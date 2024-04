MIDDLE SCHOOL TRACK: CMS travels to meet at Swain

One Feather Staff Report

BRYSON CITY, N.C. – The Cherokee Middle School (CMS) track team traveled to a multi-school meet held at Swain Co. High School on the afternoon of Monday, April 15.

Several CMS athletes won their event including:

Kimo Sokol, Boys 100M Dash, 13.01; Long Jump, 17-05.50

Austin Fourkiller-Raby, Girls 800M Run, 2:47.20; Girls 1600M Run, 6:06.65

Cambry Stamper, High Jump, 4-02

Maia Lane, Shot Put, 30-04

Boys 4x100M Relay

Girls 4x200M Relay

Girls 4x400M Relay

Girls 4x800M Relay

Following are results, per nc.milesplit, showing the top three finishers in each event plus all CMS finishers:

Boy’s Events

Team Scores

1 – Swain Middle 203

2 – Andrews Middle 90

3 – Cherokee Middle 77

4 – Hiwassee Dam/Ranger 54

4x800M Relay

1 – Andrews, 10:00.16

2 – Swain, 10:24.58

110M Finals

1 – Jonah Dockery, Hiwassee Dam/Ranger, 19.30

2 – Cristian Solano Jumper, Swain, 19.56

3 – Coleman Green, Swain, 20.20

6 – Jess Walkingstick, Cherokee 23.01

100M Dash

1 – Kimo Sokol, Cherokee, 13.01

2 – Jonah Dockery, Hiwassee Dam/Ranger, 13.33

3 – Amillio Johnson, Andrews, 13.57

4 – Mack Burgess, Cherokee, 14.20

5 – Nashoba Tushka, Cherokee, 14.21

6 – Marek Brown, Cherokee, 14.44

4x200M Relay

1 – Swain A, 1:47.99

2 – Cherokee A, 1:57.83

3 – Swain B, 2:06.27

1600M Run

1 – James Loftis, Swain, 5:00.54

2 – Oscar Page, Hiwassee Dam/Ranger, 5:04.35

3 – Elliot Salinas, Andrews, 5:05.94

5 – Kingzlli Beheler, Cherokee, 6:00.61

4x100M Relay

1 – Cherokee, 53.57

2 – Swain A, 54.67

3 – Andrews A, 1:03.11

400M Dash

1 – Levi Clark, Andrews, 1:01.71

2 – Aiden Davis, Swain, 1:02.16

3 – Jordan Panther, Cherokee, 1:07.94

800M Run

1 – Oscar Page, Hiwassee Dam/Ranger, 2:32.77

2 – James Loftis, Swain, 2:37.15

3 – Sawyer Nichols, Swain, 2:49.08

4 – Carter Stephens, Cherokee, 2:51.84

5 – Kingzlli Beheler, Cherokee, 2:52.09

7 – Jeshua Lossiah, Cherokee, 3:00.21

200M Dash

1 – Will Phillips, Andrews, 27.27

2 – Cristian Solano Jumper, Swain, 27.90

3 – Wyatt Outlaw, Swain, 28.15

6 – Marek Brown, Cherokee, 30.09

7 – William Welch, Cherokee, 31.70

4x400M Relay

1 – Swain A. 4:21.83

2 – Andrews A, 4:37.96

3 – Andrews B, 4:58.24

High Jump

1 – Jonah Dockery, Hiwassee Dam/Ranger, 5-08

2 – Mack Burgess, Cherokee, 5-00

3 – James Loftis, Swain, 4-10

4 – Nashoba Tushka, Cherokee, 4-08

11 – Jeron Martens, Cherokee, 4-02

Long Jump

1 – Kimo Sokol, Cherokee, 17-05.50

2 – Jonah Dockery, Hiwassee Dam/Ranger, 17-02.25

3 – Ayden Kirkland, Swain, 16-08

7 – Mack Burgess, Cherokee, 15-01

10 – Nashoba Tushka, Cherokee, 14-02

Triple Jump

1 – Ayden Kirkland, Swain, 33-06.75

2 – Cristian Solano Jumper, Swain, 33-00.25

3 – Amillio Johnson, Andrews, 32-08

Shot Put

1 – Colton Shuler, Swain, 41-03

2 – Bentley Coday, Swain, 35-04

3 – Koen Smith, Swain, 35-03

