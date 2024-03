MIDDLE SCHOOL TRACK & FIELD: CMS Lady Braves edge Hayesville to win home meet

One Feather Staff Report

CHEROKEE, N.C. – The Cherokee Middle School (CMS) Lady Braves edged Hayesville Middle School by two points (99-97) to win a meet held at the Cherokee High School track on the windy afternoon of Monday, March 25.

The Lady Braves had first place finishes in the following events:

800M, Austin Fourkiller-Raby, 2:49.78

1600M, Austin Fourkiller-Raby, 6:02.50

Shot Put, Maia Lane, 23-03.25

4x200M Relay (Lolo Bell, Lilly Lossiah, Cambry Stamper, Taytem Saunooke), 2:01.69

4x800M Relay (Lolo Bell, Ko’Dee Wolfe, Austein Fourkiller-Raby, Lilly Lossiah), 11:54.16

The CMS Braves took third place in the boys team event. They were led by Kimo Sokol who placed first in the 100M Dash (12.41), high jump (5-02), and long jump (16-01.50).

Following are results, per nc.milesplit, showing the top three finishers in each event plus all CMS finishers:

Boy’s Events

Team Scores

1 – Swain Middle 135

2 – Hayesville Middle 81

3 – Cherokee Middle 53

4 – Canton Middle 30

100M Dash

1 – Kimo Sokol, Cherokee, 12.41

2 – Jakai Plemmons, Canton, 12.45

3 – Brett Hanna, Hayesville, 12.62

12 – Mack Burgess, Cherokee, 14.32

13 – Marek Brown, Cherokee, 14.50

200M Dash

1 – Brett Hanna, Hayesville, 25.70

2 – Ayden Kirkland, Swain, 27.29

3 – Rylan Graves, Hayevsille, 27.40

5 – Jordan Panther, Cherokee, 28.20

8 – Hunter McMillan, Cherokee, 28.92

11 – Marek Brown, Cherokee, 30.08

15 – William Welch, Cherokee, 30.85

400M Dash

1 – Brett Hanna, Hayesville, 58.56

2 – Kyle Ostrowski, Canton, 59.16

3 – Blake Lambert, Swain, 59.68

8 – Jordan Panther, Cherokee, 1:05.00

11 – Odie Owle, Cherokee, 1:08.76

15 – Lucas Myers, Cherokee, 1:28.09

800M Run

1 – James Loftis, Swain, 2:25.57

2 – Elijah Dingle, Swain, 2:40.49

3 – Evan Burks, Hayesville, 2:42.74

4 – Kingzlli Beheler, Cherokee, 2:46.38

6 – Carter Stephens, Cherokee, 2:49.09

12 – Jeshua Lossiah, Cherokee, 2:58.09

1600M Run

1 – James Loftis, Swain, 5:17.30

2 – Tag Carson, Swain, 5:46.77

3 – Kingzlli Beheler, Cherokee, 5:51.12

14 – Jeshua Lossiah, Cherokee, 6:30.60

18 – Drayzin Beheler, Cherokee, 6:52.58

21 – Lucas Myers, Cherokee, 7:11.10

110M Hurdles

1 – Bryden Gibson, Canton, 18.64

2 – Coleman Green, Swain, 18.89

3 – Cristian Solano Jumper, Swain, 18.97

6 – Jess Walkingstick, Cherokee, 20.41

4x100M Relay

1 – Hayesville, 53.32

2 – Swain, 57.21

3 – Cherokee A, 57.61

5 – Cherokee B, 1:00.80

4x200M Relay

1 – Swain, 1:51.91

2 – Cherokee, 1:56.96

3 – Canton, 2:01.97

4x400M Relay

1 – Swain, 4:05.87

2 – Hayesville, 4:12.91

3 – Canton, 4:16.63

4x800M Relay

1 – Swain A, 10:33.76

2 – Hayesville, 10:35.72

3 – Swain B, 11:51.80

High Jump

1 – Kimo Sokol, Cherokee, 5-02

2 – Mack Burgess, Cherokee, 5-02

3 – Blake Lambert, Swain 5-00

3 – Nashoba Tushka, Cherokee, 5-00

8 – Jeron Martens, Cherokee, 4-06

Long Jump

1 – Kimo Sokol, Cherokee, 16-01.50

2 – Ayden Kirkland, Swain, 15-11.50

3 – Colton Shuler, Swain, 15-09

5 – Odie Owle, Cherokee, 14-05

6 – Nashoba Tushka, Cherokee, 14-03.50

8 – Mack Burgess, Cherokee, 13-09

12 – William Welch, Cherokee, 11-11.50

Triple Jump

1 – Cristian Solano Jumper, Swain, 33-07.25

2 – Ayden Kirkland, Swain, 33-02

3 – Eli Cheeks, Hayesville, 32-08.50

4 – Odie Owle, Cherokee, 30-01.50

7 – Hunter McMillan, Cherokee, 28-06.50

Discus Throw

1 – Colton Shuler, Swain, 127-00

2 – EJ Mapusua, Hayesville, 117-03

3 – Koen Smith, Swain, 106-07

