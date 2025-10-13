113th Cherokee Indian Fair EBCI Cooperative Extension winners

You can see a walk-through of the entire Exhibit Hall here: 113th Cherokee Indian Fair Exhibit Hall Walk-through
Adult Division
Any Traditional Cherokee Crop Not Listed as a Category: 1 – Tracey Parker, 2 – Charlene Wolfe
Corn Beads: 1 – Charlene Wolfe, 2 – Lolita Sequoyah
Field Corn, Yellow: 1 – Finley McMillan
Gourds, Ornamental: 1 – Skyler Paige Ball, 2 – Nancy Myers Brown, 3 – Keaton Arch
Gourds, Birdhouse: 1 – Abbie Ball, 2 – Skyler Paige Ball, 3 – Samuel Gerard Ball Jr.
Gourds, Any Other: 1 – Skyler Paige Ball, 2 – Abbie Ball
Gourds, Largest: 1 – Skyler Paige Ball, 2 – Samuel Gerard Ball Jr.
Herb Display: 1 – Charlene Wolfe
Honey Production, Without Comb: 1 – Elizabeth Long-Bowers, 2 – Vicki Leigh Wicker
Indian Beans, October: 1 – Cynthia R. West
Indian Flour Corn, White: 1 – Finley McMillan
Indian Flour Corn, Other: 1 – Mary E. McCoy
Irish Potatoes: 1 – Samuel Gerard Ball Jr., 2 – Skyler Paige Ball, 3 – Abbie Ball
Largest Sunflower: 1 – Thomas David Bradley, 2 – Marvin Bradley Jr.
Pumpkin, Largest: 1 – Finley McMillan, 2 – Samuel Gerard Ball Jr., 3 – Abbie Ball
Pumpkin, Ugliest: 1 – Abbie Ball, 2 – Skyler Paige Ball, 3 – Samuel Gerard Ball Jr.
Pumpkin, Other: 1 – Angela L. Gunter, 2 – Erma C. McMillan, 3 – Finley McMillan
Unusual Vegetable: 1 – Abbie Ball, 2 – Skyler Paige Ball, 3 – Samuel Gerard Ball Jr.
Winter Squash, Candy Roaster: 1 – Finley McMillan, 2 – Marvin Bradley Jr., 3 – Thomas David Bradley
Winter Squash, Largest Candy Roaster: 1 – Erma C. McMillan
Winter Squash, Other: 1 – Abbie Ball, 2 – Erma C. McMillan, 3 – Finley McMillan
Livestock, Chickens: 1 – Julianne Smart, 2 – Xavier Davis, 3 – Thomas David Bradley
Livestock, Rabbits: 1 – Keniethea Ann Roy, 2 – Earlene Wallace
Livestock, Other Small Animals: 1 – Claudette Long
Livestock, Goats: 1 – Xavier Davis, 2 – Thomas David Bradley, 3 – Angela L. Gunter
Traditional Crops of the Cherokee: 1 – Charlene Wolfe
Cherokee Family Garden Project: 1 – Claudette Long
Flower Arrangements, Garden: 1 – Nancy Myers Brown, 2 – Alissa Owle, 3 – Tracey Parker
Flower Arrangements, Wild: 1 – Nancy Myers Brown, 2 – Janet Smith, 3 – Tracey Parker
Flower Arrangements, Dried: 1 – Nancy Myers Brown, 2 – Claudette Long, 3 – Karla S. Reed
Agriculture, Best of Show: 1 – Claudette Long
Breads, Traditional Bean Bread: 1 – Connie Sue Green Rose, 2 – Lavinia Hicks, 3 – Kelly Murphy
Breads, Traditional Chestnut Bread: 1 – Kyndra Wiggins, 2 – Erma McMillan, 3 – Connie Sue Green Rose