6 – Greyson Ledford, Cherokee, 33-10

8 – Sunny Foalima, Cherokee, 30-03

12 – Joe Perry Saunooke, Cherokee, 27-10

Discus Throw

1 – Colton Shuler, Swain, 127-07

2 – Koen Smith, Swain, 102-07

3 – Malachi Bateman, Andrews, 96-05

6 – Jess Walkingstick, Cherokee, 85-09

8 – Sunny Foalima, Cherokee, 70-07

12 – Joe Perry Saunooke, Cherokee, 56-00

Pole Vault

1 – Colton Shuler, Swain, 7-06

2 – Blake Lambert, Swain, 6-06

3 – Brooks Deitz, Swain, 6-00

Girl’s Events

Team Scores

1 – Swain Middle 158

2 – Cherokee Middle 153

3 – Andrews Middle 97

4 – Hiwassee Dam/Ranger 14

5 – Nantahala 10

6 – Bethel Christian Academy 4

100M Dash

1 – Kazandra Cooper, Swain, 13.97

2 – Lilly Lossiah, Cherokee, 14.62

3 – Cambri Sneed, Andrews, 14.71

9 – Taytem Saunooke, Cherokee, 15.96

200M Dash

1 – Juliet Holloway, Andrews, 28.87

2 – Cara Aldridge, Swain, 29.76

3 – Kazandra Cooper, Swain, 29.81

6 – Cambry Stamper, Cherokee, 32.26

9 – Eloise Frady, Cherokee, 33.46

400M Dash

1 – Kazandra Cooper, Swain, 1:06.81

2 – Cara Aldridge, Swain, 1:09.85

3 – Cambry Stamper, Cherokee, 1:13.84

800M Run

1 – Austin Fourkiller-Raby, Cherokee, 2:47.20

2 – Khloe Mayfield, Andrews, 2:59.91

3 – Maya Lossiah, Cherokee, 3:05.66

6 – Savannah Hornbuckle, Cherokee, 3:14.80

8 – Janessa Owle, Cherokee, 3:17.58

9 – Phoebe Littlejohn, Cherokee, 3:19.85

14 – Khrystyna Armachain, Cherokee, 3:39.86

17 – Viola Williams, Cherokee, 3:59.17

1600M Run

1 – Austin Fourkiller-Raby, Cherokee, 6:05.65

2 – Morgan Hernandez, Cherokee, 6:46.40

3 – Maya Lossiah, Cherokee, 6:53.07

100M Hurdles

1 – Alaya Fuller, Swain, 20.81

2 – Mattie Mustin, Andrews, 21.31

3 – Eloise Frady, Cherokee, 21.32

4x100M Relay

1 – Andrews, 59.29

2 – Cherokee, 1:00.29

3 – Swain, 1:03.28

4x200M Relay

1 – Cherokee, 2:03.68

2 – Andrews, 2:05.20

3 – Swain, 2:10.32

4x400M Relay

1 – Cherokee, 4:56.76

2 – Swain, 5:07.29

3 – Andrews, 5:22.94

4x800M Relay

1 – Cherokee, 11:34.59

2 – Swain, 12:06.49

3 – Andrews, 13:09.25

High Jump

1 – Cambry Stamper, Cherokee, 4-02

2 – Maddie Izquiurdo, Swain, 4-00

3 – Anna Plantenburg, Swain, 3-10

Long Jump

1 – Cara Aldridge, Swain, 14-10

2 – Juliet Holloway, Andrews, 14-01.50

3 – Soriah Cortes, Andrews, 12-10

4 – Nyra Reed, Cherokee, 12-06.50

10 – Eloise Frady, Cherokee, 11-09

12 – Kennedy Moore, Cherokee, 11-06

Triple Jump

1 – Cara Aldridge, Swain, 30-09.50

2 – Malyiah Carey, Swain, 27-00

3 – Kennedy Moore, Cherokee, 24-05

Pole Vault

1 – Sophia Darnell, Swain, 5-00

2 – Madison Riley, Swain, 4-06

Discus Throw

1 – Lily Millsaps, Swain, 80-00

2 – Brianna Teesateskie, Cherokee, 75-01

3 – Laylah Thompson, Cherokee, 73-08

6 – Kiarra Caley, Cherokee, 62-03

7 – Roxy Solis, Cherokee, 59-03

Shot Put

1 – Maia Lane, Cherokee, 30-04

2 – Brylee Shuler, Swain, 29-04

3 – Eleanor Smith, Cherokee, 26-06

4 – Laylah Thompson, Cherokee, 26-06

6 – Jayla Pheasant, Cherokee, 23-09

8 – Briann Teesateskie, Cherokee, 22-10