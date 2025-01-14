Cherokee Elementary School Honor Roll 2024-25 1st 9weeks grading period

Submitted by Cherokee Elementary School
3rd Grade Principal Honor Roll: Aaron Beach, Abel Saunooke, Addie Martens, Alena Wade, Analee Garcia-Hernandez, Avaleena Teesatuskie-Taylor, Ayla Wildcatt, Berklee Hicks, Blair Owle, Carter Smith, Cassia Crowe, Dallas Ricks, Damiyn Squirell, Ellis George, Erik Treadway, Fallon Littledave, Fischer Deck, Harper Walkingstick, Ian Lopez, Jeremiah Read, Jessilyn Tipton-Lambert, Joe Long, Julian Santos, Keedan Lossie, Kiona French, Mattie Moore, Mikah Ledford, Nevaeh Teesateskie, Preston Wright, Raylyn Watson, Remington George, Tucker George, Vaelyn Owl, Venus Diaz, Warrick “Max” Jones, Waylon Walkingeagle, & Zaiden Armachain
3rd Grade B Honor Roll: Adacynne Arch, Alfred Brady, Ana Bradley, Asher Ivey, Auley Taylor, Calcifer Gloyne, Carleetoe Maye, Channing Stamper, Chanton Reynolds, Declan Junaluska, Draelyn Saunooke, Felix Cline, Gavin Tisho, Harlee Kirkland, Hihanni Red Bird, Izzabella Taylor, Jamison Lambert, John George, Journie Armachain, Juelz Jackson, Kain George, Kamryn Saunooke, Kason Bradley, Kyler Huskey, Lawson Davis, Leyoni Frady, Lyla Davis, Lyla McCormick, Lyla Thompson, Makenzy Welch, Meleah Rickman, Melody Torres-Medford, Michael Trotter, Noah Hall, Nya Queen, Osley Blankenship, Otis George, Rauzlynn Allison, Remedi Bark, Sasha Swimmer, Shane West, Spencer Taylor, Tobius Williams, William Wolfe, Zayden Kalonaheskie, & Zayden Trotter
4th Grade Principal Honor Roll: Alaina Smith, Alex Holiday, Amaye Bradley, Bradley Allison, Cecilia Armachain, Charlie Driver, Chloe Rivera, Cooper Stamper, Dominic Cline, Isabella Conseen, Izley Bell, Jax Panther, Jenesis Diaz, Krezdon West, Kylee Teesateskie, Linus Freeman, Luci Cash, Maylynn Walkingstick, Nathaniel Solis, Nikola Thomas, Preston Tramper, Rhyder Lambert, Roman Thompson, Roxanna Rattler, Taelen Arch, Tehya Lincoln, Tinley Ross, Xerena Locust, & Yona -uweluga Swimmer
4th Grade A Honor Roll: Jackson Addy, Lawson Martinez
4th Grade B Honor Roll: Ahnewake Streets, Alana Swayney, Andre Williams, Anna Jackson, Brayden Arch, Charles Maney, Cheydon Calhoun, Clarence Thompson, Dai’myah Toineeta, Daisy Jenkins, Demetri Taylor, Gracelyn Welch, Henry Ensley, Herbert Johnson, Israel Solis, Jaiva Brown, Joseph Crowe, Kaia Crowe, Kimee Crowe, Olivia Sampson, Penelope Stamper, Reichen Mahan, Ryan Lambert, Saphira Crowe-Darguzas, Travis Bautista, & Xaiden Bigmeat
5th Grade Principal Honor Roll: Addison Sherrill, Alavia Owle, Alexander Rodriguez-Davis, Ariyana Hornbuckle, Ataliana Calhoun, Braylon Squirrell, Camden Standingdeer, Clarice Smith, Coleesia Maye, Colt Miles, Daaed Climbingbear-Esquivel, Dayla Luna-Martinez, Hayleigh Bowman, Henry Turner, Jerald Davis, Jonah Biddix, Kyden Crowe, Kyle Wahnetah, Leah Walkingstick, Liam Maney, Lula Ramirez-Sequoyah, Nevaeh Rhinehart, Riley Solis, Sakira Otter, Taiquan Driver, Taleah Arch, Tivelle Slinkey, Tokahey Grant, Tolden Thomas, Warner Jones, & Xander Long
5th Grade B Honor Roll: Aubree Reed, Bailey Swimmer, Beauford Edwards, Benjamin Collins, Brodie Smith, Cullen Bradley, Dennis Littlejohn, Elias Teesateskie, Elijah Milholen, Evard Bradley, Gia Crowe-Taylor, Huxley Blyth, Isabela Crowe, Jaden Lambert, Jaden Shelton, John Beheler, Joselina Crowe-Wilnoty, Kylexandra Pheasant, Lake-Van Garcia, Lakoa Langdeau,Leighton Bryson, Levi Winstead, Penelope Watty, Sylas Waldroup, Taylah Ingram, Theodore Squirrel, & Tyran Parker