Breads, Traditional Gritted Bread: 1 – Erma McMillan
Breads, Traditional Lye Bread: 1 – Lavinia Hicks, 2 – Erma McMillan, 3 – Connie Sue Green Rose
Banana Nut Bread: 1 – Kelly Murphy, 2 – Sadie Standingdeer, 3 – Jason Robert Beck
Casseroles: 1 – Jason Robert Beck, 2 – Reyna Jolene Solis
Homemade Cakes, Pound Cake: 1 – Jason Robert Beck, 2 – Reyna Jolene Solis, 3 – Connie Sue Green Rose
Homemade Cakes, Apple Cake: 1 – Jason Robert Beck, 2 – Nancy Brown, 3 – Sadie Standingdeer
Homemade Cakes, Other: 1 – Alissa Marie Owle, 2 – Connie Sue Green Rose, 3 – Amy Postoak
Pies, Cream: 3 – Kyndra Wiggins
Pies, Fruit: 1 – Maggie Jackson, 2 – Agnes Reed, 3 – Shelby Solis
Pies, Other: 1 – Kyndra Wiggins, 2 – Norma Craig, 3 – Nancy Brown
Diabetic Food: 1 – Brian Lambert, 2 – Charlene Wolfe, 3 – Amy Postoak
Baked Goods, Other: 1 – Alissa Marie Owle, 2 – Debra Rose Slee, 3 – Lavinia Hicks
Baked Goods, Best of Show: Alissa Owle
8 Jar Canning Collection: 1 – Angela L. Gunter, 2 – T. Donna Ball
Jam, Fruit, Butters, Jelly, Preserves and Marmalades Collection: 1 – Angela L. Gunter
Pickles and Relishes Collection: 1 – Angela L. Gunter
Canning, Vegetable Collection: 1 – David Hicks, 2 – Lavinia Hicks
Canning, Traditional Foods Colleciton: 1 – Judith Smith
Dried Foods Collection: 1 – Alissa Marie Owle, 2 – Donald James Owle, 3 – Kathryn Littlejohn
Best Traditional Food: 1 – T. Donna Ball, 2 – David Hicks, 3 – Judith Smith
Any Canned Food: 1 – Lavinia Hicks, 2 – Alissa Owle, 3 – Andrea West
Canning, Best of Show: 1 – Judith Smith
Cherokee Traditional Craft, Basket: 1 – Dianna Bradley
Cherokee Traditional Craft, Jewelry: 1 – Dylan West, 2 – Taryn Wilnoty
Diamond Art: 1 – Dianna Bradley, 2 – Caroline Oocumma, 3 – Anita Blythe
Wood Working: 1 – Thomas Bradley
Dried or Decorated Gourd: 1 – Nancy Brown, Janna Girty
Graphic Design: 1 – Kevin Tafoya, 2 – Gabriella Thompson, 3 – Jakeli Swimmer
Drawing, Pencil/Charcoal/Pastel: 1 – Brian Lambert, 2 – Bayley Wright
Drawing, Pen/Ink: 1 – Brian Lambert, 2 – Elizabeth Bowers
Painting, Acrylic: 1 – Brian Lambert, 2 – Claudette Long, 3 – Elizabeth Bowers
Painting, Watercolor: 1 – Danica Hill
Painting, Other: 1 – Brian Lambert
Poetry or Creative Writing: 1 – Kim Sneed, 2 – Sheyahshe Littledave, 3 – Tazavian Byfield
Other Hobby: 1 – Estella Litzinger, 2 – Karyl Frankiewicz, 3 – Austin Gunter
Other Hobby, Reflecting the Fair Theme: 1 – Tracey Parker, 2 – Nancy Brown, 3 – Inez Sampson
Hobby, Best of Show: 1 – Estella Litzinger
Historical Cherokee Clothing, 1800s Era: 1 – Erma McMillan
Traditional Cherokee Garment: 1 – Marvel Andrea Welch, 2 – Crystal Davis, 3 – Kathryn Queen
