Lilly Lossiah, Camaron Oocumma, Kahmera Pheasant, James Smith Jr., Roxy Solis, Thomas Tramper, Cainyan Welch
Alpha Honor Roll: Kyam Arch, Marek Brown, Rubiana-Lyn Conner, Kahya Cucumber, Audree Edwards, Lydon Gloyne, Ariel Hoyle, Olivia Huskey-Morales, Trenten Larch, Jay-Jay Ledford, Elvia McCoy, Jae McMillan, Kiara Sneed, Kimo Sokol, Briann Teesateskie, Armani Watty
Beta Honor Roll: Jessica Arsana, Mack Burgess, Kimberly Crowe, Dagoberto Guerrero, Nanette Hull, Maia Lane, Walela Ledford, Caius Littlejohn, Haley Locust, Felix Lossiah, James Martinez, Karmelita Montelongo-Huertaper, Taleeah Murphy, Ernest Pheasant, Jayla Pheasant, Preston Roach, Kylana Sampson, Ivan Santos, Haley Swadling, Kylea Swayney, Marcelita Swayney, Calvin Taylor, Jayanna Thompson, Christopher Toineeta, Jess Walkingstick, Kaidyn Walkingstick, Aliyah Watty, Ezekiel Welch, William J Welch, Carlisle Williams, Brendan Wolfe
11th grade
Principal’s Honor Roll: Sage Bark, Dillon Beam, Brandon Blankenship, Emilee Brady, Jarvis Brady, Israel Cotton, Livia Crowe, Kymani Foalima-Squirrell, Aubree Grimes, Kayla Guillen, Courtney Hitt, Reginald Hyatt, Johnny Long, Chaz Martens, Dawson Panther, Aaliyah Rogers, Utsela Saunooke, Joscelyn Stamper, Dalton Yates
Alpha Honor Roll: Nayaa Addo, Martin Arteaga, Carter Bird, Chloe Cooper, Ayaisha Driver, Jezakiah Driver, Daisee Fourkiller-Raby, Carlito Huerta-Perez, Emily Maney, Denver Porterfield, Kaden Stephens, Annie Tramper
Beta Honor Roll: Dante Bigwitch, Elias Blankenship, Trennan Calhoun, Carmen Cline, Kaden Cucumber, Layla Cucumber, Nicholas Ensley, Ajaidyn George, Ilana George, Kiowa George, Alexis Grimes, Kailyana Hornbuckle-Standingwater, Braden Howlingcrane, Drallen Ledford, Ajalah Locust, Christian Luna-Martinez, Jamee McMillan, Elizabeth Myers, Levi Oocumma, Russell Reed, Rodrigo Santiago, Kylen Sneed, Zaynon Squirrell Taylor, Luke Stamper, Auron Taylor, Ava Teesatuskie-Walkingstick, Noah Watty, Kingston Welch, Aiden West, Timpson Wildcat
12th grade
Principal’s Honor Roll: Marleigh Aguilera, Tayvin Bark-Cruz, Logan Biddix, Maya Brabham, Brihana Burgos Delgado, Talan Crowe, Zayden Crowe, Brett Elders, William Ellwood, Javan Garcia, Jayvin George, Oscar Guillien-Swayney, Samuel Hernandez, Marlee Hicks, Shawnee Kirkland, Isaiah Ledford, Evan Nations, Dailin Panther, Ayden Queen, Chaske’ Raines, Calvin Roan Eagle-Littlejohn, Jocelyn Saunooke, Yvonne Saunooke, Jonathan Saylor, Gabriella Smith, Keith Smith, Cecily Swimmer, Keeifer Taylor, Samantha Toineeta
Alpha Honor Roll: Owen Bird, Payton Driver, Tsa-li Dv-di-s-di, Conner Junaluska, Taylor Kazhe, Leland Locust, Lexcy Ortiz, Chloe Owle, Nia Sequoyah, Pippa Welch
Beta Honor Roll: Francesca Armachain, Krenston Armachain, Traelin Carey, Audrina Cooper, Winter Crowe, Elora Fuson, Fred George Jr., Jessie Hernandez Walkingstick, Leilah Lossie, Christian Malloy, Trinity Martinez, Kayla Morgan, Mato Nierenhausen, Hailey Owle, Jaime Panther, Ayla Ross, Alicia Sampson, Korbin Sampson, Timber Sampson Rattler, Jadence Saunooke, Elijah Sherrill, Matix Stamper, Izabella Terrell, Sara Toineeta, Jayden Tramper