New enrollees of the Eastern Band of Cherokee Indians (April 1 – Sept. 30, 2025)

This is a list of new enrollees of the Eastern Band of Cherokee Indians who were officially enrolled between April 1, 2025-Sept. 30, 2025, who, unless otherwise prohibited by law, are eligible to receive a per capita distribution of distributable net gaming revenue for the period of April 1, 2025-Sept. 30, 2025.  This list is being published according to Cherokee Code Section 16C-4.

 

Ilomie Rena Allison

Sally Lynell Armachain

Jesse Lee Armachain

Osmero Dwain Bartelli

Ensley Rae Bateman

Lennox Bernhisel

Lexis Adadolisdi Bernhisel

Marisa Sapphire Aguilar Bird

Emmitt Nali Black

Matti Isabella Blankenship

Millie Sue Blanton

Layton James Bowen

Azariah Blade Bradley

Uweyv Percy Laroi Bradley

Dvnahi Uktena Baun

Asher Cain Bridges

Caraline Reign Bridges

Solomon Lee Armstrong Brigman

Nevaeh Walela Marie Brinson

Dax Lynn Tythe Campbell

Maddelyn Leighton Elizabeth Campbell

Zaylyn Lovee Piper Campbell

Lenny Rabbit Carpenter

Krew Daniel Catolster

Iris Kaylie Cid

Filo Martin Contreras

Claire Rylan Cook

Idala Marie Cook

Briar Kate Corbin

Atzi Berto Corral

Eden Alene Crowe

Harlowe Penelope Ashton Crowe

Isla Amequohi Crowe

Aria Marie Cuevas

Elliana Brilynn Drakeford

Halle Rya Drakeford

Aria Rayne Driver

Adalia Grace French

Brystal Michelle French

Jrue Shon Girty

Kwincy Maximino Gomez

Grace Canon Goold

Devin Joshua Gregg

Giana Michelle Gutierrez

Bryce Lee Hamilton

Acacia Rose Hampton

Julian Alexander Harjo

Cassian Makai Henry Hemphill

Rhemi Jude Hernandez

Maximus Robert Hill

Evan Quaid Hood

Fox Jillian Howard

Nashwa Noquishi Howell

Siana Caila Tala Isbill

Jason Gabe Jackson

Kamilah Nokosoce Jackson

Aria Maylene Johnson French

River James Jones

Salem Briar Jones

Ellie Mae Kirby

Brock Charles Lamar

Stacy Ann Gloria Landry

Opal Mae Lemons

Luski Isaiah Lineberry

Jude Campbell Little

Lykaios Apollo Long

Rome Rhett Lossiah

Nyjah Ren Lossie

Hartlynn Whitley Maney

Kashton James Maney

Lev David Mark

Bri’Ellynn Melaine Matos

Eliana Alyse McConnell

Alanah Jade McCoy

Walela Jade McCoy

Ryett Hayes McMillan

Jenevieve Grace McNichols

Anova Reign Moore

Khloe Bree Murray

Alyne Parker Oocumma

Hazel Ashley Otter

Amber Renee Owle

Jaxxon Thomas Owle

Weston Jacob Owle

Aniyah Margaret Marie Palomo

Monique Noreen Panther

Zakiyah Itzelina Perez

Denahi Nvda Usdi Pheasant

Theodore Onur Pheasant

Elias Hvresse Hokkolen Postoak

Sage Elizabeth Postoak

Angel Dove Powers

Axle Jace Powers

Nova Daire Price

Anabel Jayde Ratermann

Izabel Jayde Ratermann

Magnolia Ruth Rattler

Tiana Rose Rattler

Naylani Lynn Rattler-Owle

Wahya Smoker Raya

Nayana Kaye Reed

Oaklyn Grace Reed

Kade Allen Riet-Kerk

Tito Ricardo Rios

Micah Josiah Rivera

Arabella Luna Robles

Kaia June Marie Rooster

Delias Jahnie Wayne Saine

Eliora Mae Salazar

Wrenleigh Saige Sample

Jaxyn Rhys Sampson

River Flynn Blythe Sampson

Dasium Agryi Saunooke Walkingstick

Mylee Jean Saunooke

Waylon Odell Screamer

Silas Blaze Ryker Shell

Silas Ray Shell

Caiyah Marie Smith

Kyndall Jay Smith

Arteus Ta-ne-gwa Sneed

Aquilla Patrice Sprouse-Sequoyah

Everleigh Nicole Stanberry

Eloise Rhine Stiles-Arneach

Ezelia Nicolette Swayney

Joneyli Breeze Swayney

Snow Araya Love Tatum

Amiyah Raine Taylor

River Waya Tharp

Alexandria Faye Thompson

Braedyn Kye Turner

Beckett Craig Vandelune

Maelee Elizabeth Wachacha

Zion Kaydence Wayne Waldroop

Vivian Mae Welch

Madilyn Jen Wildcat

Forever Uwoduhi Wildcatt

Kamari Ross Wildcatt

Ko’hani Alice Wildcatt

Kashlyn Zaniah E-Wa-Ni Wolfe

Kola Tsv-Da-Tsi Wolfe