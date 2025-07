Annual Eastern Band Cherokee Pow Wow winners list

Following are the winners for the Annual Eastern Band Cherokee Pow Wow held at the old Cherokee High School site in Cherokee, N.C. on July 4-6:

Golden Age Women (55+): 1 – Sandy Harris, 2 – Dinalyn Spears, 3 – Yolanda Poncho, 4 – Jill Seahmer

Senior Adult Women’s Jingle (35-54): 1 – Michelle Winneshiek, 2 – Shennelle Feather, 3 – Keshon Smith, 4 – Shoshoni Davis

Senior Adult Women’s Fancy (35-54): 1 – Desba White, 2 – Katy Isennock, 3 – Thomas Courtney, 4 – Julia Charles

Senior Adult Women’s Northern Cloth (35-54): 1 – Jacinta Tsosie, 2 – Imelda Eaglestar Quinones, 3 – Leona Printup, 4 – Amanda Tortalita

Senior Adult Women’s Southern Buckskin (35-54): 1 – Ponkerwe Cozad, 2 – Amanda Proctor, 3 – Jatanna Feather

Senior Adult Women’s Northern Buckskin (35-54): 1 – Quahna Mars, 2 – Crystal Tortalita

Senior Adult Women’s Southern Cloth (35-54): 1 – Erin Gibbs, 2 – Elizabeth Nevaquequa, 3 – Megan Zanora, 4 – Victoria Nevaquequa

Junior Adult Women’s Jingle (18-34): 1 – Tatiana Barcindebar, 2 – Katoni Thompson, 3 – Shai Bigmountain, 4 – Brionna Badoni

Junior Adult Women’s Fancy (18-34): 1 – Shailen Seahmer, 2 – Wynonna Swift, 3 – Renae Minasty, 4 – Jensen Peone

Junior Adult Women’s Southern Cloth (18-34): 1 – Naomi Nevaquaya, 2 – Sky Wildcatt, 3 – Dezirae Monoessy, 4 – Cassidy Murphy

Junior Adult Women’s Northern Cloth (18-34): 1 – Ashley Asapace, 2 – Tiana Long, 3 – Shaundene (Sunshine) Hicks

Junior Adult Women’s Southern Buckskin (18-34): 1 – Jasa Bigmountain, 2 – Brittany Taylor

Junior Adult Women’s Northern Buckskin (18-34): 1 – Liliana Mars

Teen Girl’s Traditional (13-17): 1 – Laney Lefthand, 2 – Jordin Eaglestar, 3 – Charlotte Nevaquoya, 4 – Amaya Eaglestar

Teen Girl’s Jingle (13-17): 1 – Marisol Thompson, 2 – Brynlee Warner, 3 – Megan Oliver, 4 – Zoe De Los Reyes

Teen Girl’s Fancy (13-17): 1 – Decora Monoessy, 2 – Hailee Pinnance, 3 – Manenzie Albert, 4 – Roselei Langdeau

Junior Girl’s Traditional (6-12): 1 – Keya Taylor Isennock, 2 – Savannah Driver, 3 – Cedar Gibbs, 4 – Ever Cannon

Junior Girl’s Jingle (6-12): 1 – Lyric Hogner, 2 – Toyela Purdo, 3 – Camalia Pizano, 4 – Cree Sharphead

Junior Girl’s Fancy (6-12): 1 – Audriana Barcindebar, 2 – Eyaska Taylor, 3 – Winter Wildcatt, 4 – Kia Toeaina

Golden Age Men (55+): 1 – Rick Bottchenbaugh, 2 – Anthony Lett, 3 – Josiah James Hill, 4 – Watty Driver Jr.

Senior Adult Men’s Traditional (35-54): 1 – Johnson Taylor, 2 – John Arkeketon, 3 – Dustin Charles Mesteth, 4 – Chris Warner

Senior Adult Men’s Grass (35-54): 1 – Ronnie Preston, 2 – Brandon Sanchez, 3 – Bryson Daugherty, 4 – Corey Davis

Senior Adult Men’s Fancy (35-54): 1 – Eric Bird, 2 – Josh Hill, 3 – Brian McCreo, 4 – Robin Jumper

Senior Adult Men’s Straight (35-54): 1 – Ron Rice, 2 – Anthony Monoessey, 3 – Ronald Monoessey Sr., 4 – Jeremy Bear

Senior Adult Men’s Chicken (35-54): 1 – Leland Thompson, 2 – Keith Sharphead, 3 – Luke Swimmer

Junior Adult Men’s Traditional (18-34): 1 – Leland Rice, 2 – Tomi Caldener, 3 – Kerry Reed, 4 – Jimmy Harlan

Junior Adult Men’s Grass (18-34): 1 – James Eaglestar, 2 – Tracy Tanyan Jr., 3 – Dustin Langley, 4 – Ron Rice

Junior Adult Men’s Fancy (18-34): 1 – Shaundei Poncho, 2 – Christian Rangel, 3 – Chaske Hill, 4 – Johnathan Jumper

Junior Adult Men’s Straight (18-34): 1 – Ronald Monoessy Jr., 2 – Mason Bighorse, 3 – Damian Bemo, 4 – Ross Victors

Junior Adult Men’s Chicken (18-34): 1 – Darwin Charley, 2 – Dustin Bigmountain, 3 – Hashlea Bird, 4 – Kaimare Eaglestar

Teen Boy’s Traditional (13-17): 1 – Alec Kent, 2 – Lucas Pizano, 3 – Coshere Mashunkashey

Teen Boy’s Grass (13-17): 1 – Joseph Porter, 2 – Khayton Swimmer, 3 – Kaiden Oliver, 4 – Alex Proctor

Teen Boy’s Fancy (13-17): 1 – Charlie Rice, 2 – Audi McCrea

Junior Boy’s Traditional (6-12): 1 – Ismail Ekmekei, 2 – Kay Pen French, 3 – Jex Panther, 4 – Ryker Walkingstick

Junior Boy’s Grass (6-12): 1 – Uweluga Swimmer, 2 – Andre Williams, 3 – Sean Slee, 4 – Sam McMillan

Junior Boy’s Fancy (6-12): 1 – Caiden Tortalita, 2 – Aston McCrea, 3 – Enoch Walkingstick

Men’s Fancy Special: Chaske Hill

Men’s Straight Special: Ron Rice

Senior Adult Men and Junior Adult Men’s Grass Special: Ron Rice III

Women’s Golden Age Special: Norma Robertson

Women’s Golden Age Special: Edwina Tortalita

Women’s Golden Age Special: Ruth Grayhorse

Women’s Golden Age Special: Bernice Bottchenbaugh

Women’s Golden Age Special: Wanda Crowe

Women’s Golden Age Special: Charlene Bomberry

Women’s Golden Age Special: Kelly Cries For Ribs

Women’s Fancy Shawl Special: Winona Swift

Women’s Northern and Southern Cloth Special: Jacinta Tsosie

Southern Drum Contest: 1 – Cozad, 2 – Wild Band of Comanches, 3 – Pawnee Yellow Horse, 4 – Ironbow

Northern Drum Contest: 1 – Ironswing, 2 – Young Buffalo Horse, 3 – Medicine Tail, 4 – Rattlesnake Mountain