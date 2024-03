TRACK & FIELD: Cherokee hosts meet

One Feather Staff Report

CHEROKEE, N.C. – The Cherokee High School (CHS) track and field team hosted a five-school meet on Wednesday, March 27. Following are results, per nc.milesplit, showing the top three finishers in each event plus all CHS finishers:

Men’s Events

4x800M Relay

1 – Cherokee, 9:32.00

2 – Murphy, 10:21.00

110M Hurdles

1 – Levi Winter, Cherokee, 15.99

2 – Camden Breazeale, Murphy, 17.09

3 – Will Shore, Murphy, 19.59

100M Dash

1 – Chandler Nernes, Murphy, 11.58

2 – Cameron Clem, Murphy, 11.70

3 – Levi Winter, Cherokee, 11.78

6 – Jonathan Saylor, Cherokee, 12.18

8 – Tayvin Bark, Cherokee, 12.70

4x200M Relay

1 – Murphy, 1:37.53

1600M Run

1 – Ethan Russell, Hiwassee Dam, 4:50.00

2 – Aizen Bell, Cherokee, 5:01.00

3 – Jake Miller, Murphy, 5:38.00

4x100M Relay

1 – Murphy A, 46.52

2 – Cherokee A, 47.12

3 – Murphy B, 52.92

4 – Cherokee B, 53.72

400M Dash

1 – Ryan Payne, Murphy, 54.92

2 – Trenton Russell, Murphy, 57.32

3 – Will Ellwood, Cherokee, 1:00.92

4 – Carlito Perez, Cherokee, 1:05.00

6 – Isaiah Ledford, Cherokee, 1:18.00

300M Hurdles

1 – Camden Breazeale, Murphy, 43.42

2 – Corey Wolf, Swain, 46.73

3 – Will Shore, Murphy, 51.03

800M Run

1 – Ethan Russell, Hiwassee Dam, 2:11.00

2 – Aizen Bell, Cherokee, 2:12.00

3 – Ogana Swimmer, Cherokee, 2:13.00

4 – Samuel Hernandez, Cherokee, 2:20.00

5 – Kaden Stephens, Cherokee, 2:31.00

9 – Utsela Saunooke, Cherokee, 2:43.00

10 – Russell McKay, Cherokee, 2:43.97

14 – Isaiah Ledford, Cherokee, 3:18.00

200M Dash

1 – Cale Harger, Murphy, 24.60

2 – Levi Winter, Cherokee, 25.20

3 – Brady Grant, Murphy, 25.60

3200M Run

1 – Ethan Russell, Hiwassee Dam, 10:58.00

2 – Braden Edwards, Murphy, 12:47.00

3 – Josiah Niebla, Murphy, 13:22.00

4x400M Relay

1 – Murphy, 4:25.00

Discus Throw

1 – Andrews Scaggs, Swain, 144-11

2 – Luke Smith, Cherokee, 128-0

3 – Aaron Harger, Murphy, 120-5

10 – Zaynon Taylor, Cherokee, 80-4

Shot Put

1 – Nse Uffort, Swain, 55-2

2 – Luke Smith, Cherokee, 41-0

3 – Brody Orton, Murphy, 39-3

7 – Zaynon Taylor, Cherokee, 35-3

10 – Johnny Long, Cherokee, 33-0

Long Jump

1 – Cale Harger, Murphy, 19-6

2 – Hunter Stalcup, Murphy, 18-10

3 – Cameron Clem, Murphy, 18-5.75

5 – Luke Smith, 16-6

7 – Xavier Sanchez, Cherokee, 14-5.25

8 – Utsela Saunooke, Cherokee, 13-11

Pole Vault

1 – Evan Hall, Swain, 11-6

2 – Duncan Brown, Swain, 11-0

