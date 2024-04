TRACK & FIELD: Cherokee hosts multi-school meet

One Feather Staff Report

CHEROKEE, N.C. – Cherokee High School (CHS) hosted a multi-school meet on the afternoon of Wednesday, April 24.

Several CHS athletes took first place in their event including:

Letsi Burgos, women’s 200M Dash, 26.88

Dvdaya Swimmer, women’s 800M Run, 2:27.92

Joscelyn Stamper, women’s discus throw (109-7) and women’s shot put (31-0)

Ogana Swimmer, men’s 1600M Run, 4:46.70

Levi Winter, men’s 110M hurdles, 15.69

Cherokee men’s 4x800M team, 8:55.69

Jack Teesateskie, men’s triple jump, 39-4.75

Luke Smith, men’s discus throw, 139-6

Following are results, per nc.milesplit, showing the top three finishers in each event and all CHS finishers:

Men’s Events

Team Scores

1 – Hayesville 179

2 – Robbinsville 106

3 – Cherokee 100

4 – Murphy 92

5 – Highlands 26

100M Dash

1 – Cameron Clem, Murphy, 11.54

2- Kasen Mitchell, Highlands, 11.63

3 – Levi Winter, Cherokee, 11.78

11 – Jonathan Saylor, Cherokee, 12.35

15 – Tayvin Bark, Cherokee, 12.66

200M Dash

1 – Kenyon Rogers-Gibby, Hayesville, 23.78

2 – Elio Murillo, Hayesville, 24.26

3 – Cale Harger, Murphy, 24.29

8 – Levi Winter, Cherokee, 25.59

13 – Owen Bird, Cherokee, 27.96

14 – Reggie Hyatt, Cherokee, 28.25

400M Dash

1 – Nathan Frederick, Robbinsville, 54.27

2 – Cooper Adams, Robbinsville, 55.22

3 – Trenton Russell, Murphy, 55.58

6 – Will Ellwood, Cherokee, 59.37

9 – Isaiah Ledford, Cherokee, 1:11.31

800M Run

1 – Nathan Frederick, Robbinsville, 2:17.58

2 – Samuel Hernandez, Cherokee, 2:20.31

3 – Eli Chandler, Hayesville, 2:23.95

6 – Kaden Stephens, Cherokee, 2:30.87

7 – Utsela Saunooke, Cherokee, 2:35.28

12 – Russell McKay, Cherokee, 2:40.88

1600M Run

1 – Ogana Swimmer, Cherokee, 4:46.70

2 – Noah Carter, Hayesville, 4:55.07

3 – Aizen Bell, Cherokee, 5:05.95

3200M Run

1 – Noah Carter, Hayesville, 11:07.03

2 – Aizen Bell, Cherokee, 11:31.47

3 – Landon Hughes, Hayesville, 11:41.70

110M Hurdles

1 – Levi Winter, Cherokee, 15.69

2 – Jacob Jones, Hayesville, 17.16

3 – Kenyon Swimmer, Robbinsville, 20.42

300M Hurdles

1 – Camden Breazeale, Murphy, 42.53

2 – Jacob Jones, Hayesville, 44.52

3 – Kenyon Swimmer, Robbinsville, 46.68

4x100M Relay

1 – Hayesville, 45.24

2 – Murphy, 46.22

3 – Cherokee A, 47.06

6 – Cherokee B, 51.24

4x200M Relay

1 – Murphy, 1:33.92

2 – Hayesville, 1:33.96

4x400M Relay

1 – Murphy, 3:38.91

2 – Robbinsville, 3:44.91

4x800M Relay

1 – Cherokee, 8:55.69

2 – Hayesville, 9:09.34

3 – Murphy, 10: 13.51

High Jump

1 – Aizen Bell, Cherokee, 5-10

2 – Kasen Mitchell, Highlands, 5-08

3 – Isaac Chandler, Hayesville, 5-08

Long Jump

1 – Cale Harger, Murphy, 18-04.50

2 – Cooper Adams, Robbinsville, 18-04

3 – Johan Webb, Hayesville, 17-00.50

5 – Jack Teesateskie, Cherokee, 16-08.50

10 – Utsela Saunooke, Cherokee, 14-00

11 – Xavier Sanchez, Cherokee, 13-01

Triple Jump

1 – Jack Teesateskie, Cherokee, 39-04.75

2 – Cooper Adams, Robbinsville, 38-00

3 – Jacob Jones, Hayesville, 37-03.75

11 – Xavier Sanchez, Cherokee, 26-09

