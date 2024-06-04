Cherokee High School 4th quarter honor roll

9th grade
Principal’s honor roll: Nayaa Addo, Sage Bark, Dillon Beam, Emilee Brady, Chloe Cooper, Marley Crowe, Ayaisha Driver, Kymani Foalima, Kayla Guillen, Reginald Hyatt, Johnny Long, Emily Maney, Chaz Martens, Spencer Moore, Elizabeth Myers, Dawson Panther, Denver Porterfield, Philip Saunooke, Kylen Sneed, Joscelyn Stamper, Kaden Stephens, Addison Stewart, O-Ga-Na Swimmer, Journey Watty, Kingston Welch, Madigan Welch
Alpha honor roll: Arden Arkansas, Martin Arteaga, Carter Bird, Brandon Blankenship, Elias Blankenship, Trennan Calhoun, Jezakiah Driver, Alexis Grimes, Carlito Huerta-Perez, Ajalah Locust, Christian Luna-Martinez, Jamee McMillan, Jade Palomo, Russell Reed, Utsela Saunooke, Auron Taylor, Annie Tramper
Beta honor roll: Jameson Bradley, Jayden Bradley, Jarvis Brady, Layla Cucumber, William Ellwood Jr., Nicholas Ensley, Daisee Fourkiller-Raby, Kiowa George, Courtney Hitt, Kyitan Johnson, Ayanna Lambert, Drallen Ledford, Chloe Locust, Deanna Long, Levi Oocumma, Brooklyn Panther, Nicholai Solis, Zaynon Squirrell Taylor, Luke Stamper, Ava Teesatuskie-Walkingstick, Dalton Yates
10th grade
Principal’s honor roll: Marleigh Aguilera, Tayvin Bark-Cruz, Logan Biddix, Jessika Carroll, Javan Garcia, Jayvin George, Isaiah Ledford, Leilah Lossie, Hailey Owle, Dailin Panther, Jonathan Saylor, Nia Sequoyah, Gabriella Smith, Cecily Swimmer, Samantha Toineeta
Alpha honor roll: Shawnee Kirkland, Josilyn Ledford, Timber Sampson Rattler, Keith Smith
Beta honor roll: Francesca Armachain, Brihana Burgos Delgado, Traelin Carey, Audrina Cooper, Zayden Crowe, Oscar Guillien-Swayney, Jessie Hernandez Walkingstick, Joshua Hornbuckle, Conner Junaluska, Trinity Martinez, Samantha Montemayor-Blythe, Chloe Owle, Jaime Panther, Ayden Queen, Chaske’ Raines, Alicia Sampson, Yvonne Saunooke, Matix Stamper, Izabella Terrell, Johnathon Thompson, Jayden Tramper, Dayton Wilnoty
11th grade
Principal’s honor roll: Kendra Arch, Paytyn Barker, Kennica Bradley, Alexis Davis, Gideon Freeman, Cameron Jackson, Ayosta Lossie, Kyla Moore, Nevayah Panther, Sadie Rivera-Gomez, Thomas Sequoyah, Ella Sokol, Elijah Squirrell, Marilyn Swayney, Addyson Welch
Alpha honor roll: Lillian Blythe-Ramos, Noqwisi Crowe, Savian Davis, Isabelle Fourkiller-Raby, Amiya Lequire, Elliott Shell, Charleigh Standingdeer
Beta honor roll: Keaton Arch, Cole Bradley, Dalton Burgess, Tricyus Calhoun, Jessie Catolster-Hernandez, Julian Caztro-Wachacha, Sophie Cooper, Jada Cruz, Brett Elders, Corbin Freeman, Matthew Garcia Wahnetah, Waushila Grant, Trevor Hill-Ledford, Chayton Ledford, Joselyn Long, Amila Lossie, Ismael Matamoros, Hannah Morgan, Joseph Porter, Lakota Russell, Evan Standingdeer, Addi Taylor, Tyruss Thompson, Hailee Velazquez-Lossiah, William Welch, Kieran Wolfe, Haylie Woodard
12th grade
Principal’s honor roll: Roxi Bark, Ericka Brady, Nicholas Cole, Jayle Creson, Jenna Cruz, Leondes Garcia, Elias Griffin, Destyni Johnson, Evan Nations, Dayvian Pheasant, Brianna Reynolds, Daulton Sneed, Shelby Solis, Tahlaya Thompson, Hermione Ward, Ann Winstead Toineeta, Bayley Wright
Alpha honor roll: Christian Alfaro, Maribel Armachain, Letsi Burgos Delgado, Jennifer Escobar-Mancilla, Carys Holiday, Mason Long, Laura Martinez, Ezra McGaha, Dalaina Mills, Littlehawk Reed, Dante Taylor, Keeifer Taylor, Coco Wells
Beta honor roll: Creedon Arch, Aizen Bell, Hayden Coats, Boie Crowe, Jimya Driver, Taliyah Eaglestar, Breydan Ensley, Janna Girty, Danica Hill, Collin Ledford, Madison Ledford, Carl McCoy Jr., Sara Beth O’Kelley, Victoria Palmer, Alitama Perkins, Samuel Postoak, George Saunooke, Evonne Stamper, Emily Swayney, Olivia Swayney, Ostani Youngdeer