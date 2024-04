MIDDLE SCHOOL TRACK: Lady Braves win Smoky Mountain Conference championship

One Feather Staff Report

CHEROKEE, N.C. – The Cherokee Lady Braves Middle School track team edged Hayesville Middle by 3.5 points to win the 2024 Smoky Mountain Middle School Track & Field Championship. The meet was hosted by Cherokee on the afternoon of Monday, April 22.

Cherokee’s Austin Fourkiller-Raby won both the girl’s 800M Run (2:42.02) and 1600M Run (5:46.74), and Cambry Stamper won the girl’s high jump (4-04). The Lady Braves won three out of four relay events including the 4x200M (1:58.88), 4x400M (4:36.87), and the 4x800M (11:24.13).

Several other Lady Braves made the podium (top three) including:

Maya Lossiah, third place, 1600M Run, 6:19.61

Lady Braves, third place, 4x100M Relay, 59.18

Maia Lane, third place, shot put, 27-03

Briann Teesateskie, third place, discus throw, 77-02

Several members of the Braves team made the podium including:

Braves, third place, 4x100M Relay, 52.43

Mack Burgess, second place, high jump, 5-02

Nashoba Tushka, third place (tie), high jump, 4-10

Kimo Sokol, third place (tie), high jump, 4-10; third place, long jump, 16-02.50

Following are results, per nc.milesplit, showing the top three finishers in each event plus all CMS finishers:

Boy’s Events

Team Scores

1 – Robbinsville Middle 162

2 – Swain Middle 116

3 – Hayesville Middle 107

4 – Murphy Middle 54

5 – Andrews Middle 51

6 – Cherokee Middle 44

7 – Hiwassee Dam/Ranger Middle 29

100M Dash

1 – Cameron Allison, Robbinsville, 11.62

2 – Colton McCoy, Robbinsville, 11.82

3 – Brett Hanna, Hayesville, 12.22

6 – Kimo Sokol, Cherokee, 12.50

10 – Nashoba Tushka, Cherokee, 13.47

12 – Mack Burgess, Cherokee, 13.93

200M Dash

1 – Colton McCoy, Robbinsville, 23.59

2 – Cameron Allison, Robbinsville, 24.51

3 – Brett Hanna, Hayesville, 25.53

10 – Jeron Martens, Cherokee, 28.89

11 – Marek Brown, Cherokee, 30.11

14 – William Welch, Cherokee, 31.01

400M Dash

1 – Brett Hanna, Hayesville, 56.40

2 – Cameron Allison, Robbinsville, 57.45

3 – Ayden Kirkland, Swain, 57.89

9 – Jordan Panther, Cherokee, 1:00.76

12 – Odie Owle, Cherokee, 1:05.41

16 – Lucas Myers, Cherokee, 1:19.83

800M Run

1 – Oscar Page, Hiwassee Dam/Ranger, 2:11.91

2 – Xamuel Wachacha, Robbinsville, 2:13.49

3 – Benjamin Koeller, Robbinsville, 2:20.18

10 – Carter Stephens, Cherokee, 2:39.09

12 – Kingzlli Beheler, Cherokee, 2:40.56

1600M Run

1 – Xamuel Wachacha, Robbinsville, 4:53.34

2 – Oscar Page, Hiwassee Dam/Ranger, 4:56.58

3 – Elliot Salinas, Andrews, 5:00.64

8 – Kingzlli Beheler, Cherokee, 5:45.31

11 – Jeshua Lossiah, Cherokee, 6:11.13

16 – Drayzin Beheler, Cherokee, 6:43.16

110M Hurdles

1 – Elijah Lambert, Robbinsville, 18.61

2 – Tristen Cody, Hayesville, 19.83

3 – Austin Angelo, Robbinsville, 19.94

9 – Jess Walkingstick, Cherokee, 22.76

4x100M Relay

1 – Robbinsville, 49.51

2 – Murphy, 50.69

3 – Cherokee, 52.43

4x200M Relay

1 – Robbinsville, 1:46.79

2 – Murphy, 1:49.27

3 – Hayesville, 1:52.45

5 – Cherokee, 1:52.53

4x400M Relay

1 – Hayesville, 4:07.05

2 – Swain, 4:11.36

3 – Murphy, 4:12.26

4x800M Relay

1 – Andrews, 9:51.34

2 – Swain, 10:18.92

3 – Robbinsville, 10:26.27

High Jump

1 – Jonah Dockery, Hiwassee Dam/Ranger, 5-08

2 – Mack Burgess, Cherokee, 5-02

3 – Nashoba Tushka, Cherokee, 4-10

3 – Kimo Sokol, Cherokee, 4-10

Long Jump

1 – Colton McCoy, Robbinsville, 18-01.50

2 – Ayden Kirkland, Swain, 16-11.50

3 – Kimo Sokol, Cherokee, 16-02.50

7 – Mack Burgess, Cherokee, 14-09.50

8 – Nashoba Tushka, Cherokee, 14-07

Triple Jump

1 – Colton McCoy, Robbinsville, 37-03.25

2 – Ayden Kirkland, Swain, 33-11.50

3 – Eli Cheeks, Hayesville, 33-01.50

9 – Odie Owle, Cherokee, 29-11

10 – Hunter McMillan, Cherokee, 28-09.25

Shot Put

1 – EJ Mapusua, Hayesville, 41-08

2 – Braydon Lane, Robbinsville, 38-04

3 – Colton Shuler, Swain, 36-07.50

7 – Greyson Ledford, Cherokee, 33-01.50

17 – Joe Perry Saunooke, Cherokee, 26-03

18 – Theron Parker, Cherokee, 23-00.75

Discus Throw

1 – Colton Shuler, Swain, 129-07

2 – EJ Mapusua, Hayesville, 123-09

3 – Trenton Cook, Murphy, 116-08

11 – Jess Walkingstick, Cherokee, 84-06

13 – Sunny Foalima, Cherokee, 68-08

17 – Joe Perry Saunooke, Cherokee, 51-06

Girl’s Events

Team Scores

1 – Cherokee Middle 123

2 – Hayesville Middle 119.5

3 – Murphy Middle 108

4 – Swain Middle 97

5 – Robbinsville Middle 76.5

6 – Andrews Middle 41

7 – Hiwassee Dam/Ranger Middle 10

100M Dash

1 – Chloe Adams, Robbinsville, 13.04

2 – Cassidy Sudderth, Robbinsville, 13.52

3 – Kazandra Cooper, Swain, 13.57

8 – Lilly Lossiah, Cherokee, 14.56

15 – Taytem Saunooke, Cherokee, 15.46

17 – Makeena Armachain, Cherokee, 15.74

200M Dash

1 – Chloe Adams, Robbinsville, 27.00

2 – Juliet Holloway, Andrews, 28.60

3 – CJ Yarbro, Murphy, 28.69

5 – Cambry Stamper, Cherokee, 29.72

11 – Eloise Frady, Cherokee, 31.95

12 – Emma Milholen, Cherokee, 32.45

400M Dash

1 – Kazandra Cooper, Swain, 1:04.31

2 – Cara Aldridge, Swain, 1:06.13

3 – Micalynn McClure, Hayesville, 1:07.64

6 – Kiara Sneed, Cherokee, 1:13.31

8 – Aiyana Evans, Cherokee, 1:14.05

9 – Cambry Stamper, Cherokee, 1:14.43

800M Run

1 – Austin Fourkiller-Raby, Cherokee, 2:42.02

2 – Makenna Moss, Hayesville, 2:49.48

3 – Keirstin Westmoreland, Murphy, 2:50.67

4 – Maya Lossiah, Cherokee, 2:56.47

5 – Savannah Hornbuckle, Cherokee, 2:59.30

1600M Run

1 – Austin Fourkiller-Raby, Cherokee, 5:46.74

2 – Makenna Moss, Hayesville, 5:59.24

3 – Maya Lossiah, 6:19.61

4 – Morgan Hernandez, Cherokee, 6:28.55

100M Hurdles

1 – Sadie Cornwell, Murphy, 18.49

2 – Khylei Alberta, Hayesville, 19.01

3 – Emily Dowling, Hayesville, 20.28

10 – Eloise Frady, Cherokee, 21.83

14 – Kyla Keel-Aguilera, Cherokee, 22.85

4x100M Relay

1 – Hayesville, 57.69

2 – Andrews, 58.19

3 – Cherokee, 59.18

4x200M Relay

1 – Cherokee, 1:58.88

2 – Andrews, 2:01.30

3 – Hayesville, 2:01.54

4x400M Relay

1 – Cherokee, 4:36.87

2 – Hayesville, 4:44.72

3 – Swain, 4:53.69

4x800M Relay

1 – Cherokee, 11:24.13

2 – Swain, 11:55.76

3 – Hayesville, 12:24.31

High Jump

1 – Cambry Stamper, Cherokee, 4-04

2 – Kinlee Herr, Murphy, 4-04

3 – Ellie Black, Hayesville, 4-02

Long Jump

1 – Chloe Adams, Robbinsville, 16-03

2 – Cara Aldridge, Swain, 13-09

3 – CJ Yarbro, Murphy, 13-04.75

7 – Nyra Reed, Cherokee, 11-11.50

14 – Kennedy Moore, Cherokee, 11-06.50

15 – Kiara Sneed, Cherokee, 11-06.25

Triple Jump

1 – Chloe Adams, Robbinsville, 31-08.25

2 – Cara Aldridge, Swain, 28-11.50

3 – Lucy Trout, Hayesville, 28-05.50

5 – Lolo Bell, Cherokee, 27-06

7 – Taytem Saunooke, Cherokee, 26-07

9 – Kennedy Moore, Cherokee, 24-02.75

Shot Put

1 – Piper Dalton, Murphy, 27-07.50

2 – Morgan Oliver, Murphy, 27-07

3 – Maia Lane, Cherokee, 27-03

6 – Eleanor Smith, Cherokee, 25-00

9 – Laylah Thompson, Cherokee, 21-08

Discus Throw

1 – Amelia Joyner, Murphy, 79-09

2 – Lily Milsaps, Swain, 78-09

3 – Briann Teesateskie, Cherokee, 77-02

5 – Khloe Cucumber, Cherokee, 70-07

8 – Laylah Thompson, Cherokee, 65-07