Pole Vault

1 – Tillman Adams, Robbinsville, 11-06

Discus Throw

1 – Luke Smith, Cherokee, 139-06

2 – Isaac Collins, Robbinsville, 127-09

3 – Aaron Harger, Murphy, 121-06

13 – Zaynon Taylor, Cherokee, 87-00

Shot Put

1 – Taylor McClure, Hayesville, 50-06

2 – Issac Collins, Robbinsville, 44-08.50

3 – Will Brown, Hayesville, 42-09.50

5 – Luke Smith, Cherokee, 40-09.25

7 – Zaynon Taylor, Cherokee, 36-11

9 – Johnny Long, Cherokee, 36-01

Women’s Events

Team Scores

1 – Hayesville 150

2 – Robbinsville 149

3 – Murphy 98

4 – Cherokee 74

5 – Highlands 18

6 – Haywood Christian Academy 9

100M Dash

1 – Zoie Shuler, Robbinsville, 12.55

2 – Cayla Greer, Murphy, 13.31

3 – Ava Shook, Hayesville, 13.49

12 – Roxi Bark, Cherokee, 15.53

14 – Briana Reynolds, Cherokee, 17.49

200M Dash

1 – Letsi Burgos, Cherokee, 26.88

2 – MyKayla McGuire, Robbinsville, 28.28

3 – Corinne Cotton, Murphy, 28.65

10 – Brianna Reynolds, Cherokee, 36.90

400M Dash

1 – Corinne Cotton, Murphy, 1:00.43

2 – Dvdaya Swimmer, Cherokee, 1:02.25

3 – Ava Shook, Hayesville, 1:02.57

5 – Laura Martinez, Cherokee, 1:14.33

800M Run

1 – Dvdaya Swimmer, Cherokee, 2:27.92

2 – Savannah Burch, Hayesville, 2:39.04

3 – Raelynn Wood, Hayesville, 2:53.55

1600M Run

1 – Sydney Greenstone, Hayesville, 5:54.65

2 – Abby Wehr, Robbinsville, 6:01.32

3 – Claire Worley, Highlands, 6:18.78

3200M Run

1 – Sydney Greenstone, Hayesville, 13:15.34

2 – Abby Wehr, Robbinsville, 13:20.40

3 – Raelynn Wood, Hayesville, 13:20.70

100M Hurdles

1 – Ivy Werner, Murphy, 18.90

2 – Mallory Shriver, Highlands, 19.52

3 – Briley Clampitt, Hayesville, 19.91

5 – Roxi Bark, Cherokee, 21.07

300M Hurdles

1 – Briley Clampitt, Hayesville, 54.96

2 – Chasity Jones, Robbinsville, 56.51

3 – Breeze Hinton, Murphy, 57.44

4x100M Relay

1 – Robbinsville, 55.01

2 – Murphy, 55.73

3 – Hayesville, 55.82

4x200M Relay

1 – Robbinsville, 1:56.45

2 – Murphy, 1:57.67

4x400M Relay

1 – Hayesville, 4:39.17

4x800M Relay

1 – Hayesville, 11:22.65

High Jump

1 – Zoie Shuler, Robbinsville, 5-00

2 – Ella Matheson, Hayesville, 4-10

3 – Loshi Ward, Cherokee, 4-08

Long Jump

1 – Zoie Shuler, Robbinsville, 16-11

2 – Claire Barlow, Robbinsville, 16-00

3 – Daisee Fourkiller-Raby, Cherokee, 15-05.5

4 – Loshi Ward, Cherokee, 14-05

7 – Adi Cooper, Cherokee, 11-11.50

Triple Jump

1 – Zoie Shuler, Robbinsville, 38-02.50

2 – Ella Matheson, Hayesville, 34-03.50

3 – Claire Barlow, Robbinsville, 34-00.50

4 – Dvdaya Swimmer, Cherokee, 32-06.25

6 – Deanna Long, Cherokee, 25-11

Pole Vault

1 – Delaney Brooms, Robbinsville, 7-00

2 – Caydin Long, Haywood Christian, 6-00

Discus Throw

1 – Joscelyn Stamper, Cherokee, 109-07

2 – Lily Trout, Hayesville, 98-10

3 – Kadence Howell, Robbinsville, 98-09

13 – Chloe Cooper, Cherokee, 62-11

15 – Annie Tramper, Cherokee, 56-02

16 – Ava Walkingstick, Cherokee, 51-03

17 – Jennifer Escabar, Cherokee, 40-00

Shot Put

1 – Joscelyn Stamper, Cherokee, 31-00

2 – Aubrie Wachacha, Robbinsville, 30-06

3 – Gabby Lloyd, Murphy, 30-00.75

5 – Chloe Cooper, Cherokee, 28-08.50

16 – Ava Walkingstick, Cherokee, 20-09

17 – Jennifer Escabar, Cherokee, 17-07.75