Traditional Accessories: 1 – Laurel Patrice Welch, 2 – Dylan West, 3 – Marvel Andrea Welch
Moccasins, Pucker Toe: 1 – Erma McMillan, 2 – Danielle Murray, 3 – Janna Girty
Moccasins, Beaded: 1 – Janna Girty
Contemporary Clothing, Beginner Level: 1 – Keyonna Hornbuckle, 2 – Hope Long, 3 – Faith Leona Long-Presley
Contemporary Clothing, Advanced Level: 1 – Rachel Elizabeth Hicks Slee, 2 – Kathryn Queen, 3 – Dylan West
Sewn Dolls: 1 – Elizabeth Long-Bowers, 2 – Reva Brown, 3 – Carol Bernhisel
Stuffed Toy: 1 – Kenietha Ray, 2 – Keyonna Hornbuckle, 3 – Reva Brown
Other Sewn Item: 1 – Keyonna Hornbuckle, 2 – Chandler Zane W. Shelton, 3 – Reva Brown
Sewn Item Reflecting the Fair Theme: 1 – Elizabeth Long-Bowers, 2 – Faith Leona Long-Presley
Afghan, Crochet: 1 – Madeline Welch, 2 – Sharon Queen, 3 – Elizabeth Long-Bowers
Quilt, Pieced: 1 – Carol Bernhisel
Quilt, Baby: 1 – Reva Brown
Quilt, Other: 1 – Nikki Blankenship, 2 – Lakoda Bird
Baby Afghan, Crochet or Knitted: 1 – Madeline Welch, 2 – Chena George
Baby Clothes, Knit or Crochet: 1 – Lisa Tiger, 2 – Shelby Mae Solis, 3 – Madeline Welch
Sweaters: 1 – Madeline Welch, 2 – Shelby Mae Solis
Scarf: 1 – Keyonna Hornbuckle, 2 – Madeline Welch, 3 – Sharon Queen
Crochet, Other: 1 – Beverly A. Webb, 2 – Lisa Tiger, 3 – Keyonna Hornbuckle
Cross Stitch, Counted: 1 – Frankie Bradley
Cross Stitch, Stamped: 2 – Reva Brown
Other Needlework: 1 – Keyonna Hornbuckle, 2 – Reva Brown
Sewing and Needlework Best of Show: 1 – Nikki Blankenship
Young Adult Division
Any Other Traditional Cherokee Crop Not Listed as a Category: 1 – Dillon Charles Samuel Beam
Pumpkin, Ugliest: 1 – Jess Walkingstick
Winter Squash, Candy Roaster: 1 – Seaborn Bradley
Livestock, Chickens: 1 – Seaborn Bradley, Joscelyn Stamper, 3 – Cambry Stamper
Livestock, Ducks and Geese: 1 – Joscelyn Stamper, 2 – Cambry Stamper
Livestock, Other Small Animals: 1 – Joscelyn Stamper, 2 – Cambry Stamper
Agriculture, Best of Show, Livestock: 1 – Joscelyn Stamper
Breads, Traditional Bean Bread: 1 – Roxy Solis, 2 – Makenzie Sequoyah, 3 – Kyndra Postoak
Breads, Traditional Chestnut Bread: 1 – Kyndra Postoak
Breads, Traditional Lye Bread: 1 – Roxy Solis
Cookies: 1 – Kayden Dial
Cupcakes: 1 – Roxy Solis, 2 – Alia Lambert, 3 – Makenzie Sequoyah
Muffins: 1 – Alia Lambert, 3 – Makenzie Sequoyah
Cake: 1 – Makenzie Sequoyah, 2 – Alia Lambert
Diabetic Food: 1 – Kyndra Postoak
Baked Goods, Other: 1 – Kyndra Postoak, 2 – Kealan Jumper
Baked Goods, Best of Show: Roxy Solis
Cherokee Traditional Craft, Basket: 1 – Blaze Eleanor Crowe, 2 – Hayden Michael Delano Rhinehart
Cherokee Traditional Craft, Jewelry: 1 – Taylor Kahze
Decorated Dried Gourd: 1 – Hayden Michael Delano Rhinehart
