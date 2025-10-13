113th Cherokee Indian Fair EBCI Cooperative Extension winners

by Oct 13, 2025

Nancy Myers Brown won a first place ribbon and Best of Show in the wild flower arrangement category in the EBCI Cooperative Extension contests at the Exhibit Hall of the 113th Cherokee Indian Fair in Cherokee, N.C. She also won first place ribbons in the garden flower arrangement and dried flower arrangement categories. (SCOTT MCKIE B.P./One Feather photo)

 

You can see a walk-through of the entire Exhibit Hall here: 113th Cherokee Indian Fair Exhibit Hall Walk-through

Adult Division

Any Traditional Cherokee Crop Not Listed as a Category: 1 – Tracey Parker, 2 – Charlene Wolfe

Corn Beads: 1 – Charlene Wolfe, 2 – Lolita Sequoyah

Field Corn, Yellow: 1 – Finley McMillan

Gourds, Ornamental: 1 – Skyler Paige Ball, 2 – Nancy Myers Brown, 3 – Keaton Arch

Gourds, Birdhouse: 1 – Abbie Ball, 2 – Skyler Paige Ball, 3 – Samuel Gerard Ball Jr.

Gourds, Any Other: 1 – Skyler Paige Ball, 2 – Abbie Ball

Gourds, Largest: 1 – Skyler Paige Ball, 2 – Samuel Gerard Ball Jr.

Herb Display: 1 – Charlene Wolfe

Honey Production, Without Comb: 1 – Elizabeth Long-Bowers, 2 – Vicki Leigh Wicker

Indian Beans, October: 1 – Cynthia R. West

Indian Flour Corn, White: 1 – Finley McMillan

Indian Flour Corn, Other: 1 – Mary E. McCoy

Irish Potatoes: 1 – Samuel Gerard Ball Jr., 2 – Skyler Paige Ball, 3 – Abbie Ball

Largest Sunflower: 1 – Thomas David Bradley, 2 – Marvin Bradley Jr.

Pumpkin, Largest: 1 – Finley McMillan, 2 – Samuel Gerard Ball Jr., 3 – Abbie Ball

Pumpkin, Ugliest: 1 – Abbie Ball, 2 – Skyler Paige Ball, 3 – Samuel Gerard Ball Jr.

Pumpkin, Other: 1 – Angela L. Gunter, 2 – Erma C. McMillan, 3 – Finley McMillan

Unusual Vegetable: 1 – Abbie Ball, 2 – Skyler Paige Ball, 3 – Samuel Gerard Ball Jr.

Winter Squash, Candy Roaster: 1 – Finley McMillan, 2 – Marvin Bradley Jr., 3 – Thomas David Bradley

Winter Squash, Largest Candy Roaster: 1 – Erma C. McMillan

Winter Squash, Other: 1 – Abbie Ball, 2 – Erma C. McMillan, 3 – Finley McMillan

Livestock, Chickens: 1 – Julianne Smart, 2 – Xavier Davis, 3 – Thomas David Bradley

Livestock, Rabbits: 1 – Keniethea Ann Roy, 2 – Earlene Wallace

Livestock, Other Small Animals: 1 – Claudette Long

Livestock, Goats: 1 – Xavier Davis, 2 – Thomas David Bradley, 3 – Angela L. Gunter

Traditional Crops of the Cherokee: 1 – Charlene Wolfe

Cherokee Family Garden Project: 1 – Claudette Long

Flower Arrangements, Garden: 1 – Nancy Myers Brown, 2 – Alissa Owle, 3 – Tracey Parker

Flower Arrangements, Wild: 1 – Nancy Myers Brown, 2 – Janet Smith, 3 – Tracey Parker

Flower Arrangements, Dried: 1 – Nancy Myers Brown, 2 – Claudette Long, 3 – Karla S. Reed

Agriculture, Best of Show: 1 – Claudette Long

Breads, Traditional Bean Bread: 1 – Connie Sue Green Rose, 2 – Lavinia Hicks, 3 – Kelly Murphy

