Cherokee Elementary School Honor Roll 2024-25 4th 9wks. Grading Period

Submitted by Cherokee Central Schools
3rd Grade Principal Honor Roll: Aaron Beach, Addie Martens, Alena Wade, Alfred Brady, Analee Garcia-Hernandez, Blair Owle, Carter Smith, Cassia Crowe, Declan Junaluska, Harper Walkingstick, Ian Lopez, Jessilyn Tipton-Lambert, Journie Armachain, Julian Santos, Kiona French, Makenzy Welch, Mattie Moore, Meleah Rickman, Nevaeh Teesateskie Hull, Remedi Bark, Raylyn Watson, Shane West, Tucker George, Vaelyn Owl, Venus Diaz, Warrick Jones, Waylon Walkingeagle, William Wolfe, Zaiden Armachain
3rd Grade Alpha Honor Roll: Ayla Winter Wildcatt, Dominic Morton, Izzabell Taylor,
3rd Grade Beta Honor Roll: Adacynne Arch, Adrian Hernandez, Ana Bradley, Asher Ivey, Auley Taylor, Avaleena Teesatuskie-Taylor, Berklee Hicks, Calcifer Gloyne, Carleetoe Maye, Chanton Reynolds, Channing Stamper, Dallas Ricks, Damiyn Squirrel, Draelyn Saunooke, Dominic Morton, Ellis George, Erik Treadway, Fallon Littledave, Fischer Deck, Gavin Tisho, Harlee Kirkland, Hihanni Red Bird, Ian Lopez, , Jamison Lambert, Jeremiah Read, Joe Long, Josiah Bigmeat, Juelz Jackson, Kain George, Kamryn Saunooke, Kason Bradley, Keedan Lossie, Kyler Huskey, Landyn Thompson,Leyoni Frady, Lyla Davis, Lyla McCormick, Lyla Thompson, Malliyah Bueno, Melody Medford-Torres, Michael “Zane” Trotter, Mikah Ledford, Noah Hall, Nya Queen, Osley Blankenship, Preston Wright, Remedi Bark, Remington George, Ryker Walkingstick, Spencer Taylor, Zayden Kalonheskie
4th Grade Principal Honor Roll: Ahnewake Streets, Alex Holiday, Andre “Nox” Williams, Bradley Allison, Cheydon Calhoun, Cooper Stamper, Isaiah Read, Julyssa Ramirez-Sequoyah, Kaia Crowe, Kamden Pitts, Lawson Martinez, Linus Freeman, Nikola Thomas, Olivia Sampson, Roxanna Rattler, Sebastian Cruz, Taelen Arch, Tinley Ross
4th Grade Alpha Honor Roll: Aubrey Arch, Charles Maney, Izley Bell, Kelani Groenewold, Krezdon West, Ryleigh Lindsey, Wasose Moore, Xaiden Bigmeat
4th Grade Beta Honor Roll: Alaina Smith, Alana Swayney, Amaye Bradley, Amiyah Brown, Anna Jackson, Aubrey Blankenship, Aurora Garcia-Hernandez, Ceejay Hornbuckle, Chloe Rivera, Demetri Taylor, Elle Sampson, Faith Torres-Medford, Gracelyn Welch, Jackson Addy, Jax Panther Kayden French, Khloie Cagle, Kimee Crowe, Kylee Teesateskie, Liza Young, Maddox Pheasant, Maylynn Walkingstick, Nathaniel Solis, Parker Kirkland, Penelope Stamper, Roman Saunooke, Rhyder Lambert, Saphira Crowe-Darguzas, Sean Slee, Travis Bautista, Truitt Lambert, Uweluga Swimmer, Valeria Ledford, Westyn Hicks, Xerena Locust
5th Grade Principal Honor Roll: Addison Sherrill, Alexander Rodriguez-Davis, Ariyana Hornbuckle, Braylon Squirrell, Camden Standingdeer, Clarice Smith, Coleesia Maye, Colt Miles, Daaed Climbingbear-Esquivel, Dayla Luna-Martinez, Elijah Milholen, Gia Crowe-Taylor, Henry Turner, Huxley Blythe, Isabela Crowe, Kyden Crowe, Leighton Myers, Liam Maney, Lula Ramirez-Sequoyah, Marcella Wolfe, Nevaeh Rhinehart, Penelope Watty, Pepper Hoyle, Riley Solis, Taiquan Driver, Tivelle Slinkey, Warner Jones, Xander Long
5th Grade Alpha Honor Roll: Annastasia Hull, Elyza Jones, Kyle Wahnetah, Kyrin Whitecotton, Tegan Johnson
5th Grade Beta Honor Roll: Alavia Owle, Ami Bradley, Ataliana Calhoun, Aubree Reed, Bailey Swimmer, Benjamin Collins, Brantly Brown, Brodie Smith, Carter Nations, Carter Rickman, Cullen Bradley, Dayna Locust, Dennis Littlejohn, Eli Taylor, Evard Bradley, Hayleigh Bowman, Holden McCormick, Jacqueline (Rose) Arch, Jaden Lambert, Jaden Shelton, John Beheler, Joselina Crowe-Wilnoty, Lake-Van Garcia, Leah Walkingstick, Leighton Bryson, Levi Winstead, Lucy Smith, Mac-Kinley Roach, Mitchell Littlejohn, Mosiah Brady, Sakira Otter, Sylas Waldroup, Taleah Arch, Taylah Ingram, Theodore Squirrel, Tokahey Grant, Tolden Thomas, Triniti Caley, Tseque Jackson, Tucker Blankenship, Tyran Parker