3 – Obidiah Darnell, Swain, 8-6

Triple Jump

1 – Nathan Brown, Swain, 38-3.75

2 – Kaden Cucumber, Swain, 36-10.50

3 – Chandler Nernes, Murphy, 34-9.25

High Jump

1 – Aizen Bell, Cherokee, 5-10

2 – Jack Teesateskie, Cherokee, 5-8

3 – Derek Gunter, Swain, 5-6

5 – Luke Smith, Cherokee, 5-2

7 – Ogana Swimmer, Cherokee, 5-0

Women’s Events

4x800M Relay

1 – Swain, 11:20.00

100M Hurdles

1 – Ivy Werner, Murphy, 20.69

2 – Roxi Bark, Cherokee, 21.09

3 – Addison Blankenship, Swain, 24.39

100M Dash

1 – Marlee Hicks, Swain, 13.69

2 – Patience Garrett, Murphy, 13.71

3 – Rylee Tabor, Murphy, 13.99

6 – Ella Sokol, Cherokee, 14.59

7 – Roxi Bark, Cherokee, 15.33

12 – Brianna Reynolds, Cherokee, 17.78

100M Wheelchair Race

1 – Jordan Oliver, Murphy, 41.62

4x200M Relay

1 – Murphy, 1:57.00

2 – Swain, 2:00.00

3 – Cherokee, 2:01.00

1600M Run

1 – Dvdaya Swimmer, Cherokee, 5:28.00

2 – Julianna Meraz-Quijada, Swain, 6:51.00

3 – Breeze Hinton, Murphy, 7:23.00

4x100M Relay

1 – Murphy A, 55.68

2 – Cherokee A, 57.11

3 – Murphy B, 1:01.00

4 – Cherokee B, 1:03.00

400M Dash

1 – Corine Cotton, Murphy, 1:02.00

2 – Marlee Hicks, Swain, 1:11.00

3 – Laura Martinez, Cherokee, 1:14.00

300M Hurdles

1 – Breeze Hinton, Murphy, 58.83

2 – Roxi Bark, Cherokee, 1:03.00

800M Run

1 – Dvdaya Swimmer, Cherokee, 2:28.00

2 – Julianna Meraz-Quijada, Swain, 3:05.00

3 – Laura Martinez, Cherokee, 3:13.00

200M Dash

1 – Letsi Burgos, Cherokee, 27.60

2 – Rylee Tabor, Murphy, 29.60

3 – Marlee Hicks, Swain, 30.30

4 – Deanna Long, Cherokee, 34.10

5 – Brianna Reynolds, Cherokee, 38.71

Discus Throw

1 – Joscelyn Stamper, Cherokee, 103-6

2 – Aiden Smith, Murphy, 88-2

3 – Annasette Cooper, Swain, 84-6

11 – Annie Tramper, Cherokee, 60-7

14 – Ava Walkingstick, Cherokee, 57-3

16 – Jennifer Escabar, Cherokee, 43-2.50

Shot Put

1 – Joscelyn Stamper, Cherokee, 32-10

2 – Samantha Woodard, Swain, 31-10

3 – Carley Teesateskie, Swain, 31-2

12 – Ava Walkingstick, Cherokee, 20-9

14 – Jennifer Escabar, Cherokee, 18-00

Long Jump

1 – Leilani Queen, Swain, 14-3.25

2 – Ryan Ellis, Swain, 14-1.50

3 – Tori Gilliam, Murphy, 13-0.50

4 – Ella Sokol, Cherokee, 12-6.50

5 – Izzy Raby, Cherokee, 11-9

Pole Vault

1 – Aiden Thomas, Swain, 10-6

2 – Hannah Wingate, Swain, 9-0

3 – Jany Echeverria, Swain, 7-0

4 – Sara Toineeta, Cherokee, 6-0

Triple Jump

1 – Ryan Ellis, Swain, 32-1.50

2 – Deanna Long, Cherokee, 26-2.25

High Jump

1 – Breeze Hinton, Murphy, 4-8

2 – Niya Mora, Cherokee, 4-6

3 – Addison Blankenship, Swain, 4-2