Breads, Traditional Chestnut Bread: 1 – Kyndra Wiggins, 2 – Erma McMillan, 3 – Connie Sue Green Rose

Breads, Traditional Gritted Bread: 1 – Erma McMillan

Breads, Traditional Lye Bread: 1 – Lavinia Hicks, 2 – Erma McMillan, 3 – Connie Sue Green Rose

Banana Nut Bread: 1 – Kelly Murphy, 2 – Sadie Standingdeer, 3 – Jason Robert Beck

Casseroles: 1 – Jason Robert Beck, 2 – Reyna Jolene Solis

Homemade Cakes, Pound Cake: 1 – Jason Robert Beck, 2 – Reyna Jolene Solis, 3 – Connie Sue Green Rose

Homemade Cakes, Apple Cake: 1 – Jason Robert Beck, 2 – Nancy Brown, 3 – Sadie Standingdeer

Homemade Cakes, Other: 1 – Alissa Marie Owle, 2 – Connie Sue Green Rose, 3 – Amy Postoak

Pies, Cream: 3 – Kyndra Wiggins

Pies, Fruit: 1 – Maggie Jackson, 2 – Agnes Reed, 3 – Shelby Solis

Pies, Other: 1 – Kyndra Wiggins, 2 – Norma Craig, 3 – Nancy Brown

Diabetic Food: 1 – Brian Lambert, 2 – Charlene Wolfe, 3 – Amy Postoak

Baked Goods, Other: 1 – Alissa Marie Owle, 2 – Debra Rose Slee, 3 – Lavinia Hicks

Baked Goods, Best of Show: Alissa Owle

8 Jar Canning Collection: 1 – Angela L. Gunter, 2 – T. Donna Ball

Jam, Fruit, Butters, Jelly, Preserves and Marmalades Collection: 1 – Angela L. Gunter

Pickles and Relishes Collection: 1 – Angela L. Gunter

Canning, Vegetable Collection: 1 – David Hicks, 2 – Lavinia Hicks

Canning, Traditional Foods Colleciton: 1 – Judith Smith

Dried Foods Collection: 1 – Alissa Marie Owle, 2 – Donald James Owle, 3 – Kathryn Littlejohn

Best Traditional Food: 1 – T. Donna Ball, 2 – David Hicks, 3 – Judith Smith

Any Canned Food: 1 – Lavinia Hicks, 2 – Alissa Owle, 3 – Andrea West

Canning, Best of Show: 1 – Judith Smith

Cherokee Traditional Craft, Basket: 1 – Dianna Bradley

Cherokee Traditional Craft, Jewelry: 1 – Dylan West, 2 – Taryn Wilnoty

Diamond Art: 1 – Dianna Bradley, 2 – Caroline Oocumma, 3 – Anita Blythe

Wood Working: 1 – Thomas Bradley

Dried or Decorated Gourd: 1 – Nancy Brown, Janna Girty

Graphic Design: 1 – Kevin Tafoya, 2 – Gabriella Thompson, 3 – Jakeli Swimmer

Drawing, Pencil/Charcoal/Pastel: 1 – Brian Lambert, 2 – Bayley Wright

Drawing, Pen/Ink: 1 – Brian Lambert, 2 – Elizabeth Bowers

Painting, Acrylic: 1 – Brian Lambert, 2 – Claudette Long, 3 – Elizabeth Bowers

Painting, Watercolor: 1 – Danica Hill

Painting, Other: 1 – Brian Lambert

Poetry or Creative Writing: 1 – Kim Sneed, 2 – Sheyahshe Littledave, 3 – Tazavian Byfield

Other Hobby: 1 – Estella Litzinger, 2 – Karyl Frankiewicz, 3 – Austin Gunter

Other Hobby, Reflecting the Fair Theme: 1 – Tracey Parker, 2 – Nancy Brown, 3 – Inez Sampson

Hobby, Best of Show: 1 – Estella Litzinger

Historical Cherokee Clothing, 1800s Era: 1 – Erma McMillan

Traditional Cherokee Garment: 1 – Marvel Andrea Welch, 2 – Crystal Davis, 3 – Kathryn Queen

