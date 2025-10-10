New enrollees of the Eastern Band of Cherokee Indians (April 1 – Sept. 30, 2025)

This is a list of new enrollees of the Eastern Band of Cherokee Indians who were officially enrolled between April 1, 2025-Sept. 30, 2025, who, unless otherwise prohibited by law, are eligible to receive a per capita distribution of distributable net gaming revenue for the period of April 1, 2025-Sept. 30, 2025. This list is being published according to Cherokee Code Section 16C-4.
Ilomie Rena Allison
Sally Lynell Armachain
Jesse Lee Armachain
Osmero Dwain Bartelli
Ensley Rae Bateman
Lennox Bernhisel
Lexis Adadolisdi Bernhisel
Marisa Sapphire Aguilar Bird
Emmitt Nali Black
Matti Isabella Blankenship
Millie Sue Blanton
Layton James Bowen
Azariah Blade Bradley
Uweyv Percy Laroi Bradley
Dvnahi Uktena Baun
Asher Cain Bridges
Caraline Reign Bridges
Solomon Lee Armstrong Brigman
Nevaeh Walela Marie Brinson
Dax Lynn Tythe Campbell
Maddelyn Leighton Elizabeth Campbell
Zaylyn Lovee Piper Campbell
Lenny Rabbit Carpenter
Krew Daniel Catolster
Iris Kaylie Cid
Filo Martin Contreras
Claire Rylan Cook
Idala Marie Cook
Briar Kate Corbin
Atzi Berto Corral
Eden Alene Crowe
Harlowe Penelope Ashton Crowe
Isla Amequohi Crowe
Aria Marie Cuevas
Elliana Brilynn Drakeford
Halle Rya Drakeford
Aria Rayne Driver
Adalia Grace French
Brystal Michelle French
Jrue Shon Girty
Kwincy Maximino Gomez
Grace Canon Goold
Devin Joshua Gregg
Giana Michelle Gutierrez
Bryce Lee Hamilton
Acacia Rose Hampton
Julian Alexander Harjo
Cassian Makai Henry Hemphill
Rhemi Jude Hernandez
Maximus Robert Hill
Evan Quaid Hood
Fox Jillian Howard
Nashwa Noquishi Howell
Siana Caila Tala Isbill
Jason Gabe Jackson
Kamilah Nokosoce Jackson
Aria Maylene Johnson French
River James Jones
Salem Briar Jones
Ellie Mae Kirby
Brock Charles Lamar
Stacy Ann Gloria Landry
Opal Mae Lemons
Luski Isaiah Lineberry
Jude Campbell Little
Lykaios Apollo Long
Rome Rhett Lossiah
Nyjah Ren Lossie
Hartlynn Whitley Maney
Kashton James Maney
Lev David Mark
Bri’Ellynn Melaine Matos
Eliana Alyse McConnell
Alanah Jade McCoy
Walela Jade McCoy
Ryett Hayes McMillan
Jenevieve Grace McNichols
Anova Reign Moore
Khloe Bree Murray
Alyne Parker Oocumma
Hazel Ashley Otter
Amber Renee Owle
Jaxxon Thomas Owle
Weston Jacob Owle
Aniyah Margaret Marie Palomo
Monique Noreen Panther
Zakiyah Itzelina Perez
Denahi Nvda Usdi Pheasant
Theodore Onur Pheasant
Elias Hvresse Hokkolen Postoak
Sage Elizabeth Postoak
Angel Dove Powers
Axle Jace Powers
Nova Daire Price
Anabel Jayde Ratermann
Izabel Jayde Ratermann
Magnolia Ruth Rattler
Tiana Rose Rattler
Naylani Lynn Rattler-Owle
Wahya Smoker Raya
Nayana Kaye Reed
Oaklyn Grace Reed
Kade Allen Riet-Kerk
Tito Ricardo Rios
Micah Josiah Rivera
Arabella Luna Robles
Kaia June Marie Rooster
Delias Jahnie Wayne Saine
Eliora Mae Salazar
Wrenleigh Saige Sample
Jaxyn Rhys Sampson
River Flynn Blythe Sampson
Dasium Agryi Saunooke Walkingstick
Mylee Jean Saunooke
Waylon Odell Screamer
Silas Blaze Ryker Shell
Silas Ray Shell
Caiyah Marie Smith
Kyndall Jay Smith
Arteus Ta-ne-gwa Sneed
Aquilla Patrice Sprouse-Sequoyah
Everleigh Nicole Stanberry
Eloise Rhine Stiles-Arneach
Ezelia Nicolette Swayney
Joneyli Breeze Swayney
Snow Araya Love Tatum
Amiyah Raine Taylor
River Waya Tharp
Alexandria Faye Thompson
Braedyn Kye Turner
Beckett Craig Vandelune
Maelee Elizabeth Wachacha
Zion Kaydence Wayne Waldroop
Vivian Mae Welch
Madilyn Jen Wildcat
Forever Uwoduhi Wildcatt
Kamari Ross Wildcatt
Ko’hani Alice Wildcatt
Kashlyn Zaniah E-Wa-Ni Wolfe
Kola Tsv-Da-Tsi Wolfe