8 – Sunny Foalima, Cherokee, 83-10.50

10 – Jess Walkingstick, Cherokee, 79-03

Shot Put

1 – EJ Mapusua, Hayesville, 42-08.75

2 – Colton Shuler, Swain, 37-05

3 – Caden McClure, Hayevsille, 33-10

7 – Greyson Ledford, Cherokee, 32-01.50

10 – Sunny Foalima, Cherokee, 29-01

14 – Theron Parker, Cherokee, 25-00

15 – Joe Perry Saunooke, Cherokee, 23-09

Girl’s Events

Team Scores

1 – Cherokee Middle 99

2 – Hayesville Middle 97

3 – Swain Middle 80

4 – Canton Middle 33

100M Dash

1 – Kazandra Cooper, Swain, 13.55

2 – Brooklyn Bryson, Canton, 13.69

3 – Summer Borchardt, Hayesville, 14.05

7 – Lilly Lossiah, Cherokee, 14.71

9 – Taytem Saunooke, Cherokee, 15.57

10 – Makeena Armachain, Cherokee, 15.58

18 – Piper Owen, Cherokee, 17.55

200M Dash

1 – Cara Aldridge, Swain, 28.50

2 – Marlo Joyce, Hayesville, 29.83

3 – Cambry Stamper, Cherokee, 30.49

7 – Eloise Frady, Cherokee, 32.40

10 – Emma Milholen, Cherokee, 33.24

13 – Amelia Holiday, Cherokee, 35.16

400M Dash

1 – Kazandra Cooper, Swain, 1:06.36

2 – Micalynn McClure, Hayesville, 1:07.34

3 – Cara Aldridge, Swain, 1:08.17

4 – Cambry Stamper, Cherokee, 1:12.79

5 – Kiara Sneed, Cherokee, 1:13.08

12 – Laylauna Allison, Cherokee, 1:39.96

800M Run

1 – Austin Fourkiller-Raby, Cherokee, 2:49.78

2 – Maya Lossiah, Cherokee, 2:58.72

3 – Maliyah Carey, Swain, 3:00.24

5 – Janessa Owl, Cherokee, 3:01.91

10 – Savannah Hornbuckle, Cherokee, 3:08.65

13 – Phoebe Littlejohn, Cherokee, 3:09.87

14 – Kyla Kee-Aguilera, Cherokee, 3:10.82

21 – Khrystyna Armachain, Cherokee, 3:26.67

23 – Ahniah Wildcat, Cherokee, 3:33.78

26 – Aurora Crowe, Cherokee, 3:46.20

29 – Abelia Mahan-Flores, Cherokee, 4:10.75

1600M Run

1 – Austin Fourkiller-Raby, Cherokee, 6:02.50

2 – Maya Lossiah, Cherokee, 6:28.11

3 – Hannah Francis, Canton, 6:41.17

4 – Morgan Hernandez, Cherokee, 6:42.31

5 – Ko’dee Wolfe, Cherokee, 6:43.30

8 – Aiyana Evans, Cherokee, 6:49.00

15 – Story Martens, Cherokee, 7:17.53

16 – Uliahna Beheler, Cherokee, 7:26.35

100M Hurdles

1 – Emily Dowling, Hayesville, 19.67

2 – Khylei Alberta, Hayesville, 20.31

3 – Eloise Frady, Cherokee, 20.96

7 – Kyla Keel-Aguilera, Cherokee, 22.77

4x100M Relay

1 – Hayesville, 57.71

2 – Cherokee A, 59.98

3 – Swain, 1:04.38

6 – Cherokee B, 1:08.45

4x200M Relay

1 – Cherokee A, 2:01.69

2 – Hayesville, 2:02.81

3 – Swain, 2:14.04

5 – Cherokee B, 2:17.90

4x400M Relay

1 – Hayesville, 4:49.57

2 – Swain, 4:53.77

3 – Cherokee, 4:56.63

4x800M Relay

1 – Cherokee, 11:54.16

2 – Swain, 12:15.51

3 – Hayesville, 12:32.02

High Jump

1 – Summer Borchardt, Hayesville, 4-06

2 – Cambry Stamper, Cherokee, 4-06

3 – Lyla McClish, Canton, 4-04

Long Jump

1 – Cara Aldridge, Swain, 14-05

2 – Lucy Trout, Hayesville, 13-05

3 – Marlo Joyce, Hayesville, 13-04

5 – Nyra Reed, Cherokee, 12-02.50

7 – Kennedy Moore, Cherokee, 11-10.50

8 – Eloise Frady, Cherokee, 11-09

9 – Kiara Sneed, Cherokee, 11-09

Triple Jump

1 – Brooklyn Bryson, Canton, 30-10.50

2 – Lucy Trout, Hayesville, 30-08.50

3 – Cara Aldridge, Swain, 29-05

5 – Taytem Saunooke, Cherokee, 26-09.50

6 – Kennedy Moore, Cherokee, 25-04

Discus Throw

1 – Lily Millsaps. Swain, 85-03.50

2 – Aleigha Crawford, Hayesville, 69-03.50

3 – Briann Teesateskie, Cherokee, 67-02

5 – Kiarra Caley, Cherokee, 60-11

7 – Roxy Solis, Cherokee, 59-08

8 – Khloe Cucumber, Cherokee, 57-08.50

Shot Put

1 – Maia Lane, Cherokee, 29-03.25

2 – Eleanor Smith, Cherokee, 26-01.50

3 – Brylee Shuler, Swain, 25-05

4 – Jayla Pheasant, Cherokee, 24-03

5 – Briann Teesateskie, Cherokee, 24-02