Traditional Accessories: 1 – Laurel Patrice Welch, 2 – Dylan West, 3 – Marvel Andrea Welch

Moccasins, Pucker Toe: 1 – Erma McMillan, 2 – Danielle Murray, 3 – Janna Girty

Moccasins, Beaded: 1 – Janna Girty

Contemporary Clothing, Beginner Level: 1 – Keyonna Hornbuckle, 2 – Hope Long, 3 – Faith Leona Long-Presley

Contemporary Clothing, Advanced Level: 1 – Rachel Elizabeth Hicks Slee, 2 – Kathryn Queen, 3 – Dylan West

Sewn Dolls: 1 – Elizabeth Long-Bowers, 2 – Reva Brown, 3 – Carol Bernhisel

Stuffed Toy: 1 – Kenietha Ray, 2 – Keyonna Hornbuckle, 3 – Reva Brown

Other Sewn Item: 1 – Keyonna Hornbuckle, 2 – Chandler Zane W. Shelton, 3 – Reva Brown

Sewn Item Reflecting the Fair Theme: 1 – Elizabeth Long-Bowers, 2 – Faith Leona Long-Presley

Afghan, Crochet: 1 – Madeline Welch, 2 – Sharon Queen, 3 – Elizabeth Long-Bowers

Quilt, Pieced: 1 – Carol Bernhisel

Quilt, Baby: 1 – Reva Brown

Quilt, Other: 1 – Nikki Blankenship, 2 – Lakoda Bird

Baby Afghan, Crochet or Knitted: 1 – Madeline Welch, 2 – Chena George

Baby Clothes, Knit or Crochet: 1 – Lisa Tiger, 2 – Shelby Mae Solis, 3 – Madeline Welch

Sweaters: 1 – Madeline Welch, 2 – Shelby Mae Solis

Scarf: 1 – Keyonna Hornbuckle, 2 – Madeline Welch, 3 – Sharon Queen

Crochet, Other: 1 – Beverly A. Webb, 2 – Lisa Tiger, 3 – Keyonna Hornbuckle

Cross Stitch, Counted: 1 – Frankie Bradley

Cross Stitch, Stamped: 2 – Reva Brown

Other Needlework: 1 – Keyonna Hornbuckle, 2 – Reva Brown

Sewing and Needlework Best of Show: 1 – Nikki Blankenship

 

Young Adult Division

Any Other Traditional Cherokee Crop Not Listed as a Category: 1 – Dillon Charles Samuel Beam

Pumpkin, Ugliest: 1 – Jess Walkingstick

Winter Squash, Candy Roaster: 1 – Seaborn Bradley

Livestock, Chickens: 1 – Seaborn Bradley, Joscelyn Stamper, 3 – Cambry Stamper

Livestock, Ducks and Geese: 1 – Joscelyn Stamper, 2 – Cambry Stamper

Livestock, Other Small Animals: 1 – Joscelyn Stamper, 2 – Cambry Stamper

Agriculture, Best of Show, Livestock: 1 – Joscelyn Stamper

Breads, Traditional Bean Bread: 1 – Roxy Solis, 2 – Makenzie Sequoyah, 3 – Kyndra Postoak

Breads, Traditional Chestnut Bread: 1 – Kyndra Postoak

Breads, Traditional Lye Bread: 1 – Roxy Solis

Cookies: 1 – Kayden Dial

Cupcakes: 1 – Roxy Solis, 2 – Alia Lambert, 3 – Makenzie Sequoyah

Muffins: 1 – Alia Lambert, 3 – Makenzie Sequoyah

Cake: 1 – Makenzie Sequoyah, 2 – Alia Lambert

Diabetic Food: 1 – Kyndra Postoak

Baked Goods, Other: 1 – Kyndra Postoak, 2 – Kealan Jumper

Baked Goods, Best of Show: Roxy Solis

Cherokee Traditional Craft, Basket: 1 – Blaze Eleanor Crowe, 2 – Hayden Michael Delano Rhinehart