Cornhusk Doll: 1 – Kyndra Postoak, 2 – Hayden Michael Delano Rhinehart
Drawing: 1 – Kayden Dial, 2 – Ava Bird
Painting: 1 – Briann Teesateskie, 2 – Kyndra Postoak
Ceramics: Meikka Kogee Pheasant, 2 – Levi Oocumma, 3 – Aiden Larch
Woven Paper Basket or Mat: 1 – Josilyn Shainan Ledford, 2 – Kowa Demetrious George, 3 – Leland Locust
Poetry or Creative Writing: 1 – Zoe De Los Reyes, 2 – Georjia Girty, 3 – Harper Welch
Photography, Cherokee Nature: 1 – Gabe Dial, 2 – Marleigh Aguilera
Photography, Cherokee Faces: 1 – Makenzee Bird
Photography, Selfie: 1 – Makenzee Bird
Other Hobby: 1 – Mychaela Lambert, 2 – Taythone Larch, 3 – Laylah Nichole Thompson
Other Hobby Reflecting the Fair Theme: 1 – Marleigh Aguilera
Hobby Best of Show: Kyndra Postoak
Traditional Cherokee Garment: 1 – Marleigh Aguilera
Any Other Sewn Item: 1 – Mason Crowe 2 – Marleigh Aguilera
Sewing and Needlework Best of Show: 1 – Mason Crowe
Youth Division
Any Traditional Cherokee Crop: 1 – Zaiden Armachain
Corn, Field: 1 – Chojii Thompson
Corn, Flour: 1 – Wally Watty, 2 – Shaye Thompson
Corn Beads: 1 – Zaiden Armachain, 2 – Jessa Teesateskie
Herb Display: 1 – Jessa Teesateskie, 2 – Zaiden Armachain, 3 – Cedar Sequoyah
Irish Potatoes: 1 – Zaiden Armachain, 2 – Jessa Teesateskie
Pumpkin, Largest: 1 – Sam McMillan, 2 – Gunnar McMillan
Pumpkin, Ugliest: 1 – Sam McMillan, 2 – Gunnar McMillan
Pumpkin, Painted: 1 – Avery Brown, 2 – Jessa Teesateskie, 3 – Sean Julius Arch
Pumpkin, Other: 1 – Sam McMillan, 2 – Naomi Bird, 3 – Gunnar McMillan
Unusual Vegetable: 1 – Madu Watty, 2 – Jayvian Swayney, 3 – Keagan Taylor
Winter Squash, Candy Roaster: 1 – Gunnar McMillan, 2 – Eliza Bradley
Winter Squash, Largest Candy Roaster: 1 – Sam McMillan
Winter Squash, Other: 1 – Gunnar McMillan, 2 – Sam McMillan
Livestock, Chickens: 1 – Sam McMillan, 2 – Copelyn Rose Beck, 3 – Brezlyn Gail Lossiah
Livestock, Goats: 1 – Eliza Bradley, 2 – Leighton Cole George
Agriculture, Best of Show: 1 – Zaiden Armachain
Livestock, Best of Show: 1 – Sam McMillan
Breads, Traditional Bean Bread: 1 – Makinna Taylor, 2 – Misha Jo Slee, 3 – Riley Jade Solis
Breads, Traditional Chestnut Bread: 1 – Misha Jo Slee, 2 – Atlas Lavinia SLee, 3 – Cedar Sequoyah
Breads, Traditional Lye Bread: 1 – Atlas Lavinia Slee, 2 – Israel Cordero Solis, 3 – Avery Brown
Cookies: 1 – Vaelyn Dobley Owl, 2 – Copelyn Rose Beck, 3 – Josephine Thomas
Cupcakes: 1 – Tanasi Standingdeer, 2 – Riley Jade Solis, 3 – Cedar Sequoyah
Muffins: 1 – Cedar Sequoyah, 2 – Copelyn Rose Beck, 3 – Breanna Lambert
Cake: 1 – Tanasi Standingdeer, 2 – Sage Hicks, 3 – Atlas Lavinia Slee
Diabetic Food: 1 – Tanasi Standingdeer, 2 – Jessa Teesateskie
