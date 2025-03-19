Cherokee High School 3rd quarter Honor Roll

Submitted by Cherokee High School
9th grade
Principal’s Honor Roll: Kiarra Caley, Kimberly Crowe, Khloe Cucumber, Zoe De Los Reyes, Weston Fuson, Jean Layno, Jae McMillan, Camaron Oocumma, Kahmera Pheasant, Wakinyan Raines, Kiara Sneed, Briann Teesateskie, Aliyah Watty, Armani Watty, William J. Welch
Alpha Honor Roll: Ander Antone, Zailiana Blythe, Lillian Bradley, Mack Burgess, Kahya Cucumber, John Gloyne, Felix Lossiah, Lilly Lossiah, Derick Owle, James Smith Jr., Kimo Sokol, Cainyan Welch
Beta Honor Roll: Alexander Antone, Jessica Arsana, Tsalagi Brady, Mason Crowe, Audree Edwards, Eloise Frady, Dagoberto Guerrero, Morgan Hernandez, Raul Hernandez, Nanette Hull, Olivia Huskey-Morales, Maia Lane, Haley Locust, Elvia McCoy, Vladimir Owle, Jayla Pheasant, Meikka Pheasant, Keiarah Queen, Ashton Saylor, Grace Smith, Roxy Solis, Alana Squirrell, Haley Swadling, Kylea Swayney, Marcelita Swayney, Christopher Toineeta, Thomas Tramper, Ezekiel Welch, Brendan Wolfe
10th grade
Principal’s Honor Roll: Nayaa Addo, Dillon Beam, Elias Blankenship, Emilee Brady, Livia Crowe, Ayanna Lambert, Johnny Long, Christian Luna-Martinez, Chaz Martens, Elizabeth Myers, Dawson Panther, Kylen Sneed, Joscelyn Stamper, Luke Stamper, O-Ga-Na Swimmer, Kingston Welch, Dalton Yates
Alpha Honor Roll: Jayden Bradley, Chloe Cooper, Ayaisha Driver, Daisee Fourkiller-Raby, Reginald Hyatt, Emily Maney, Aaliyah Rogers, Utsela Saunooke, Kaden Stephens, Annie Tramper
Beta Honor Roll: Jade Arneach, Martin Arteaga, Carter Bird, Brandon Blankenship, Jameson Bradley, Jarvis Brady, Marley Crowe, Kaden Cucumber, Jezakiah Driver, William Ellwood, Nicholas Ensley, Kymani Foalima, Ajaidyn George, Kiowa George, Alexis Grimes, Kayla Guillen, Courtney Hitt, Kailyana Hornbuckle-Standingwater, Kyitan Johnson, Deanna Long, Ariel Lossiah Rice, Jamee McMillan, Samuel Owle, Denver Porterfield, Rodrigo Santiago, Zaynon Squirrell Taylor, Addison Stewart, Auron Taylor, Ava Teesatuskie-Walkingstick, Journey Watty, Madigan Welch, Abigail Witt
11th grade
Principal’s Honor Roll: Francesca Armachain, Tayvin Bark-Cruz, Oscar Guillien-Swayney, Marlee Hicks, Cecily Swimmer, Samantha Toineeta
Alpha Honor Roll: Brihana Burgos Delgado, Traelin Carey, Jessika Carroll, Talan Crowe, Javan Garcia, Samuel Hernandez, Shawnee Kirkland, Isaiah Ledford, Jaime Panther, Ayden Queen, Yvonne Saunooke
Beta Honor Roll: Krenston Armachain, Logan Biddix, Hayden Bowling, Maya Brabham, Payton Driver, Adaneti Durham, Tsa-li Dv-di-s-di, Elora Fuson, Emiliano Garcia, Jayvin George, Alyssa Hoyle, Conner Junuluska, Taylor Kazhe, Josilyn Ledford, Leland Locust, Colby Lossie, Leilah Lossie, Christian Malloy, Trinity Martinez, Lexcy Ortiz, Hailey Owle, Calvin Roan Eagle-Littlejohn, Timber Sampson Rattler, Jonathan Saylor, Nia Sequoyah, Keith Smith, Matix Stamper, Madison Teesateskie, Johnathon Thompson, Sara Toineeta, Jayden Tramper, Zaina Williams, Dayton Wilnoty
12th grade
Principal’s Honor Roll: Keaton Arch, Paytyn Barker, Lillian Blythe-Ramos, Kennica Bradley, Tricyus Calhoun, Alexis Davis, Brett Elders, Gideon Freeman, Cameron Jackson, Zackery Johnson, Amiya Lequire, Aubree Lossiah Rice, Amila Lossie, Kyla Moore, Nevayah Panther, Joseph Porter, Sadie Rivera-Gomez, Devin Swayney, Marilyn Swayney, Keeifer Taylor, Tyruss Thompson, Ariyanna-Ali Toineeta, Hailee Velazquez-Lossiah, Addyson Welch, Kaniah Wolfe
Alpha Honor Roll: Jessie Catolster-Hernandez, Noqwisi Crowe, Kiri Hill, Watshenniiostha Jacobs, Cheyton Medford, Ella Sokol, Elijah Squirrel, Samuel Welch
Beta Honor Roll: Si-da-ni Calhoun, Jada Cruz, Emery Driver, Isabelle Fourkiller-Raby, Matthew Garcia Wahnetah, Azure Gaston, Waushila Grant, Abreana Hornbuckle, Maxine Lossiah Rice, Ismael Matamoros, Lakota Russell, Kai Saunooke, Elliott Shell, Josiah Sherrill, Cameron Squirrell, Alvin Swayney, Addi Taylor, Josiah Teesateskie