Cherokee Traditional Craft, Jewelry: 1 – Taylor Kahze

Decorated Dried Gourd: 1 – Hayden Michael Delano Rhinehart

Cornhusk Doll: 1 – Kyndra Postoak, 2 – Hayden Michael Delano Rhinehart

Drawing: 1 – Kayden Dial, 2 – Ava Bird

Painting: 1 – Briann Teesateskie, 2 – Kyndra Postoak

Ceramics: Meikka Kogee Pheasant, 2 – Levi Oocumma, 3 – Aiden Larch

Woven Paper Basket or Mat: 1 – Josilyn Shainan Ledford, 2 – Kowa Demetrious George, 3 – Leland Locust

Poetry or Creative Writing: 1 – Zoe De Los Reyes, 2 – Georjia Girty, 3 – Harper Welch

Photography, Cherokee Nature: 1 – Gabe Dial, 2 – Marleigh Aguilera

Photography, Cherokee Faces: 1 – Makenzee Bird

Photography, Selfie: 1 – Makenzee Bird

Other Hobby: 1 – Mychaela Lambert, 2 – Taythone Larch, 3 – Laylah Nichole Thompson

Other Hobby Reflecting the Fair Theme: 1 – Marleigh Aguilera

Hobby Best of Show: Kyndra Postoak

Traditional Cherokee Garment: 1 – Marleigh Aguilera

Any Other Sewn Item: 1 – Mason Crowe 2 – Marleigh Aguilera

Sewing and Needlework Best of Show: 1 – Mason Crowe

 

Youth Division

Any Traditional Cherokee Crop: 1 – Zaiden Armachain

Corn, Field: 1 – Chojii Thompson

Corn, Flour: 1 – Wally Watty, 2 – Shaye Thompson

Corn Beads: 1 – Zaiden Armachain, 2 – Jessa Teesateskie

Herb Display: 1 – Jessa Teesateskie, 2 – Zaiden Armachain, 3 – Cedar Sequoyah

Irish Potatoes: 1 – Zaiden Armachain, 2 – Jessa Teesateskie

Pumpkin, Largest: 1 – Sam McMillan, 2 – Gunnar McMillan

Pumpkin, Ugliest: 1 – Sam McMillan, 2 – Gunnar McMillan

Pumpkin, Painted: 1 – Avery Brown, 2 – Jessa Teesateskie, 3 – Sean Julius Arch

Pumpkin, Other: 1 – Sam McMillan, 2 – Naomi Bird, 3 – Gunnar McMillan

Unusual Vegetable: 1 – Madu Watty, 2 – Jayvian Swayney, 3 – Keagan Taylor

Winter Squash, Candy Roaster: 1 – Gunnar McMillan, 2 – Eliza Bradley

Winter Squash, Largest Candy Roaster: 1 – Sam McMillan

Winter Squash, Other: 1 – Gunnar McMillan, 2 – Sam McMillan

Livestock, Chickens: 1 – Sam McMillan, 2 – Copelyn Rose Beck, 3 – Brezlyn Gail Lossiah

Livestock, Goats: 1 – Eliza Bradley, 2 – Leighton Cole George

Agriculture, Best of Show: 1 – Zaiden Armachain

Livestock, Best of Show: 1 – Sam McMillan

Breads, Traditional Bean Bread: 1 – Makinna Taylor, 2 – Misha Jo Slee, 3 – Riley Jade Solis

Breads, Traditional Chestnut Bread: 1 – Misha Jo Slee, 2 – Atlas Lavinia SLee, 3 – Cedar Sequoyah

Breads, Traditional Lye Bread: 1 – Atlas Lavinia Slee, 2 – Israel Cordero Solis, 3 – Avery Brown

