MIDDLE SCHOOL TRACK & FIELD: Cherokee Middle participates in Hayesville meet

One Feather Staff Report

HAYESVILLE, N.C. – The Cherokee Middle School (CMS) track and field team participated in a multi-school meet at the Hayesville High School track in Hayesville, N.C. on the chilly afternoon of Monday, March 18. Following are results, per nc.milesplit, showing the top three finishers in each event and all CMS finishers:

Boy’s Events

Team Scores

1 – Hayesville Middle 130

2 – Andrews Middle 56

3 – Hiwassee Dam/Ranger Middle 55

4 – Cherokee Middle 51

5 – Heritage Christian 2

100M Dash

1 – Brett Hanna, Hayesville, 12.38

2 – Jonah Dockery, Hiwassee Dam/Ranger, 12.50

3 – Tristen Cody, Hayesville, 12.90

5 – Kimo Sokol, Cherokee, 12.98

11 – Mack Burgess, Cherokee, 13.90

14 – Marek Brown, Cherokee, 15.11

15 – Lucas Myers, Cherokee, 15.28

200M Dash

1 – Brett Hanna, Hayesville, 26.29

2 – Kabe Shaheen, Hayesville, 28.74

3 – Hunter McMillan, Cherokee, 31.68

4 – Jordan Panther, Cherokee, 32.63

6 – Marek Brown, Cherokee, 33.99

400M Dash

1 – Brett Hanna, Hayesville, 59.19

2 – Oscar Page, Hiwassee Dam/Ranger, 1:02.93

3 – CJ Finn, Hayesville, 1:03.85

6 – Jordan Panther, Cherokee, 1:10.52

7 – Odie Owle, Cherokee, 1:15.80

11 – Lucas Myers, Cherokee, 1:38.69

800M Run

1 – Oscar Page, Hiwassee Dam/Ranger, 2:21.45

2 – Micah Moss, Hayesville, 2:26.95

3 – Kingzlli Beheler, Cherokee, 2:56.41

5 – Carter Stephens, Cherokee, 2:59.39

14 – Jeshua Lossiah, Cherokee, 3:25.35

1600M Run

1 – Oscar Page, Hiwassee Dam/Ranger, 5:22.19

2 – Elliot Salinas, Andrews, 5:25.48

3 – Maverick Hawley, Hiwassee Dam/Ranger, 5:42.49

5 – Kingzlli Beheler, Cherokee, 6:01.02

13 – Jeshua Lossiah, Cherokee, 6:59.40

16 – Lucas Myers, Cherokee, 7:08.08

17 – Drayzin Beheler, Cherokee, 7:11.53

110M Hurdles

1 – Jonah Dockery, Hiwassee Dam/Ranger, 19.97

2 – Korbin Hicks, Andrews, 41.44

3 – Tristen Cody, Hayesville, 21.55

6 – Jess Walkingstick, Cherokee, 22.48

4x100M Relay

1 – Hayesville 56.04

2 – Cherokee 56.20

3 – Andrews 56.21

4x200M Relay

1 – Hayesville 1:56.92

2 – Cherokee 2:07.70

3 – Andrews 2:17.80

4x400M Relay

1 – Hayesville 4:29.55

2 – Andrews 4:57.76

4x800M Relay

1 – Andrews 10:30.29

2 – Hayesville 10:48.80

High Jump

1 – Jonah Dockery, Hiwassee Dam/Ranger, 5-10

2 – Mack Burgess, Cherokee, 5-04

3 – Kimo Sokol, Cherokee, 5-02

5 – Nashoba Tushka, Cherokee, 4-10

8 – Jeron Martens, Cherokee, 4-04

Long Jump

1 – Kimo Sokol, Cherokee, 16-02

2 – Jonah Dockery, Hiwassee Dam/Ranger, 15-01

3 – Jayce Donaldson, Andrews, 14-11.20

5 – Mack Burgess, Cherokee, 14-03

7 – Nashoba Tushka, Cherokee, 14-00

Triple Jump

1 – Jayce Donaldson, Andrews, 30-01.75

2 – Eli Cheeks, Hayesville, 29-07

3 – C.J. Finn, Hayesville, 28-06

4 – Hunter McMillan, Cherokee, 23-06

Discus Throw

1 – E.J. Mapusua, Hayesville, 105-10

2 – Wayne Fullmer, Hayesville, 98-05

3 – Malachi Bateman, Andrews, 85-05

6 – Jess Walkingstick, Cherokee, 76-06

8 – Sunny Foalima, Cherokee, 70-07

