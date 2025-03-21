Cherokee Middle School 3rd Quarter Honor Roll

Submitted by Cherokee Middle School
6th Grade:
Principal’s Honor Roll: Bristol Armachain, Bryson Beach, Kabiru Beheler, Caitlyn Bone, Cypress Climbingbear-Esquivel, Jeremiah Davis-Doney, Drake Donlin, Amaya Eaglestar, Tsani Komenda, Shannon Lineberry, Colton Owl-Wiggins, Amaya Rodriguez, Eli Simpson, Daryan Smith, Conner Thompson, Mya Wahnetah, Richard Williams
Alpha Honor Roll: Ayden Antone, Aiden Couey, Marlie Jones, Ehko Lossiah, Wyatt Moore, Mato Raines, Loki Raya, Mariam Read, Kaeson Reed, Leiland Rhinehart, Luke Rudisill, Khloe Sequoyah, Marilyn Squirrel, Keagan Taylor, Meeka Taylor, Jayden Teesateskie, Jayce West
Beta Honor Roll: Peyton Arch, Makenzie Bark, Kaden Bennett, Jurnee Bernhisel, Ava Bird, Mika Bradley, Alivia Catolster, Dara Codynah, Dahvie Conseen, Ariel Crowe, Kale Crowe, Kinley Crowe, Cole Davis, Savannah Driver, Lula Ensley, Mitchell Johnson, Eli Lane, Dayla Long, Makray Lossiah, Neymar Mayo-Arkansas, William Mesteth, Yoana Meza, Christopher Miles, Mary Montelongo, Marley Murphy, Jayla Owl, Kai Peone, Zoie Phillips, James Plummer, Payton Potter, Lakshmi Pratama, Lindsey Reed, Michael Reed, Olivia Rincon-Wahnetah, Ezekiel Sampson-Lossiah, Nikwasi Sequoyah, Xavier Shelton, Myranda Sherrill, Kaizer Smith, Mariah Staton, Raven Swayney, Evelyn Taylor, Jada Taylor, Jalen Taylor, Kenton Welch, Darryn West, Keniethea Wildcat, Kaylahni Williams, Oakley Wolfe
7th Grade:
Principal’s Honor Roll: Laylauna Allison, Keilani Arch, Drayzin Beheler, Uliahna Beheler, Amelia Holiday, Gabriel Read, Lily Robertson, Carter Stephens
Alpha Honor Roll: Kirsten Anderson, Kaiser Hernandez, Makai Hernandez, Kealan Jumper, Emily Maney, Curren McCoy, Emma Milholen, Odie Owle, Adalynn Taylor
Beta Honor Roll: Rhema Anders, Brannon Arch, Makeena Armachain, Joshua Bernhisel, Samuel Browning, Emaline Cucumber, Chotky Davis, Xavion Davis, Aiyana Evans, Tai Foalima, Nahnie George, Kody Gloyne, Deagan Hornbuckle, Kenleigh Hornbuckle, Shane Hornbuckle, Jakob Jackson, James Ledford, Brayden Littlejohn, Brayden Lomas, Abelia Mahan-Flores, Jack Maney, Story Martens, Hunter McMillan, Kaelyn Montelongo, Lucas Myers, Aryahnie Pheasant, Adrian Santos, Sean Schultz, Joshawa Swayney, Zoey Swimmer, Serenity Teesateskie, Nickyle Teesatuskie, Channing Toineeta, Lillianna Toineeta, Sophia Tremko, Quinn Velazquez-Lossiah, J-Leoni Walkingstick, Skyler Welch, Ahniah Wildcatt, Selina Yanez
8th Grade:
Principal’s Honor Roll: Nazari Bell, Kellin Blankenship, Blaze Crowe, Jeron Martens, Kalia Reed, Hailey Winchester
Alpha Honor Roll: Kennedy Moore, Nyra Reed, Cambry Stamper
Beta Honor Roll: Angelica A-kwi-na, Jaylee Arch, Jaymsey Armachain, Mathias Arneach, Dagan Conway, Laila Crowe-Taylor, David Davis, Georjia Girty, Kodesgi Jackson, Kyson Jenkins, Kyla Keel-Aguilera, Abigail Lambert, Hynasha Ledford, Maya Lossiah, Colin Lossie, Christopher Martinez, Riley McCoy, Ava Murphy Walkingstick, Greyson Panther, Jordan Panther, McKyan Panther, Andyn Pheasant, Janiyah Rattler, Kirk Reed, Simon Rincon-Wahnetah, Josue Rivera, Brayon Tucker, Nashoba Tushka, Julius Walkingstick, Tahquette Wallace, Tyus Watty-Soap, Elliott Wildcat, Devyn Wittman