Cookies: 1 – Vaelyn Dobley Owl, 2 – Copelyn Rose Beck, 3 – Josephine Thomas

Cupcakes: 1 – Tanasi Standingdeer, 2 – Riley Jade Solis, 3 – Cedar Sequoyah

Muffins: 1 – Cedar Sequoyah, 2 – Copelyn Rose Beck, 3 – Breanna Lambert

Cake: 1 – Tanasi Standingdeer, 2 – Sage Hicks, 3 – Atlas Lavinia Slee

Diabetic Food: 1 – Tanasi Standingdeer, 2 – Jessa Teesateskie

Baked Goods, Other: 1 – Lyric Haze Ludwig, 2 – Emberlyn Beck, 3 – Vaelyn D. Owl

Baked Goods, Best of Show: 1 – Makinna Taylor

Any Canned Food: 1 – Misha Jo Slee, 2 – Sean Taylor Slee, 3 – Sage Hicks

Any Dried Food: 1 – Keagan Taylor

Traditional Cherokee Craft, Basket: 1 – Nevaeh Starr Rhinehart, 2 – Leiland Rhinehart, 3 – Misha Jo Slee

Cherokee Traditional Craft, Mat: 1 – Nevaeh Hull, 2 – Jonah Biddix, 3 – Makinna Taylor

Cherokee Traditional Craft, Jewelry: 1 – Shannon Lineberry, 2 – Amiyah Brown, 3 – Avery Brown

Decorated Dried Gourd: 1 – Nevaeh Rhinehart, 2 – Avery Brown, 3 – Mackenenziee Rhinehart

Cornhusk Doll: 1 – Zella Walkingstick, 2 – Jonah Biddix, 3 – Avery Brown

Other Jewelry: 1 – Jayvon Biddix, 2 – Avery Brown, 3 – Zella Walkingstick

Drawing: 1 – Avery Brown, 2 – Kaeson Haize Reed, 3 – Persephone Lincoln

Painting: 1 – Avery Brown, 2 – Kaeson Haize Reed, 3 – Orion Skulski

Ceramics: 1 – Tehya Lincoln, 2 – Avery Brown

Photography, Selfie: 1 – Sti-wi Lambert

Woven Paper Basket or Mat: 1 – Shannon Lineberry, 2 – Shaligugi Uduhi Tiger

Other Hobby: 1 – Neveah Hull, 2 – Kaeson Haize Reed, 3 – Brantly Brown

Other Hobby Reflecting the Fair Theme: 1 – Avery Brown

Hobby Best of Show: 1 – Neveah Starr Rhinehart

NOTE: There weren’t any names listed in the Sewing/Needlework categories.

Special Exhibits Division

  • Tsali Welch: First place in Flower Arrangement, Sewn Bag, Cornbead Bracelet, Painting Hearts, Darth Vader Lego Set
  • Gabriella Milholen: First Place in Colored Picture, Cornbead Bracelet, Sewn Bag
  • Dennis Wayne Jumper: First place in Cornbead Necklace, Sewn Bag
  • John Anderson Watty: First place in Cornbead Necklace, Sewn Bag
  • Dustin Pheasant: First place in Cornbead Necklace, Sewn Bag
  • Keeifer Wayne Taylor: First place in Diamond Art Horse
  • Gabriella Smith: First place in Colored Picture, Graphic Design Picture
  • Jayden Morgan Bradley: First place in Bear Drawing – Pen
  • Dailin Panther: First place in Colored Picture
  • Sage Bark: First place in Colored Picture

 

Senior Elder Division

  • Theresa Donna Ball: Baked Goods – Casserole, Baked Goods – Pie
  • Stacy Rogers: Cherokee Traditional Craft – Basket
  • Freda Lois Wright: Traditional Cherokee Garment – Contemporary Advanced Level, Afghan – Crochet, Sewn Item Reflecting the Fair Theme
  • Richard Saunooke: Traditional Accessory – Bandolier Bag, Moccasins – Pucker Toe, Moccasins – Beaded
  • Judith Smith: Moccasins – Pucker Toe
  • Sharon French: Sewn Item Reflecting the Fair Theme
  • Sue Sneed McManis: Sewn Item Reflecting the Fair Theme, Quilt – Pieced, Quilt – Baby
  • Rosetta Thomas: Quilt – Pieced

Best of Show: Richard Saunooke