Shot Put

1 – E.J. Mapusua, Hayesville, 43-01.50

2 – Caden McClure, Hayesville, 34-03

3 – Wayne Fullmer, Hayesville, 34-01

7 – Joe Perry Saunooke, Cherokee, 27-06

8 – Sunny Foalima, Cherokee, 26-11.70

10 – Theron Parker, Cherokee, 24-07.25

Girl’s Events

Team Scores

1 – Hayesville Middle 132

2 – Cherokee Middle 111

3 – Andrews Middle 45

4 – Hiwassee Dam/Ranger Middle 6

100M Dash

1 – Lariah Carr, Hayesville, 14.05

2 – Juliet Holloway, Andrews, 14.11

3 – Lilly Lossiah, Cherokee, 14.20

8 – Taytem Saunooke, Cherokee, 15.69

9 – Makeena Armachain, Cherokee, 15.98

12 – Piper Owen, Cherokee, 17.68

200M Dash

1 – Marlo Joyce, Hayesville, 31.22

2 – Lariah Carr, Hayesville, 32.12

3 – Cambry Stamper, Cherokee, 32.49

8 – Eloise Frady, Cherokee, 35.15

9 – Emma Milholen, Cherokee, 35.46

11 – Amelia Holiday, Cherokee, 38.44

400M Dash

1 – Micalynn McClure, Hayesville, 1:10.67

2 – Kiara Sneed, Cherokee, 1:14.69

3 – Cambry Stamper, Cherokee, 1:15.57

7 – Aiyana Evans, Cherokee, 1:21.57

11 – Laylauna Allison, Cherokee, 1:37.24

800M Run

1 – Austin Fourkiller-Raby, Cherokee, 2:54.78

2 – Makenna Moss, Hayesville, 3:01.22

3 – Maya Lossiah, Cherokee, 3:11.42

5 – Janessa Owl, Cherokee, 3:20.40

6 – Morgan Hernandez, Cherokee, 3:22.16

8 – Phoebe Littlejohn, Cherokee, 3:25.57

10 – Savannah Hornbuckle, Cherokee, 3:27.42

15 – Viola Williams, Cherokee, 3:38.75

16 – Aurora Crowe, Cherokee, 3:40.42

18 – Khrystyna Armachain, Cherokee, 3:41.49

24 – Abelia Mahan-Flores, Cherokee, 4:43.87

1600M Run

1 – Austin Fourkiller-Raby, Cherokee, 6:08.53

2 – Makenna Moss, Hayesville, 6:20.80

3 – Maya Lossiah, Cherokee, 6:51.38

4 – Morgan Hernandez, Cherokee, 6:56.26

6 – Aiyana Evans, Cherokee, 7:01.82

7 – Ko’dee Wolfe, Cherokee, 7:16.64

13 – Uliahna Beheler, Cherokee, 7:40.95

15 – Story Martens, Cherokee, 7:50.66

100M Hurdles

1 – Khylei Alberta, Hayesville, 19.74

2 – Emily Dowling, Hayesville, 20.04

3 – Eloise Frady, Cherokee, 21.19

4x100M Relay

1 – Hayesville 58.77

2 – Cherokee 1:02.03

3 – Andrews 1:03.11

4x200M Relay

1 – Hayesville 2:06.11

2 – Cherokee 2:07.33

3 – Andrews 2:11.33

4x400M Relay

1 – Hayesville 5:07.26

2 – Cherokee 5:40.57

3 – Andrews 5:56.40

4x800M Relay

1 – Cherokee 12:30.50

2 – Hayesville 13:11.80

High Jump

1 – Ellie Black, Hayesville, 4-02

2 – Summer Borchardt, Hayesville, 4-02

Long Jump

1 – Lucy Trout, Hayesville, 16-06.50

2 – Juliet Holoway, Andrews, 13-01

3 – Marlo Joyce, Hayesville, 13-00

5 – Kennedy Moore, Cherokee, 11-06

6 – Nyra Reed, Cherokee, 11-06

7 – Kiara Sneed, Cherokee, 11-02

Discus Throw

1 – Briann Teesateskie, Cherokee, 70-09

2 – Beth Beasley, Andrews, 62-07

3 – Khloe Cucumber, Cherokee, 61-07

5 – Kiarra Caley, Cherokee, 56-06

10 – Roxy Solis, Cherokee, 44-05

Shot Put

1 – Audrey McClelland, Andrews, 35-01.25

2 – Beth Beasley, Andrews, 28-10.50

3 – Mais Lane, Cherokee, 28-00.25

4 – Eleanor Smith, Cherokee, 27-03.50

6 – Briann Teesateskie, Cherokee, 23-09

11 – Jayla Pheasant, Cherokee, 7-04.50