Baked Goods, Other: 1 – Lyric Haze Ludwig, 2 – Emberlyn Beck, 3 – Vaelyn D. Owl
Baked Goods, Best of Show: 1 – Makinna Taylor
Any Canned Food: 1 – Misha Jo Slee, 2 – Sean Taylor Slee, 3 – Sage Hicks
Any Dried Food: 1 – Keagan Taylor
Traditional Cherokee Craft, Basket: 1 – Nevaeh Starr Rhinehart, 2 – Leiland Rhinehart, 3 – Misha Jo Slee
Cherokee Traditional Craft, Mat: 1 – Nevaeh Hull, 2 – Jonah Biddix, 3 – Makinna Taylor
Cherokee Traditional Craft, Jewelry: 1 – Shannon Lineberry, 2 – Amiyah Brown, 3 – Avery Brown
Decorated Dried Gourd: 1 – Nevaeh Rhinehart, 2 – Avery Brown, 3 – Mackenenziee Rhinehart
Cornhusk Doll: 1 – Zella Walkingstick, 2 – Jonah Biddix, 3 – Avery Brown
Other Jewelry: 1 – Jayvon Biddix, 2 – Avery Brown, 3 – Zella Walkingstick
Drawing: 1 – Avery Brown, 2 – Kaeson Haize Reed, 3 – Persephone Lincoln
Painting: 1 – Avery Brown, 2 – Kaeson Haize Reed, 3 – Orion Skulski
Ceramics: 1 – Tehya Lincoln, 2 – Avery Brown
Photography, Selfie: 1 – Sti-wi Lambert
Woven Paper Basket or Mat: 1 – Shannon Lineberry, 2 – Shaligugi Uduhi Tiger
Other Hobby: 1 – Neveah Hull, 2 – Kaeson Haize Reed, 3 – Brantly Brown
Other Hobby Reflecting the Fair Theme: 1 – Avery Brown
Hobby Best of Show: 1 – Neveah Starr Rhinehart
NOTE: There weren’t any names listed in the Sewing/Needlework categories.
Special Exhibits Division
- Tsali Welch: First place in Flower Arrangement, Sewn Bag, Cornbead Bracelet, Painting Hearts, Darth Vader Lego Set
- Gabriella Milholen: First Place in Colored Picture, Cornbead Bracelet, Sewn Bag
- Dennis Wayne Jumper: First place in Cornbead Necklace, Sewn Bag
- John Anderson Watty: First place in Cornbead Necklace, Sewn Bag
- Dustin Pheasant: First place in Cornbead Necklace, Sewn Bag
- Keeifer Wayne Taylor: First place in Diamond Art Horse
- Gabriella Smith: First place in Colored Picture, Graphic Design Picture
- Jayden Morgan Bradley: First place in Bear Drawing – Pen
- Dailin Panther: First place in Colored Picture
- Sage Bark: First place in Colored Picture
Senior Elder Division
- Theresa Donna Ball: Baked Goods – Casserole, Baked Goods – Pie
- Stacy Rogers: Cherokee Traditional Craft – Basket
- Freda Lois Wright: Traditional Cherokee Garment – Contemporary Advanced Level, Afghan – Crochet, Sewn Item Reflecting the Fair Theme
- Richard Saunooke: Traditional Accessory – Bandolier Bag, Moccasins – Pucker Toe, Moccasins – Beaded
- Judith Smith: Moccasins – Pucker Toe
- Sharon French: Sewn Item Reflecting the Fair Theme
- Sue Sneed McManis: Sewn Item Reflecting the Fair Theme, Quilt – Pieced, Quilt – Baby
- Rosetta Thomas: Quilt – Pieced
Best of Show: Richard Saunooke